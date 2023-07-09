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醫藥／兒童也會耳鳴 爸媽留意4情況

陳建志／台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師
醫師陳建志正在診療耳鳴患童。（圖：陳建志提供）
醫師陳建志正在診療耳鳴患童。（圖：陳建志提供）

在耳鳴門診中，兒童患者相當少見，每年頂多會遇上一、兩名。曾經有一位女性耳鳴患者，帶著正在牙牙學語的三歲兒子看診，說他常常用手拉右耳、用力甩頭，注視右方，無來由地哭鬧，到了晚上焦躁不安，難以哄入眠，她擔心這狀況會不會是兒童耳鳴？

兒童當然也會耳鳴，但因言語能力還在發展，通常要等到五歲以後，才會說出「耳朵嗡嗡嗡」、「頭頂嘰嘰嘰」、「蚊子飛飛飛」等話語，嘗試表達「耳鳴」，並且配合指示接受聽力檢查，否則只能靠家長觀察及醫師推測。

兒童耳鳴，絕大多數跟下列狀況有關：

1.中耳負壓

兒童鼻咽部位有一顆淋巴樣組織，宛如天公豆，稱之為「腺樣體」，一直要到十歲以後，才會逐漸消失，在於攔截吸入鼻腔的汙染或感染，避免直接進入下呼吸道。但是，幼童耳咽空間很小，一旦受到感染，腺樣體腫大，直接擋住耳咽管下方開口，阻礙中耳腔對外的通氣，當裡面空氣被黏膜吸收後，裡面壓力小於外面大氣壓，耳膜內凹，會引起傳導性聽力障礙，產生「代償性耳鳴」。

兒童鼻咽部位有一顆腺樣體 (藍色箭號所指)，若因發炎或過敏而腫大，會阻礙耳咽管開...
兒童鼻咽部位有一顆腺樣體 (藍色箭號所指)，若因發炎或過敏而腫大，會阻礙耳咽管開口 (綠色箭號所指)，造成中耳負壓，引起耳鳴。（圖：陳建志提供）

2.中耳炎

由於兒童中耳腔較小，顳骨中的氣房也尚未完成發育，一旦黏膜因感染發炎或過敏而腫脹，裡面空間大幅縮減，干擾到耳膜及聽小骨傳遞聲波的功能，造成傳導性聽力障礙，即產生代償性耳鳴；但當發炎物質或細菌毒素經由圓窗擴散進入內耳，傷害耳蝸，會產生「發炎性耳鳴」。

3.耳垢栓塞

現在少子化，兒童變成家族之寶，許多長輩會替孩子清耳道。頻繁掏耳後，會破壞外耳道上耳垢向外移出的螺旋線，不僅使新分泌出的耳垢難以排出，棉棒還會把耳垢向內推並壓實，阻礙聲波傳到耳膜，造成傳導性聽力障礙，產生「代償性耳鳴」。

4.噪音傷害

現在3C產品盛行，不少兒童沉迷於電玩或影音設備中，音量控制不好，或長時間戴耳機，噪音直接進入內耳，造成耳蝸聽毛細胞過勞，先是發生「聽閾上升」，聽聲音會鈍鈍的，彷彿輕度聽障，接著未受傷的聽毛細胞加強擺動，出現「耳蝸性耳鳴」，聽神經細胞又加強傳導，會出現「神經性耳鳴」。若持續，會提早出現永久性的聽障。

另外，外耳道炎、耳道異物（塑膠珠、石頭或昆蟲）、先天性膽脂瘤或鼔室硬化等疾病，也會引起兒童耳鳴，宜及早就醫。

(作者為台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師)

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