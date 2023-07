娛樂／口碑開高走低 閃電俠續集恐腰斬

「閃電俠」劇照。(取材自IMDb)

華納出品、耗資超過2億美元的DC大作「閃電俠」(The Flash)暑期檔上映,但票房遠不如業界預期,首映出師不利,結算至6月底,全球累積票房2.1億美元。

「閃電俠」上月中旬在4234家影院上映,最終只拿到5510萬美元首映票房,讓人跌破眼鏡。畢竟,該片早在4月便藉著全美影業大會做過提前點映,隨後在社交媒體上出現了一股瘋狂吹捧「閃電俠」的熱潮,不少眼光和人品均值得信賴的媒體人幾乎不約而同地誇讚其為「DC宇宙歷年最佳作品」、「影史最佳超級英雄電影之一」;而且在影評網站「爛番茄」上也有過75%新鮮度的好分數。

不過,等到影片正式上映首周,民調 公司獲得的「閃電俠」觀眾觀後口碑打分,只有B級,與當年的「蝙蝠俠對超人:正義曙光」(Batman v Superman: Dawn of Justice)持平,同為歷年DC宇宙電影最低分,甚至還不如之前票房失利的「黑亞當」(Black Adam,2022)和今年3月上映的「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods,簡稱「沙贊2」)的B+級。

「閃電俠」電影海報。(取材自IMDb)

據說,「閃電俠」續集的劇本目前已全部寫好,執筆者正是寫了「水行俠」(Aquaman,又譯「海王」)的強森麥古德瑞克(David Leslie Johnson-McGoldrick),但按照現在的票房情況來看,續集恐怕不太可能獲得華納放行了。

其實不拍的話,倒也符合華納未來的長期戰略,眾所周知,DC的「救世主」詹姆斯岡恩(James Gunn)如今已全面接手,但這樣的話,「閃電俠」就成了前朝遺留的問題,真要是票房異常出色,還要拍攝續集的話,反倒有可能影響詹姆斯岡恩的全盤計畫。

上映前媒體評論讚爆

電影上映之前,不少媒體大肆渲染「閃電俠」如何了得,主演伊薩米勒(Ezra Miller)雖然行為有負面爭議但演技如何精湛,稱這是DC宇宙電影的一次絕地反擊,足以扭轉「黑亞當」、「沙贊2」兩部作品對DC品牌構成的打擊,甚至已經可以和過去熱賣的「蝙蝠俠:黑暗騎士」(The Dark Knight,2008)、「復仇者聯盟 :終局之戰」(Avengers: Endgame,2019)、「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse,2018)等超級英雄電影平起平坐。

如今回頭再看,很難不讓人懷疑當初那些「閃電俠」吹捧文章,背後存在某些耐人尋味的部分。電影上映後,「爛番茄」平台上收錄的影評文章數量從原本的50多篇激增至近300篇,而其評分也已由當初的75%新鮮度,快速下滑到如今的66%。

「閃電俠」在爛番茄網站上的新鮮度66。(網站截圖)

事實上,儘管以最高75%新鮮度來看,雖然優於「黑亞當」的38%、「沙贊2」的49%,但也遠低於2016年上映的「自殺突擊隊」(Suicide Squad,又譯「自殺小隊」)和2019年上映「沙贊」第一集所達到的90%。此前已有好萊塢媒體分析,「閃電俠」的前期好評,恐怕都要歸功於華納宣傳部門的背後發力才對。

避主角醜聞 不打明星牌

「閃電俠」由今年30歲的伊薩米勒一人分飾兩角,演技確實頗具挑戰,也因此贏得了不少好評。不過,銀幕底下的米勒卻深陷各種醜聞,不斷爆出醉酒鬧事、傷害、被捕入獄的負面消息,也因此被華納冷凍了將近兩年,「閃電俠」宣傳期始終不曾露面,直到在洛杉磯中國戲院的全美首映式上,才首度出現在媒體面前,但也僅表示感謝華納、感謝導演的場面話,華納並未允許媒體採訪。

「閃電俠」男主角伊薩米勒睽違近兩年才公開露面。(取材自IMDb)

伊薩米勒(左)在「閃電俠」中一人分飾兩角,演技受考驗。(取材自IMDb)

甚至,因為擔心可能會被問到米勒的相關問題,該片的其餘幾位主演,也沒積極參與該片的宣傳活動。整體而言,雖然華納這次在「閃電俠」宣傳所投入的費用依然可觀,但大多用於各種預告片的投放上,主打的是電影牌,而非明星牌。或許也正是因此,才會出現4月以來一波波的「尬吹」熱潮,一方面可以彌補主演神隱所造成的尷尬,另一方面也能轉移外界的注意,讓媒體少談米勒的負面新聞。

就是在這樣的背景下,原本業內普遍預計「閃電俠」首映票房至少能達到7000萬美元,超過「黑亞當」的6700萬美元,如今卻只開出5510萬美元成績,輸給「黑亞當」1000多萬美元。

「閃電俠」恐怕也注定難逃虧本的厄運,該片同步在全球共78個國家和地區上映,只拿到7500萬美元的海外首映票房,同樣低於預期,分列前五的市場分別是中國、墨西哥 、英國、南韓和巴西。

「閃電俠」主演包括榮利文史東(Ron Livingston,最左)、班艾佛列克(Ben Affleck,左二)、導演安迪馬希提(Andy Muschietti,左三)、伊薩米勒(中)和「超少女」薩莎卡勒(Sasha Calle,最右)出席電影首映活動。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)