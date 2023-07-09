料理功夫／味噌醬2吃

味噌湯

味噌醬又稱麵豉醬，是以黃豆用不同的麴發酵加鹽而成，營養價值極高，味道又很鮮美，是日本 廣受歡迎的國民食物。用味噌醬煮湯，暖身又暖胃；亦可和魚、肉一起烹調。以下分享味噌湯和洋蔥味噌醬麵條。

味噌湯（6人份）

可先熬一鍋高湯作為味噌湯底，如無高湯材料，也可用雞湯罐頭做湯底。如果家中無任何材料熬湯，就直接用味噌醬，亦可煮出一鍋好味道的味噌湯。

高湯材料：

白蘿蔔半條、海帶1條、鰹魚2湯匙。

味噌湯材料：

高湯1小鍋、滑豆腐1盒、海帶芽1湯匙、味噌醬2湯匙。

味噌湯食材

作法：

1.首先製作高湯。將白蘿蔔洗淨切絲，海帶洗淨，泡水後切小段；將白蘿蔔、海帶、鰹魚放入一小煮鍋中，注滿水，水煮滾後改小火慢燉，約1小時鮮味出來，熄火，棄食材，留湯底，備用。

2.滑豆腐用冷水沖一遍，切小塊。海帶芽泡水約5分鐘，泡發後備用。

3.高湯中加入滑豆腐、味噌，煮開後續放入海帶芽，煮一、兩分鐘，攪拌均勻即可，極為簡單。

洋蔥味噌醬拌麵

洋蔥味噌醬拌麵

材料：

紫色洋蔥2顆（洗淨，切薄片）、蒜瓣4～5個（切片）、菜油2湯匙、無鹽奶油1/4杯（半條）、義大利 細麵10盎司、味噌醬2大湯匙、雞湯1杯、鹽及胡椒粉少許。

洋蔥味噌醬拌麵食材

作法：

1.炒鍋溫菜油及奶油，以中小火炒香洋蔥，炒約7～8分鐘變軟後再加入蒜片多炒一、兩分鐘。

2.將味噌以少許水調開，倒在洋蔥、蒜片上，炒勻後淋上雞湯同煮片刻。

3.同時按說明煮好細麵，撈起沖水瀝乾，倒入洋蔥味噌醬雞湯，可視鹹淡加入少量的鹽及胡椒，拌勻。洋蔥軟糯，味噌鹹香，奶油錦上添花，美味營養的洋蔥味噌拌麵就完成了。

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