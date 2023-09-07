外婆遭毆致死 余嘉雯投身公益

華人余嘉雯參與創建社區一體組織，希望促進族裔融合和社區治愈。（記者劉先進╱攝影）

在6日公布對抗仇恨犯罪的公益廣告記者會上，華人 余嘉雯（Sasanna Yee）也現身。她的外婆黃奕愛（Yik Oi Huang）在2019年慘遭非裔 搶劫毆打，一年後不幸離世。余嘉雯對本報表示，慘劇發生後，她參與創建了非營利組織「社區一體」（Communities as One），希望匯聚所有社區的貢獻，提高少數族裔社區有意義的參與，也希望療癒民眾的心靈，促進族裔融合。

被指控襲擊黃奕愛的男子是21歲的加斯倫 (Keonte Gathron)，他不認罪，正等待審判。華人牧師方小龍還特地製作貼紙，寫上黃奕愛的名字，並配上文字「充裕之愛」（abundant love）。余嘉雯說，案件審判因為各種原因不斷延遲。但她還是嘗試利用自己的經歷，鼓勵大家勇敢走出來，透過非營利機構的活動，療癒社區。

余嘉雯說，社區一體組織最近專注於自我療癒活動。去年舉辦了「運氣」（Move the Chi）活動，通過運動、音樂和舞蹈，利用祖先的智慧和傳統習俗，將不同種族的人們聚集在一起，共同慶祝，增強自我能力。例如，有人表演非洲鼓，有人表演波利尼西亞舞蹈。有人練氣功，有人唱歌，通過聲音治療。一位非裔引導大家吟唱和歌唱，讓大家敞開心扉。

余嘉雯說，「很多時候，當受到創傷時，人會封閉自己，保持沉默。由於恐懼，我們無法表達自己。這些療癒行動幫助敞開身體和心靈，讓我們看到自己在社區中是一個整體。我的關注點是，個人的身體如何感到足夠強大和安全，能夠走出去，走在街上，能夠與他人接觸，而不會感到焦慮或沒有感覺？」

余嘉雯是一名瑜伽老師，工作關乎調節神經系統，如今也在探索氣功和太極拳教學，「我教授瑜伽快10年。瞭解心靈和身體、大腦和身體如何相互作用。創傷其實是對如何應對外界刺激的一種影響。當外部刺激非常劇烈時，人體戰鬥逃避反應就會啟動。我們會提高警惕，無法保持存在感。時刻保持警惕很累，我們要學習如何放鬆。預防犯罪固然很好，但對於經歷過犯罪的個人又該怎麼辦？社區應該作為一個整體來治癒和融合。」