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移民專頁／使用交叉使用性 加快拿到綠卡

李亞倫律師主答

讀者問：

今年矽谷形勢太差，我因為沒有身分非常害怕被裁員，所以想問有沒有什麼快點拿綠卡的辦法。簡單介紹我目前的背景：2019年夏天碩士畢業，畢業之前抽了H-1B，入職大公司第一天就開始申請綠卡，但是直到2021年8月才拿到I-140批准書，不知道什麼時候才能拿到綠卡。

同事給指了兩條路：

1、和非大陸出生的男朋友結婚，用 Cross-chargeability插隊，避免排期。好處是，不用花額外的錢和時間，壞處是我們都有點完美主義傾向，想認真經歷訂婚和婚禮這些人生美好的時刻，不想為了一個身分草草領證。我沒讀博士，只有三篇 paper，引用率不到100次。我申請EB-1有希望麼？

 2、如果按現在的排期，大概要什麼時候才能拿到綠卡？ 

3、如果用Cross-chargeability的辦法，什麼時候能拿到綠卡？

答：

Cross-chargeability是交叉使用性，是用於將一個配偶出生國的簽證配額給另一個配偶。例如，獲得中國EB-2或EB-3類別批准的申請人面臨移民簽證積壓，EB-2排到2019年6月8日，而EB-3排到2019年4月1日。這是2023年6月簽證公告上的排期。如果申請人與日本或台灣等地配偶結婚，EB-2簽證的積壓要少得多，EB-2案件排到2022年2月15日之前，EB-3案件排到2022年6月1日。當然，這以真實的婚姻為先決條件，而不是為另一方能更快移民的假結婚。 

有了交叉收費和你當前的優先日期，在正常情況下獲得永久居留的時間將取決於移民局服務中心處理I-485申請的速度以及它是否對你的申請有疑問。處理大部分職業調整案件的兩個服務中心都公布了時間，內布拉斯加州服務中心公布的時間為27個月，德州服務中心公布時間為42.5個月。在這一點上，這些時間表似乎不太現實，應該持保留態度。

至於你的其他問題，根據你描述的資格，你申請EB-1的希望似乎不大。我無法估計你在沒有交叉使用的情況下處理你的案件需要多長時間，因為你沒有在你的實際情況中提到你的優先日期或申請的類別。

但是，你的優先日期在你的申請類別下必須先排到，你才可以提交調整身分的申請。屆時，你將查看美國移民局當前的處理時間，以估計你的案件需要多長時間才能完成處理。

移民局 綠卡 簽證

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