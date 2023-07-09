移民專頁／PERM審核 需9至10個月

讀者問：

我很早遞交了PERM，但是還沒有批准 I-140。因為家庭的原因，我需要調到另外一個州的辦公室。想問一下，這樣會對還在審理中的PERM有影響嗎？有律師說，目前的PERM會繼續走下去，可以file我的I-140鎖定優先日期，然後需要在新的地址重新來一遍PERM。我的PERM都快九個月了，為什麼還沒消息？是公司在欺騙我嗎？我該怎麼辦？

答：

PERM勞工紙申請要測試在某個地區是否有可用的美國員工。從你的問題中可以清楚地看出，招聘已經進行完畢，申請已提交，而你的問題是未來案子的動向。

當你的工作調到不同於PERM申請中註明的工作地點州時，通常需要重新申請。例外的情況包括工作性質相同，雇主相同，並且新職位在申請工作地點的通勤距離之內。假設勞工紙申請獲得批准並且新工作地點在通勤距離之內，你公司的律師將在I-140申請中向美國公民 及移民 服務局就勞工紙的有效性進行論證。

至於為什麼你的PERM申請已經快九個月了卻沒有消息，仍然在正常範圍之內，因為勞工部 目前似乎需要大約九至十個月才會交由分析師來審查處理勞工紙認證的申請。