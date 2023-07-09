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醫藥／心悸別輕忽 有4症狀快就醫

修瑞瑩
超過8成以上的健康成人都曾經發生心室早期收縮，也就是心律不整。(Getty Images)
超過8成以上的健康成人都曾經發生心室早期收縮，也就是心律不整。(Getty Images)

醫界研究， 超過八成以上的健康成人都曾經發生心室早期收縮，也就是心律不整，一名42歲女性因心悸及活動時呼吸喘至成大醫院求診，心電圖檢查發現心室早期收縮頻繁發作，心臟超音波顯示左心室收縮功能不佳，診斷為心室早期收縮引發的心臟衰竭。醫師表示，心悸很常見，但不一定都是心臟有問題，如果合併呼吸困難4個症狀，要馬上就醫。

台灣成大醫院心臟血管科醫師廖瑀表示，很多民眾都曾感覺到心臟的搏動，心悸是民眾就診心臟科最常見的原因之一，常以感覺到強烈、快速、不規則，或是漏一拍的心跳為主訴，持續時間短為數秒，長則可達數小時之久。造成心悸的可能原因，包括：心律不整、內分泌異常、電解質不均衡、藥物副作用，或是心理因素，其中僅約四成與心臟疾病相關。

他指出，心悸雖然令人困擾，但絕大多數不會危及生命；廖瑀提醒，心悸若合併以下症狀就須多加注意，並尋求專科醫師診治：1.前胸骨下持續胸痛，有如被石頭重壓。2.全身盜汗。3.嚴重頭暈或昏厥。4.呼吸困難。

廖瑀表示，心室早期收縮是一種常見的心律不整，80%以上的健康成年人都曾發生過。

原因是心室中存在異常的發電訊號干擾，使得心室提早收縮，並發生心房、心室收縮不協調的現象。絕大多數都沒有症狀，很多民眾是在健康檢查中發現的；而有症狀者則以心悸、頭暈或胸悶較為常見，有的也會以咳嗽、頸部感覺異常等特異的症狀來表現。

心室早期收縮可能與抽菸、咖啡因或酒精攝取等生活習慣有關，也有些患者會在運動時有較頻繁的發作。

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