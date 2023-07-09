美國現象／堪州零元購 檢察官有寶劍了

「零元購」搶劫不只發生在東西兩岸的大城市，中西部堪薩斯州的威契塔市也正在對抗棘手且氾濫的盜竊案。（Getty Images)

全國各地的零售商 正為商店盜竊問題感到困擾，商家面對的不僅只是一次性的小型順手牽羊偷竊，而是更嚴重、經過謀劃的搶劫事件，從昂貴的奢侈品到日用品，都是竊賊下手的目標，舊金山等城市的零售商紛紛被迫關閉店鋪，然而除了東西兩岸的沿岸大城市，中西部堪薩斯州威契塔市(Wichita)也正努力解決棘手且氾濫的盜竊案。

威契塔警察 局財產犯罪局負責人斯勞特(Casey Slaughter)警監表示：「我在這座城市生活了一輩子，看到如此多的零售犯罪令人震驚。」

堪薩斯州共和黨籍檢察長柯巴赫(Kris Kobach)指出，零售犯罪在該州是「不斷惡化的問題」，並補充說勘州與密蘇里州的零售犯罪案件總數在全國排名前十多，2021年堪州在商品失竊方面損失約6億4200萬元。

柯巴赫表示毒品 正在助長盜竊行為，尤其是芬太尼(fentanyl)成癮問題，毒品販運與組織零售犯罪之間有相關連結。

威契塔警察局長蘇利文(Joe Sullivan)4月提供該城市零售犯罪不斷升級的驚人數據，在全國範圍內，威契塔的一些知名零售連鎖店受到的影響最嚴重。

大型零售商表示，威契塔的部分店家是最令他們頭大的問題，這些全國性的連鎖事業中，有些在威契塔的據點有著區域或全國範圍內最高的零售竊盜率。

威契塔一家「維多利亞的秘密」(Victoria’s Secret)分店每個月因竊盜問題損失上萬元，戶外用品連鎖品牌「坎貝拉」(Cabela's)表示威契塔分店是該企業全國竊盜率最高的商店。

斯勞特警監指出，今年目前威契塔的零售犯罪整體比去年多34%，比五年前的平均高出35%。

根據零售商報告，失竊最多的商品包括高價服飾、樂高(Lego)、珠寶、鞋類、美妝品、運動用品、電動工具、Tide洗衣精。

由於大部分零售商為了保護員工與顧客制定不干預政策，竊賊因此利用這一優勢，偷走可以迅速帶出商店的商品。被竊的商品經常在線上商店或較小型的社區商店販售，以快速獲取利潤。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)統計，全國零售商因盜竊、詐騙、損壞等原因導致的商品損失價值預計在2021年達到945億元，比2020年增長4%，將近一半的損失歸咎於大規模盜竊。

斯勞特還指出威契塔的毒品成癮問題變得更加嚴重，「每次逮捕嫌犯時，幾乎都會在嫌犯身上找到吸毒用具。」芬太尼成癮在堪州是特別急迫的危機。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，2021年堪州的藥物過量致死人數增幅為全國第二大，大部分案件與芬太尼有關。

威契塔形事辯護律師普爾(Scott Poor)有許多客戶涉及財產盜竊案件，包括入室盜竊、闖入車庫、倉庫和商店行竊，其中有大量涉及毒品的財產犯罪。

普爾回顧現在正在處理的其中一個案件，一名30歲出頭的年輕女性有嚴重的芬太尼成癮問題，去年9月她被指控連續三日在一家當地牧場與居家用品商店行竊，每一次皆偷竊大量的彈藥。

普爾表示該名婦女不喜歡射擊運動，但她對藥物成癮，有嚴重的芬太尼成癮問題，她是一名母親，孩子已交由兒童與家庭服務局(Children and Family Services)照顧。

3月中，這名女性客戶同一日在維多利亞的秘密和Ulta Beauty店內行竊，在Ulta Beauty偷了價值477.32元的商品，在維多利亞的秘密偷竊價值322.59元的產品。

普爾指出，高價商店竊賊的犯案目標通常不是麵包、尿布等基本生活用品，而是能迅速獲得大筆現金的商品。

檢察長柯巴赫6月初向眾院司法委員會(House Judiciary Committee)作證，他的證詞指出堪州的有組織零售犯罪激增的其中一大原因是許多案件未被起訴，大部分郡都缺乏檢察官。另一項挑戰則是，連環竊賊幾乎總是偷竊低於重罪竊盜標準的金額。

但堪州7月1日生效的新法將賦予該州檢察長更多權力，以起訴有組織的零售竊盜集團，堪州將成為全國首例，賦予州檢察長辦公室對所有在兩個以上的郡發生之犯罪起訴的權力。