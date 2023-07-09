我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

移民專頁／申請EB-1B 工作機會、I-140雇主不可缺

李亞倫律師主答
在藝術或科學等有傑出表現者，可申請EB-1A或EB-1B簽證，圖為來自蒙大拿州烏鴉部落的藝術家Wendy Red Star，在麻州波士頓一處巴士站色彩鮮明的作品。（歐新社）
在藝術或科學等有傑出表現者，可申請EB-1A或EB-1B簽證，圖為來自蒙大拿州烏鴉部落的藝術家Wendy Red Star，在麻州波士頓一處巴士站色彩鮮明的作品。（歐新社）

讀者問：

我是西海岸的物理學博士，2020年底畢業後一直在紐約打工。我的文章被引用了900+，有一些新聞報導，審稿兩篇。畢業後，我就沒有寫文章了。最近，一直在要求雜誌編輯發表一些評論論文的機會。前兩年，我沒想過綠卡的事，最近才想申請傑出人才EB-1A。律師說我的文章比較舊了，讓我有了新文章後再去申請。可是，因為我轉行了，再發文章比較困難。我想問，這種情況申請國家利益豁免綠卡(NIW)有沒有戲？傑出教授或研究人員EB-1B呢？

答：

你的文章被引用900多次，有新聞報導和兩篇評論論文，令人印象深刻。

因為你的文章相對較舊，辦理EB-1A申請律師會擔心是可以理解的。EB-1A的標準之一是你在國內或國際上一直享有盛譽。就NIW而言，擁有博士學位當然有幫助，但你還必須能夠讓美國移民局相信你將從事的工作都是實質性的，並且符合國家利益，並有能力推進這項工作。

總的來說，豁免你的聘書及勞工紙申請對美國有利。對於EB-1B，你需要滿足至少兩個標準，你的文章、新聞報導和評論論文可能能夠滿足，但EB-1B不是自薦申請，你不僅必須能夠證明你是一位傑出的研究人員，同時也證明申請公司有一個研究部門，你將在其中進行研究。雖然 EB-1B案件不需要勞工紙，但工作機會和申請I-140雇主是必須的。

綠卡 勞工 移民局

上一則

料理功夫／鷹嘴豆豆腐

下一則

移民專頁／O-1簽證沒有雙重意圖條款

延伸閱讀

推特管控嚴 日本繪師移民微博 開通一鍵關注

推特管控嚴 日本繪師移民微博 開通一鍵關注
「華府對華最後的鴿派」 央視：當學者或政客 葉倫進退維谷

「華府對華最後的鴿派」 央視：當學者或政客 葉倫進退維谷
美入籍考試變難 明年擬增看圖說英文

美入籍考試變難 明年擬增看圖說英文
強森任命龐塞德里昂 為首位移民副市長

強森任命龐塞德里昂 為首位移民副市長

熱門新聞

美國法律規定公民有義務擔任陪審團成員。（Getty Images）

法院來信…收到陪審團傳喚單 3方法回應

2023-07-02 12:46
若打算存入高額金錢，務必確認該銀行帳戶是否安全可靠。（取材自Pixabay）

理財百科／存入逾萬元 要注意哪些事

2023-07-02 02:18
國會或許應該考慮大幅提高社安金徵稅的「門檻」。(美聯社)

稅務漫談／88年了 社安金徵稅門檻應提高

2023-07-02 12:21
一名中國「走線者」接受美國邊境人員的搜查。（路透）

移民專頁／走線來美→結婚→辦綠卡？

2023-07-02 02:14
胡夫等三座大小金字塔。(黃惠玲／攝影)

封面故事／埃及自助遊 掌握10大祕訣 一次就上手

2023-07-02 02:30
載著一家人的小飛機5月1日於亞馬遜雨林中失事，機上三名成人陸續罹難，其中四名哥倫比亞原住民孩童於雨林中求生40天候終於獲救。圖為搜救隊員與孩子們的合照。 （路透）

墜機40天 奇蹟生還…哥倫比亞兒童 在躲武裝分子

2023-07-02 14:35

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂