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料理功夫／鷹嘴豆豆腐

項月華
鷹嘴豆豆腐
鷹嘴豆豆腐

鷹嘴豆含有豐富的優質蛋白、胺基酸和多種營養元素，與其他豆類相比，在蛋白質功效比值、生物利用價值和消化吸收率上的指標均為最高，因此有「豆中之王」的美稱。

鷹嘴豆的烹飪方法多樣化，可以做成沙拉、製成豆泥，用來抹麵包、蘸蔬菜、配烤肉都非常美味，對於素食者來說也是個好選擇。這款鷹嘴豆豆腐，無需任何添加劑，製作簡單，口感細膩滑嫩，最後淋上個人喜歡的醬料，吃過之後一定會喜歡上這款健康美味的夏季涼菜。

材料：

鷹嘴豆100克。

調味料：

生抽1湯勺、蠔油1湯勺、芝麻油1湯勺、香醋1/2湯勺、辣椒醬1/2湯勺、白糖少許。

將鷹嘴豆浸泡過夜後，放入調理機中，加入500毫升的水打成豆漿。
將鷹嘴豆浸泡過夜後，放入調理機中，加入500毫升的水打成豆漿。
鷹嘴豆
鷹嘴豆

作法：

1.將鷹嘴豆浸泡過夜後，放入調理機中，加入500毫升的水打成豆漿。

2.把打好的豆漿倒入過濾袋中，盡量擠乾水分，把豆渣過濾掉。

3.把過濾後的豆漿倒入不沾鍋，開大火煮滾後，轉成中小火，不停地攪拌以防沾底，直到鍋中冒泡，漿汁濃稠時便可熄火。

4.取一造型容器，把豆漿倒入並放入冰箱冷藏2小時後取出，脫模裝盤。

5.取一小碗，放入所有調料拌勻後，澆淋在上面便可上桌享用了。

小叮嚀：

1.調料可以根據個人口味調整。

2.造形模具可以選擇自己喜歡的不同造型。

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