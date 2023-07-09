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理財百科／修車省荷包 避踩4地雷

／編譯俞仲慈
現代汽車科技的複雜度已超過一般駕駛的理解，修車廠對此心知肚明，經常利用車主不懂汽車保養，推薦各種所費不貲的維修方案，害車主荷包失血。（取材自Pixabay）
現代汽車科技的複雜度已超過一般駕駛的理解，修車廠對此心知肚明，經常利用車主不懂汽車保養，推薦各種所費不貲的維修方案，害車主荷包失血。（取材自Pixabay）

現代汽車科技的複雜度已超過一般駕駛的理解，修車廠對此心知肚明，常利用車主不懂汽車保養，推薦各種所費不貲的維修方案，害車主荷包失血。汽車專家建議，座車進廠保養前，只要避開四處地雷，就可以省下一筆維修費。

1、不須頻繁換機油

現代汽車拜引擎和燃油系統功能提升，可以延長機油更換頻率，但許多駕駛並不知情，新澤西州紅岸鎮(Red Bank)修車廠的蓋塔諾(Erika Gaetano)表示：「每行駛3000哩就更換機油，根本是浪費錢，現代汽車通常只要行駛7500至1萬哩，更換一次即可。」據了解，更換機油平均花費35-75元，合成機油平均花費65-125元，Car and Driver網站提醒車主應遵循汽車手冊說明，而非聽從修車技工建議，尤其保固期內的新車。

2、更換剎車卡鉗

普利司通輪胎(Bridgestone Tire)公司表示，汽車剎車片在都會區使用壽命可達3萬-3.5萬哩，輕度使用壽命甚至可達8萬哩以上，但車主經常為更換剎車軸花費100-300元，或為前後剎車片花費200-600元，導致維修費變成大錢坑，蓋塔諾表示：「更換剎車片很容易不必要的加碼變超貴，例如換剎車卡鉗或剎車盤翻新，不見得一定需要。」

Family Handyman網站建議車主即使剎車卡鉗故障，可能只需要一套簡單工具和潤滑劑即可以修復，若修車廠建議更換昂貴的剎車卡鉗、甚至更換整個剎車系統，建議徵詢其他業者意見。

3、頂級輪胎不值得

美國汽車協會(AAA)2018年針對市面最暢銷的豐田(Toyota)Camry汽車和福特(Ford)F-150卡車進行四年期的輪胎測試，發現普通輪胎與頂級輪胎在多數情況下根本沒差：「一般而言，行駛在潮濕路面上，無論停車距離或最大橫向加速，高價輪胎並沒有明顯優於低價輪胎。」但四個頂級卡車輪胎售價比一般輪胎高出250元，Camry汽車頂級輪胎售價也高出200多元。

4、變速箱不必洗

由於變速箱修理和更換費用非常高，駕駛擔心變速箱故障，修車廠會推薦清洗變速箱，而非更換油的保養方式，因為清洗變速箱是修車廠快速獲利的途徑之一，女賽車手菲克斯(Lauren Fix)表示：「修車廠會建議清洗引擎或變速箱，但其實不值得花這筆錢。」根據修車廠Jiffy Lube預估，平均清洗費用為125至250元不等，是更換變速箱油的兩倍價格，菲克斯強調：「只要依照汽車手冊建議的保養方式，不需多花這筆錢。」

新澤西州 豐田 賽車

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