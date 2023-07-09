移民專頁／申請EB-1B 工作機會、I-140雇主不可缺

在藝術或科學等有傑出表現者，可申請EB-1A或EB-1B簽證，圖為來自蒙大拿州烏鴉部落的藝術家Wendy Red Star，在麻州波士頓一處巴士站色彩鮮明的作品。（歐新社）

讀者問：

我是西海岸的物理學博士，2020年底畢業後一直在紐約打工。我的文章被引用了900+，有一些新聞報導，審稿兩篇。畢業後，我就沒有寫文章了。最近，一直在要求雜誌編輯發表一些評論論文的機會。前兩年，我沒想過綠卡 的事，最近才想申請傑出人才EB-1A。律師說我的文章比較舊了，讓我有了新文章後再去申請。可是，因為我轉行了，再發文章比較困難。我想問，這種情況申請國家利益豁免綠卡(NIW)有沒有戲？傑出教授或研究人員EB-1B呢？

答：

你的文章被引用900多次，有新聞報導和兩篇評論論文，令人印象深刻。

因為你的文章相對較舊，辦理EB-1A申請律師會擔心是可以理解的。EB-1A的標準之一是你在國內或國際上一直享有盛譽。就NIW而言，擁有博士學位當然有幫助，但你還必須能夠讓美國移民局 相信你將從事的工作都是實質性的，並且符合國家利益，並有能力推進這項工作。

總的來說，豁免你的聘書及勞工 紙申請對美國有利。對於EB-1B，你需要滿足至少兩個標準，你的文章、新聞報導和評論論文可能能夠滿足，但EB-1B不是自薦申請，你不僅必須能夠證明你是一位傑出的研究人員，同時也證明申請公司有一個研究部門，你將在其中進行研究。雖然 EB-1B案件不需要勞工紙，但工作機會和申請I-140雇主是必須的。