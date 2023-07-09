封面故事／霧霾來了 美國新挑戰

這不是浪漫的景色。6月27日，加拿大山火引發的空汙再度影響美國大湖區，威斯康辛一對伴侶騎著單車看著遠方霧霾中的太陽。（Getty Images）

2023年6月7日，有「大蘋果」之稱的紐約市 ，像變成了橙色的「大橘子」。

曼哈頓重要地標世貿大樓，籠罩在一片黃霧當中。（美聯社） 這不是夕陽西下的黃昏景色，這是6月7日被加拿大山火濃煙汙染的曼哈頓，太陽高掛在世貿中心大樓上方。（Getty Images）

受加拿大山火影響，大量濃煙從加拿大飄到美國東北部地區。這一天，東北部許多城市上空的太陽是橙色的，陽光很渾濁，空氣中還有一股焦味，讓人很難受。美國最大的城市紐約，受到的影響最大。在高樓林立的曼哈頓，上班族隔著玻璃窗只見黃色的霧霾遮蔽了藍天，高層建築都躲進了濃霧中。有人甚至以為「世界末日來了」。霧霾下的紐約城，路上車輛和行人少了，也沒有人在街上散步或慢跑。健身者只能選擇室內運動。

6月底，又一波濃煙報到。先是芝加哥等大湖區城市空汙嚴重，拜登總統訪芝加哥的專機，是在煙霧中降落；然後紐約等美東城市，在6月的最後一個周末，國慶長假之前也是嚴重空汙。

野火煙霧 呼吸道症狀多

紐約市王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔博士表示，野火霧霾造成的空氣質量下降影響了人們的健康。人們在接觸高濃度煙霧後，可能出現持續咳嗽、痰多、氣喘、呼吸困難等短期的症狀，也有些人可能會出現輕微的症狀，如眼睛發炎、咳嗽、打噴嚏或頭痛。

她表示，有呼吸系統疾病或心臟問題的患者，可能會因長期接觸或暴露在霧霾環境中而出現哮喘或支氣管炎等健康問題，但並非每個人都會出現相同的症狀。若是吸入野火霧霾後，人們可能出現不適或其他症狀，具體情況還是取決於暴露在霧霾中時間的長短。

野火及其產生的霧霾對人們產生短期或長期的影響。比如，森林野火的發生地的醫院中哮喘、支氣管炎、胸痛、慢性阻塞性肺病（COPD）和呼吸道感染等病情都有增加，「森林野火發生地呼吸系統和心血管疾病相關的住院率增加以及需要看急診的可能性增加」。

她說，在霧霾籠罩期間，紐約民眾尤其是老年人，要限制戶外活動。幸運的是，在野火霧霾天期間，他們接診的病人並沒有比平時多。大部分就診者瞭解「非必要不外出」，盡量都待在家中。若是必須外出的話，他們會佩戴防護力較強的口罩 。有人吸入有毒煙霧，可能會引起輕微的眼睛刺激或呼吸道刺激。

美國衛生總署（NIH）網站2018年10月1日發表題為「野火煙霧暴露與人類健康」綜述認為，野火煙霧對醫療保健系統的主要影響來自尋求呼吸道症狀治療的患者。在受野火煙霧影響的地區，因呼吸道症狀而急診的人數增加。患者更有可能因哮喘、支氣管炎、呼吸困難而前往急診室。在野火發生期間，因呼吸系統疾病入院的人數也會增加。一項研究表明，由於野火煙霧超過了其他來源細顆粒物（PM2.5）峰值的預期值，因此呼吸系統疾病入院的風險增加。在門診環境中，因呼吸道症狀就診的人數也會隨著野火煙霧的暴露增多而增加。

與呼吸系統風險相比，心血管就診的數據好壞參半。多項研究報告稱，在野火事件期間，因心血管事件入院或急診就診的人數沒有增加。一項研究甚至報告了美國野火的保護作用。然而，其他研究表明野火期間心臟事件增加。南加州的一場野火與45歲至99歲成年人因心血管疾病入院的增加有關。

野火煙霧是燃燒植被、建築材料和其他材料產生的氣體和細顆粒的混合物。野火煙霧會使任何人生病。如果空氣中有足夠多的煙霧，即使是健康的人也會生病。吸入煙霧會對健康產生直接影響，導致他們有如下的症狀：咳嗽、呼吸困難、眼睛刺痛、喉嚨沙啞、流鼻涕、刺激鼻竇、喘息和呼吸急促、胸痛、頭痛、哮喘、疲倦、心跳加快。

野火期間總體死亡風險的數據好壞參半。許多研究發現，野火導致的顆粒物增加與總體死亡率之間存在「微小關聯」。不過，至少一項研究表明，無論來源如何，在野火事件期間觀察到的死亡率與PM2.5升高導致的死亡率增加是一致的。因此，很難確定在野火事件期間觀察到的死亡風險增加歸因於野火煙霧。

加拿大山火濃煙飄到美國東北部地區。6月7日這一天，許多城市上空的太陽是橙色的，連接曼哈頓和新澤西州的喬治華盛頓大橋，也被霧霾籠罩。（美聯社）

4類人群 最易受到傷害

美國疾病防控中心（CDC）網站刊登文章說，美國大部分地區的乾旱條件增加了在荒野地區或附近發生野火的可能性。野火產生煙霧，會傷害人們的眼睛，刺激人們的呼吸系統，並導致慢性心肺疾病惡化。

文章指出，最容易受到野火煙霧威脅的是「患有慢性阻塞性肺病或哮喘等肺部疾病或心臟病 的人、老年人、兒童及孕婦」。如果吸入野火煙霧，老年人、孕婦、兒童以及已有呼吸道和心臟病的人更容易生病。

老年人更容易受到煙霧的影響，是由於他們患心臟病和肺病的風險增加。兒童更容易受到煙霧的健康威脅，因為兒童的呼吸道仍在發育，他們每磅體重呼吸的空氣比成人多。此外，孩子們經常花更多的時間在戶外活動和玩耍。

文章表示，孕婦也容易受山火煙霧的影響。由於懷孕期間的身體變化，如呼吸頻率增加，準媽媽更容易受到煙霧的影響。受煙霧影響的準媽媽也可能面臨早產和生出低體重嬰兒等風險。

6月7日早上，紐約市緊急發出霧霾警告，警告大家待在室內。許多紐約市民聽從市府指示，躲在家中。朱雅潔指出，如果在家裡躲避霧霾，應該做到以下幾點。

加拿大山火濃煙飄到美國東北部地區。6月7日這一天， 漫步在紐約布魯克林大橋上的遊客多戴上口罩。（美聯社）

避居家中 注意以下5點

1、保持門窗關閉。2、在戶外時佩戴防護裝備，如N95口罩。3、盡可能減少接觸霧霾並盡量待在室內。4、減少體力活動，避免做任何劇烈運動。5、如果使用空調，要關閉空氣入口，防止室外空氣進入室內。她說， 如果出現症狀並一直持續或變得嚴重，他們應該向家庭醫生或前往最近的急診室尋求醫療幫助。

她對讀者的建議是，與政府相關部門建立聯繫，紐約市的居民應該在紐約市府網站Notify NYC 註冊，選擇他們母語以接收有關空氣質量等免費緊急警報。該網站提供14種語言，包括美國手語。他們可以訪問nyc.gov/notifynyc，或在twitter上關注@NotifyNYC ，或撥打311註冊接收定制的緊急通知。

美國疾病防控中心表示，野火煙霧會影響高危人群。如果存在可能，要限制接觸煙霧。以下是疾病防控中心的八個提示。

1、注意當地空氣質量報告和美國外部空氣質量指數。當所在地區發生野火時，注意有關煙霧的新聞或警告。注意公共衛生信息並採取額外的安全措施，如避免在戶外活動。

2、如果能夠獲得，要關注「可見性指南」。雖然並非每個社區都會測量空氣中的顆粒物數量，但美國西部的一些社區製定了指導方針，幫助人們根據「可視性距離」來估計空氣質量。

3、如果有關機構告知要待在室內，請待在室內並盡可能保持室內空氣清潔。除非外面很熱，否則要關閉門窗。如果家有空調，要開啟空調，但要關閉新鮮空氣入口並清潔過濾器，以防止室外煙霧進入室內。如果沒有空調並且關著窗戶待在室內太熱，可以去別處尋求庇護。

4、使用空氣過濾器。使用可去除顆粒的獨立式室內空氣過濾器，有助於保護患有心臟病、哮喘或其他呼吸系統疾病的人以及老人和兒童免受野火煙霧的影響。按照製造商關於過濾器更換和設備設置說明進行操作。

5、不要增加室內汙染。當外面煙霧濃度很高時，不要使用任何可燃燒的東西，如蠟燭和壁爐。不要用吸塵器吸塵，因為吸塵器會激起家中已有的顆粒。不要吸菸草或其他產品，因為吸菸會給空氣帶來更多汙染。

6、如果患有哮喘或其他肺部疾病或心血管疾病，要遵循醫生關於藥物和呼吸管理計畫的建議。如果有關症狀惡化，要致電醫生，尋求解決方案。

7、不要依賴防塵口罩的保護。五金店裡常見的紙質「舒適」或「防塵」口罩可以捕捉鋸末等大顆粒， 但這些面罩無法保護人們的肺部免受煙霧侵害，僅N95口罩可以提供一些保護。如果隨身攜帶口罩，請參閱疾病防治中心的國家職業安全與健康研究所提供的呼吸器情況說明書。