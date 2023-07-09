人物／球場死對頭 艾芙特、女金剛抗癌老戰友

娜拉提諾娃今年5月在義大利接受「金球拍獎」。（美聯社）

同為美國女子網壇傳奇人物的艾芙特(Chris Evert)、「女金剛」娜拉提洛娃(Martina Navratilova)相識於青少年時期，在球場上彼此互為強勁對手，後來慢慢成為好友。然而，兩人後來各自都得了癌症 ，抗癌之路讓她們變得比過去都還要緊密。

許多年來，艾芙特與娜拉提洛娃大滿貫(Grand Slam)比賽期間，都是淘汰到最後的僅剩兩名選手。兩人在休息室裡坐在一起，有時候一起吃飯，一起踏進賽場，比賽時銳利如同交叉質詢，逼迫對方懺悔、妥協。比賽結束後，兩人回到休息室，沖澡更衣時偷瞄對方勝利姿態或默默流淚，箇中滋味除了她們兩人能夠心領神會，外人無法理解。

華盛頓郵報報導，66歲的娜拉提洛娃說：「她比我更了解我自己。」

艾芙特與娜拉提洛娃認識50年，時間比絕大多數美國人的婚姻都還長久。娜拉提洛娃說，除了血親之外，人生當中認識最久的人就是艾芙特。68歲的艾芙特則說，兩人的友誼一路走來有起有落。艾芙特第二任丈夫滑雪 選手米爾(Andy Mill)就是娜拉提洛娃介紹的。

癌症這個不受歡迎的變數，讓兩人關係變得更加緊密。被視為經典人物的網壇女將，面對病魔時突然成了生命有限的凡人。

艾芙特的妹妹珍妮‧艾芙特‧杜賓(Jeanne Evert Dubin)2020年2月因卵巢癌過世，娜拉提洛娃不但參加喪禮，還花了12小時陪伴艾芙特與艾芙特家人。2021年11月，艾芙特接到克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)通知說，珍妮生前檢查樣本重新檢測 後發現帶有致癌基因BRCA1，希望艾芙特也接受檢查。艾芙特檢查發現也有BRCA1基因，醫師建議立即進行子宮切除術。手術結果發現輸卵管內有惡性細胞，所幸癌症沒有惡化。

艾芙特說：「癌症讓人覺得孤獨。沒有人能幫你解除疼痛。」昔日在球場上叱吒風雲的頂尖運動員突然變得身體虛弱，更讓艾芙特感到空虛，如此心境娜拉提洛娃則能了解。兩人像往年一樣獨處，艾芙特說：「我能把我的恐懼告訴她，我可以對她百分之百坦白。」

2022年11月，娜拉提洛娃聽到艾芙特透露將接受雙乳房切除術，嚇到忍不住落淚，「我以為她治療都結束了」。不久後，娜拉提洛娃發現喉部有硬塊，檢查發現淋巴結癌症病變，進一步檢查證實為一期喉癌，治癒機率極高，但還同時發現早期乳癌，罹患兩種癌症的消息讓她情緒激動到無法開車回家。艾芙特回憶說，當時娜拉提洛娃在電話中暴怒不已。

娜拉提洛娃怒吼：「妳相信嗎？我有喉癌，然後他們又查出我有乳癌。」

剎那間，兩人對於同時都在抗癌出現一股奇怪的感覺。娜拉提洛娃說，多年來一直在追趕艾芙特的表現，但這次不想連生病都要跟進，「上帝啊，我覺得我們簡直升級到另一個境界了」。這句玩笑話讓兩人頓時都笑了出來，但娜拉提洛娃也對艾芙特坦承：「我很害怕。」