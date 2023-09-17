心理律動釋放課 讓身體說述說仇亞創傷
華人在遭受不公待遇時，通常都選擇隱忍下來，不敢大聲地為自己發出聲音。即使內心受創，也默默忍受著。王自如說：「小的時候遇到歧視想尋求幫助，大人都只會說忍忍就好，沒辦法，我們剛來美國。」因為深刻了解到華人的隱忍方式，王自如花了一整年的時間，尋求醫生與組織的支持，設計出一套舞蹈課程「心理律動釋放課」，其宗旨是，當受害者無法將受到的不公和內心壓抑說出口時，幫他們以身體的語言抒發出來。
為此，她找到中半島San Carlos的心理諮商機構One life counseling，通過該機構執行董事Suzanne Hughes，王自如還找到六位專業人士，有心理學家、精神科醫生、舞蹈律動專科的治療師、加州權威外科醫師、創傷症候群專科醫生等，作為課程設計的顧問。最後花費了一整年的時間，終於將這套「心理律動釋放課」設計完成。
課程在正式開課前，還經過不斷的測試，直到所有的顧問都認可為止，王自如說：「這個課程的設計，不是為了一個舞蹈教室，而是在未來所有全美的舞蹈教室。只要經過受訓跟認證，都可以用這套課程，服務受創傷與焦慮的人們。」
談到開課的過程，王自如表示：「有學員來參加課程，當請學員找一個感到安全的姿勢時，這位學員找一個角落面對牆面，非常封閉。但在課程進行中，這位學員看到專業舞者回應學員的動作，她內心被觸動，感動到落淚。她的創傷故事才開始能說出來，像是終於得到理解。」
目前這套「心理律動釋放課」已經完成三季的開課，以免費方式服務心理受創學員，王自如說：「從今年秋天開始會跟灣區三個不同團體合作，未來也期望找更多可以合作的組織跟援助。」
王自如明白，那些曾經受過的傷，可以被壓抑下來，但並沒有痊癒，只有等著有一天真正去正視它，重新擁抱自己，才能真正的撫平傷痛。而真正去面對它，也可以用舞蹈的形式。
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