每周一書／最後一個租界：香港變局紀事

最後一個租界：香港變局紀事

港區國安法上路三年，正好來讀讀「最後一個租界：香港 變局紀事」一書。作者殷惠敏針對香港主權移交的問題，做了深度觀察。

此書以香港在這兩個世紀的滄桑巨變作為主題，做了一個全面性分析又頗為深入的探討。全書共有17章，將處於兩百年歷史洪流裡的香港，分作六個主要階段來討論。

第一階段，以鴉片戰爭後，大清帝國割讓香港和九龍，其後又將新界租借99年到1997，一直到1949年中共取得政權，並且取得發言權。

第二階段，從北京 當局於1972年首次對於聯合國就香港地位表態，一直到1980年初期中英談判的起步。

第三個階段涵蓋中英談判的過程，以及中英聯合聲明的發表。

第四個階段著眼於香港主權轉移，一直到選出第一任特首和第一屆立法會。

第五階段的焦點是香港人爭取特首和立法會直選和普選的訴求的提出和抗爭活動。

第六階段，分析討論香港群眾有關佔領中環的爭議，隨後反對刑事疑犯送返中國審判的訴求和爭執，最後北京當局宣布施行國安法，中央直接干預香港政治，基本上終結了高度自治、港人治港和50年不變的承諾。

本書作者殷惠敏博士在海內海外華人界中多年以來頗享盛名，他的宏文大作不僅內容豐富精彩，思路新穎具有吸引力，而且頗具啟發性。

卜大中先生提及：近代政治史的主流足跡是從殖民到反殖民，再到後殖民。但是普遍人生的故事和劇場 、基本上是從悲劇走向平和，即使沒有大團圓或happy ending，也多少能從命運的束縛與折磨中，通過被迫害者的主觀能動性與世界潮流的催促，而走向開放、鬆弛、舒緩並且型塑自我認同的獨立。然而，香港的命運卻是逆向前行，倒退而絕望。香港這段逆行的歷史，亟需完整詳盡地記錄在案。作者純樸地重現了這段「逆」史，呈現出他一貫地站在弱勢和被壓迫者的立場，為他們的期望和事蹟做出紀錄，補足了官方與學術著作宏大論述的偏頗、疏漏及權力取向的氾濫，發揮了弱勢關懷的書寫。在本書中，香港不再是「他者」、「政治慾望客體」，而成為自覺的主體。主體書寫正是香港、台灣覺悟後的敘事態度。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)