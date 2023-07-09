養生／2要3不要 減肥這樣做

減肥，應該先從一些自律、健康的習慣開始。（Getty Images）

每當夏季，總有不少人喊著要減肥，而減肥最重要是從生活細節著手，而非簡單粗暴的節食、過量運動、或吃減肥產品達到快速降低體重。這樣的方式，讓身材不能維持，反彈的作用力讓自己無法招架。

說到瘦身，應該先從一些自律、健康的習慣開始。減肥期間，最重要做到的「早起2件事，晚上3不要」，就能讓身體持續燃脂一整天。

早起燃脂2件事

一、喝水

早上起床後，身體呈現缺水的狀態，水分流失血液變得黏稠，而多喝開水可以稀釋血液濃度，並且促進血液循環，喚醒身體代謝。但建議早上喝的水不要是冰開水、刺激性飲料，只需要一杯溫開水，可以舒暢腸胃道，還能促進排便。

二、好好的吃早餐

許多人因為想要貪睡一些時間，匆忙趕著出門上班，忽略掉早餐的重要性。為何要好好的吃早餐呢？因為早上的精力充沛、工作效率皆來自於這份營養能量，即便到了中午用餐時候，也不會因為早餐隨意的吃而變得暴飲暴食。

建議早餐避免吃油條、肉包、炒麵等油膩食物，建議可以吃水煮蛋、沙拉、豆漿、牛奶 、五穀雜糧粥等，熱量不超過500卡最為理想。

晚上3不要

一、晚餐別太晚吃

在減肥期間，要學習早點吃晚餐，給身體有足夠的消化時間。建議在晚上7時吃完晚餐，避開各種夜市、消夜的可能性。睡前4個小時，也切記別進食，這樣睡覺的時候，身體可以消耗更多的脂肪。

二、晚餐別過於豐盛

減肥時，晚餐要以清淡為主，忌大魚大肉。多吃一些高纖維的蔬菜 ，少一些主食，並多攝取高蛋白的肉類食物，但也只需要適量即可。建議選擇低脂肪的雞胸肉，食物烹調部分，低油、低鹽烹調為主。

三、別熬夜