面對歧視性稱呼 黃西：不可避而不談

著名脫口秀演員黃西10月在灣區演出。（黃西提供）

在著名脫口秀演員黃西新近的「This Asian Man Hates Asian Hate (這個亞裔 討厭仇亞）」演出中，特別提到英文中八個對亞裔的歧視 性稱呼，分別是Chink, Chinaman, Chingchong, Gook, Jap, Slopehead, Zipperhead, 和Slanteye。他坦言，說出這些詞語對自己來說並不容易，因為這些稱呼的背後都是歷史和屈辱。但另一方面，如果不去談論這些，有些人對此並不了解。

黃西希望人們能提升對亞裔歧視的認知，並對此警覺。他遇到很多人當面對他說：「為什麼你這麼生氣不高興？這些都是我們一直說的詞呀。」

黃西說，他知道言論自由非常重要，但不意味著不需要考慮其他人的感受。他說，甚至看到過一個白人喜劇演員竟然在舞台表演時使用了對亞裔的歧視性稱呼。他感到難以置信，但確實就有人會這麼幹。希望所有人都知道，這些是對亞裔很冒犯的詞彙，不要覺得自己可以僥倖逃脫懲罰。

談到自己是怎樣接觸到這類歧視性詞彙的時候，黃西說，做脫口秀演員意味著接觸到各種各樣的人，聽到各種不同的聲音但是對於美國長大的孩子來說，可能都是在校園裡開始聽到這些歧視性稱呼的。

「但是這些詞彙並不是孩子發明的，他們一定是聽到父母或親友這麼說才學會的，」黃西強調，「這也是為什麼我認為對亞裔的歧視並不只是始於新冠疫情。」他認為美國社會對亞裔有著根深蒂固的歧視和仇恨，但並沒有人想談論這一點。

黃西說自己在表演中涉及歧視亞裔話題時，並不是所有亞裔都能很好的接受，例如早期華工修建鐵路的歷史等。「但是如果我們一直避而不談的話，人們就會漸漸遺忘。」

黃西說，很多人視新冠疫情為一個把亞裔打趴下的契機，因為覺得亞裔一直以來獲得了某種特權。他調侃道，如果說亞裔真的有什麼特權的話，那就是就算不會編程，自己大概也可以憑著一張臉找到份程序員的工作。

「而實際上，如果你看到一個富有的亞裔，他很可能是累死累活才有了今天。我記得星巴克的新任執行長是一個印度裔美國人。人們都說他大概是出身在富裕家庭，」黃西笑道，「是的，就算他是含著銀湯匙出生的，那把銀湯匙估計也連著星巴克廁所的鑰匙。」

「現在的確有很多富有的亞裔，但我並不認為他們代表了大多數。我以前住在波士頓 ，每年我們都在波士頓華埠有個為低收入者的募捐活動。有些人的收入還不到兩千元，而波士頓房價很貴，很多人連華埠也住不起。」

「亞裔美國人只佔比總人口的5%左右。走在美國的任何一個主要城市，你的周圍都是非亞裔（居多）。你永遠不知道別人會對你說些什麼，所以你最好有所準備。」

「我有一個作家朋友，是在美國長大的。有一天她在路上走得好好的，突然之間就有人搖下車窗叫她『Chink』。這讓她非常震驚，」黃西說，「我們最好都有所準備。」

「我不認為對亞裔的仇視已經過去了。雖然新聞報導的週期已經過去了。但作為亞裔我們要繼續討論這個問題，記住這個問題。」