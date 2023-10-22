反仇亞／聖縣地檢 更多元化服務社區

為了更好地幫助受害人和他們的家人，讓他們感受到自己和其他人一樣是社區中的一員，聖縣地檢處一直朝更多元化的方向努力。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉縣地監長傑夫．羅森表示，在處理仇恨犯罪案件有三個目標：讓被告承擔責任、保護社區、希望案件中的受害人感到被賦予權力、被傾聽、被治癒。「我理解住家被闖入，東西被盜是一件非常糟糕的事情，因為你的隱私 被嚴重侵犯。但當你意識到你的房子被闖入是因為你的外貌，因為你是華裔 ，那種『我不屬於這裡，我是其他人』（the other）的感受，就更糟糕」。

為了更好地幫助受害人及其家人，讓他們感受到自己和其他人一樣是社區中的一員，聖縣地檢處一直朝更多元化的方向努力。

據羅森介紹，大概5、6年前，聖縣地檢處的亞太裔檢察官發起了一個名為名為NAPIPA（National Association of Asian American and Pacific Islander Prosecutors）的組織，現在已經發展到超過600名成員，在美國各地都有分會。

羅森說，這個組織在面向亞太裔社區的外聯方面起到了很多幫助。他們在社區中心與亞太裔民眾對話，不僅鼓勵他們與執法機構合作、報案，還鼓勵更多亞太裔成為警察與檢察官。「我在2010開始做地檢長時，聖縣只有20個亞太裔檢察官，現在有多達37名。」他說，「這幫助了我們正在做的事情，特別是在起訴仇亞犯罪上面」。

此外，聖縣地檢處有一個由30幾人組成的受害人服務部，他們的工作是在整個庭審過程中幫助受害人，包括在他們需要來法庭作證的時候，在他們因為生意被破壞、衣服被損壞或財產被盜需要獲得經濟補償時，或者在他們需要諮詢心理健康 服務來應對所受到的創傷時。而這些受害人服務倡導者來自各個民族，可以說不同的語言，讓受害人在整個司法過程中感到舒服、被賦權、被支持。

「當你生活在這樣一個多元化的社區，每一個人在某一個時間點都是少數，所以大家應該尊重彼此，對彼此抱有同理心，支持彼此，這最後將造福我們每一個人」。