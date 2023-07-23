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反仇亞／彭一玲：開通灣區華社首個反仇亞心理援助熱線

記者劉先進／專題報導
美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲說，疫情後，該組織在灣區華人社區首個開通反仇亞心理援助熱線，幫助華裔民眾處理和干預心理心理健康問題。（記者劉先進╱攝影）
美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲說，疫情後，該組織在灣區華人社區首個開通反仇亞心理援助熱線，幫助華裔民眾處理和干預心理心理健康問題。（記者劉先進╱攝影）

自從新冠疫情以來，美國的仇恨亞裔犯罪急劇飆升。統計數據顯示，2020年美國針對亞裔的仇恨犯罪激增149%，2021年仇亞犯罪激增339%。舊金山灣區的仇亞犯罪案件也此起彼伏，震驚全國。84歲的泰裔老人拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)被推倒致死，屋崙華埠非裔連續撞飛三個亞裔老人…亞裔被人攔路辱罵、毆打、搶劫的事情層出不窮。從本期開始，本報推出反仇亞專題，訪問灣區各地的政府機構、非營利組織和學術機構，探討如何預防和遏制仇亞犯罪，如何彌合分裂，進行社區康復。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，疫情後，該組織在灣區華人社區首個開通反仇亞心理援助熱線，幫助華裔民眾處理心理健康問題。他們還聯合東灣台山同鄉會啟動屋崙華埠社安隊，連續巡邏874天。

彭一玲說，2020年3月，在疫情蔓延的困難時刻， 在美華人經歷前所未有的挑戰、社區心理防線變得脆弱時， MHACC聯合大陸援鄂心理專家團，推出「風雨同路，何曾異鄉──疫情安心系列行動」，為海外華人提供幫助和支持。活動大獲成功，本地電視台也分期播出。

她回憶，由於和社區緊密聯繫，MHACC第一時間接觸到不少因為仇亞事件影響的民眾，才意識到，華人遭遇了如此嚴重的仇視情緒。這讓他們頗為警覺，很快開通反仇亞心理援助熱線，800-881 8502，這也是華裔社區首創。在過去疫情中，該聯盟透過文化敏感性和創傷知情支持服務，為社區成員提供了前所未有的支持。共接聽8171個電話，舉行了104次支持小組會議，教授並主持423門課程，最終為超過1萬1000人提供服務 。

彭一玲說，MHACC著重培養團體復原力，以應對仇亞犯罪造成的特定社區創傷。開展推廣不少社區課程，教導社區及早識別家人的情緒變化和狀況。

彭一玲回憶說，有一天，反仇亞心理援助熱線接到一位女士的詢問。原來，她72歲的父親，突然不說話。詢問媽媽，也不知道原委。女士就按接線人員教授的步驟和父親談話，終於得知，兩天前，老人在居住的公寓門口，被一位其他族裔打了耳光，還被推搡。襲擊者罵聲連連，聲稱討厭華裔。老人既害怕傷心，又覺得自己很丟臉，不敢和太太講這件事情，晚上做噩夢。「女兒用我們教授的方法溝通，勸說她父親，事情發生不是他的錯，不是我們膚色的錯，是施暴者的錯。女兒帶父親來參加互助組活動，讓他認識其他類似欺凌行為的受害者。在女兒的鼓勵下，老人同意報案。」

此外， MHACC還開啟了「長者一元搭車項目」，義工車隊幫忙送回家。開始時在周末運作，後來由於義工的增援，一周七天運作。他們還為有需要的長者和患者，積極開展送愛心餐服務。

彭一玲表示，為凝聚社區，MHACC推出「歌聲暢享人生」、「跳出精采人生」兩個項目，鼓勵民眾有積極的心態和健康的體魄。同時也組織和參與了大型抗議仇亞的遊行和集會和反仇亞圖片展覽，和東灣台山同鄉會共同籌建了屋崙華埠台山社安隊，長年不間斷每天在屋崙華埠義務巡邏，提前預防犯罪，讓社區安心。

彭一玲此前參與反對仇亞遊行示威。（受訪者供圖）
彭一玲此前參與反對仇亞遊行示威。（受訪者供圖）
彭一玲此前參與反對仇亞遊行示威，並宣傳參與發起的台山社安隊，鼓勵更多人報名義務巡...
彭一玲此前參與反對仇亞遊行示威，並宣傳參與發起的台山社安隊，鼓勵更多人報名義務巡邏。（受訪者供圖）

疫情 華埠 亞裔

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