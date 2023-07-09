旅遊／闖摩洛哥古城 見藍城夢幻

夕陽照藍城。(作者提供)

久已嚮往一探摩洛哥王國的祕密，在1月間，大學同窗「小珠」告訴我有一家旅遊公司在組團，我趕緊跟老公阿牛一起報名，不久，我們便上了飛機，由北美飛達摩洛哥，開始為期十天的旅程。我們乘坐大巴，一共造訪了八大名城，處處驚奇感動，但其中最令我懷念的是藍色山城：「雪覆秀巒」（Chefchaouen）。

居民信藍色防蚊 成風景

「雪覆秀巒」（藍城）位於摩洛哥的北邊，在直布羅陀海峽東南方約40哩，在大城「卡薩布蘭卡」東北方約180哩。4月間天氣極好，就像舊金山灣區 ，帶一件輕便夾克便足夠用。當我們的大巴從南邊駛近藍城時，可以看到深淺不一的藍色屋宇，在山坡上綿延展開，主導這依山而建小城的色彩，讓人感覺她像個夢幻王國。

許多年前，一些居民認為藍色可以防蚊蟲，便開始把住房的外牆等漆成藍色，這一開始，引起一群效仿的人，藍色便逐漸成為藍城的主色，不注意分辨，有時會覺得城居和天空揉合在一起，眾人都生活在雲端 呢。

網紅小巷。(作者提供)

門中門。(作者提供)

藍城分為古城區和新城區，大概是以古城牆為界。我們訂的旅館在古城區內，那裡不許大巴行駛，因此眾人在新城區下了車後往裡走。這時陽光燦爛溫暖，行人稀疏，我們一路爬高，看見路邊是一些小店、旅居、少數攤販和巷弄裡的人家。由於藍城是依山而建，大路旁的巷弄有好些都是很陡的階梯型，看來還滿危險的。

我們隨著大夥，先去看那馳名的「網紅小巷」。到了那裡，最先映入眼簾的是兩位貌美少女在互拍，見我們一群人湧進，她們害羞地跳開了。我們團裡老老少少許多人都想在這裡留影，因此熱鬧得還得排隊呢！我和阿牛看了一陣，便順著小街，隨興漫遊。這時我看到一個舖面外飄揚著一面摩洛哥的國旗，但是那舖面大門緊鎖，招牌寫的是阿拉伯文，不知道是什麼機構。

陡峭小巷。(作者提供)

清真小巷。(作者提供)

手工皮件聞名 現做現穿

「雪覆秀巒」以手工皮件遠近馳名，阿牛早已打算在這裡買皮帶，因此我們看見一家皮件小店便停下來，很快地，一位清瘦的中年人就從店後跑出來熱情招呼，這人能說一點英文，大概是老闆。他聽說我們要看皮帶，便指出他的少許存貨，阿牛選了一條棕色的，那老闆說是100「迪拉姆」（Dirham，是摩洛哥的錢，1美元約值10迪拉姆），我們覺得價錢合理便成交了。老闆給阿牛比了腰圍，即在工作檯上切短皮帶，釘好環扣，馬上就可穿上。阿牛把他那條舊皮帶留下給老闆，說這是兩色皮帶，一面是棕色，一面是黑的，鐶扣可以活動，那老闆看了好像覺得不可思議。我想這鐶扣在目前對他是沒有用的，只能留作紀念或引發新設計的靈感。

因為這皮件小店沒有黑色的皮帶，我們便繼續往前走，好了，第二家皮件店門口掛了許多條皮帶，我們便開始看貨問價。在這裡看店的是一位20多歲的青年，能說流利的英語，他選了幾條黑皮帶，說馬皮帶是200迪拉姆，駱駝和牛皮帶各是150、100迪拉姆等等。阿牛決定要那條馬皮帶。這青年人把皮帶拿進店裡修短，我們才看到在陰暗的店裡，工作檯後坐著一位中年師傅，正在跟旁邊一位大約同齡的先生聊天。那位師父給阿牛量了腰圍，便開始動手修短。這時，那位看店的年輕人說要我們給這師傅小費，打賞他的服務。我們覺得不太對，就找個理由推掉了。

皮帶買好了，我們便向前繼續逛。在石磚鋪成的小弄兩旁，是少許店家和一些民宅，這些建築大概70%是漆成有深有淺的藍色，有的還漆出一幅米羅。雖然電線是成把地在牆上橫爬，牆壁也多凹凸不平，但造型獨特的藝術窗圍和門框一個接一個，加上從屋頂後探出頭的靜謐清真寺頂，令人嘆息、令人駐足。偶爾還有一株老葡萄藤，從牆腳上攀，它抓著少少幾片葉子，像老去的婆婆，以慈愛的眼光，俯視我們這些漫遊的旅人。

古城公共取水池。(作者提供)

婦女上街。(作者提供)

新城公共取水池。(作者提供)

我們聽團友說向前便是去看日落的路，而且阿誼已經帶著許多團友上山了，便很高興地繼續往前走。不久我們碰到一條岔路，正在猶豫不決時，有一家四口從對面走來，我們便向那國中年齡的男孩問路，那孩子聽得懂英語，很熱心地要帶我們一程，但我見那父親有點愁容，便謝了那孩子，說我們OK了，並跟他們說再見。

曾被法殖民 法語也能通

摩洛哥有三種官方語言：第一是阿拉伯語，第二是法語，第三是伯伯爾語。一般民眾像我們的司機和小弟都會說阿拉伯語。摩洛哥曾經是法國的殖民地，法國語言早已成為生活的一部分，因此能說法語在這裡也是路路通。至於伯伯爾語呢，這是他們祖先伯伯爾人的語言，這語言已經式微，但國王為了提醒子民要飲水思源，才發行政命令把伯伯爾語定位第三。我們行程中碰到的能講英語的人不多，像那皮件店的年輕人，他說是從作生意上學會英語的，這也算是很有語言天才的一例了。

今天的日落時間是7時2分，我們跟許多人一同聚在山頭的白塔附近，看太陽慢慢墜下，在雲層後散發金光，餘光映在我們右手的藍城，藍城逐漸變紫變濛，大家才結伴下山。

白塔看日落。(作者提供)

因為晚餐菜餚大多是涼的，而藍城露重，我們便點了一壺滾燙的薄荷茶，跟小珠夫婦一起飲用驅寒。這茶的做法很簡單：先將綠茶在水裡煮開，最後加上一把新鮮的薄荷葉和適量的糖，再滾一陣便成。雖然茶的原料普通，但它可是摩洛哥的國飲呢。原來摩洛哥人吃飯時是不伺候茶水的，他們的規矩是餐後來一杯又熱又甜的薄荷茶，以消油膩，並為進餐加上句點。貴至王公，賤如走卒，享受著同樣的飲料。

時值齋戒月，本地人除了幼子、長者和孕婦，從日出到日落，一律禁食，連水也不許喝。空著肚子工作了一天，好不容易熬到太陽快下山，他們早已關上店門，回家團聚吃晚餐，因此街上冷冷清清。

古城區裡沒有霓虹燈，也沒有俱樂部，幾隻小蟲在窗外懶洋洋地叫著，不知不覺大地已入夢鄉。

早晨我們有一點自由活動的時間，我便憑印象去找昨天經過的古城廣場，一路上，早起的店家已經開了門：禮品店門前擺出袍子、圍巾、手袋、拖鞋、小飾燈等，廣場邊的餐館也把桌椅擺好，等待顧客的光臨。三隻瘦貓在街邊靜靜地趴著，不知在等什麼。

新城區一景。(作者提供)

勇抗外族 又名英雄之城

許多年前，外族曾經發兵攻打摩洛哥，許多城鎮很快地淪陷了，但藍城的居民奮力抵抗，一年多後才讓外族得逞。因為這緣故，後來國王給藍城賜名為「英雄之城」，而在城南入口處，更有一巨碑記述這段歷史。藍城居民曾為了自由而戰，他們身體裡流的是驕傲不屈的血液，於是，我不禁對周圍的本地人生出一股敬佩之情。

離別的時候快到了，我們一群人慢慢地從另一條路下山去找大巴。路上我看見一家美式速食店把價目表掛在門外：一個大人吃的「賽百味」三明治約25迪拉姆，一罐可樂約10迪拉姆。這樣看來，我們給提行李的小弟1元美金小費是很合理的，而給鄉下公共廁所2個迪拉姆就不免太少了。

新城區很寬廣，建築都很西式現代，跟古城區的老屋完全不一樣，而且所用的藍色也較為含蓄清淺，不像古城區房子的大膽深濃。我們一路經過學校、公園、漂亮的商店，和社區活動中心等。

來去匆匆，竟然沒能再去那「網紅小巷」回味一番。「雪覆秀巒」，我的藍色山城，妳謎樣的歷史、妳和善的人們、妳這雲中之城，我會與妳很快地在夢中相見！

小提示：在小地方給小費最好準備當地貨幣「提拉姆」，因為山村小民沒有機會去大銀行把區區幾元美金換成「提拉姆」來買大餅。

新城廣場。(作者提供)