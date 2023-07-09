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星座／7月9日至7月15日 處女座諸事順遂 水瓶座別拖時間

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，還是會躺著中槍。建議你，對於不討好的事盡量別湊過去。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭，其他方面可謂是「票房慘淡」，沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：太空

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

強烈的好奇心會成為自虐的匕首，你總想打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷；有些事情不知道比較好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將走向明朗；你無法將心思投入工作，錯誤會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但很多時候錢沒有花到刀口上。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂觀甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本周你最需要關心的對象，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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