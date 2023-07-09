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娛樂／口碑開高走低 閃電俠續集恐腰斬

娛樂新聞組
「閃電俠」劇照。（取材自IMDb）
「閃電俠」劇照。（取材自IMDb）

華納出品、耗資超過2億美元的DC大作「閃電俠」（The Flash）暑期檔上映，但票房遠不如業界預期，首映出師不利，結算至6月底，全球累積票房2.1億美元。

「閃電俠」上月中旬在4234家影院上映，最終只拿到5510萬美元首映票房，讓人跌破眼鏡。畢竟，該片早在4月便藉著全美影業大會做過提前點映，隨後在社交媒體上出現了一股瘋狂吹捧「閃電俠」的熱潮，不少眼光和人品均值得信賴的媒體人幾乎不約而同地誇讚其為「DC宇宙歷年最佳作品」、「影史最佳超級英雄電影之一」；而且在影評網站「爛番茄」上也有過75%新鮮度的好分數。

不過，等到影片正式上映首周，民調公司獲得的「閃電俠」觀眾觀後口碑打分，只有B級，與當年的「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman: Dawn of Justice）持平，同為歷年DC宇宙電影最低分，甚至還不如之前票房失利的「黑亞當」（Black Adam，2022）和今年3月上映的「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods，簡稱「沙贊2」）的B+級。

「閃電俠」電影海報。（取材自IMDb）
「閃電俠」電影海報。（取材自IMDb）

據說，「閃電俠」續集的劇本目前已全部寫好，執筆者正是寫了「水行俠」（Aquaman，又譯「海王」）的強森麥古德瑞克（David Leslie Johnson-McGoldrick），但按照現在的票房情況來看，續集恐怕不太可能獲得華納放行了。

其實不拍的話，倒也符合華納未來的長期戰略，眾所周知，DC的「救世主」詹姆斯岡恩（James Gunn）如今已全面接手，但這樣的話，「閃電俠」就成了前朝遺留的問題，真要是票房異常出色，還要拍攝續集的話，反倒有可能影響詹姆斯岡恩的全盤計畫。

上映前媒體評論讚爆

電影上映之前，不少媒體大肆渲染「閃電俠」如何了得，主演伊薩米勒（Ezra Miller）雖然行為有負面爭議但演技如何精湛，稱這是DC宇宙電影的一次絕地反擊，足以扭轉「黑亞當」、「沙贊2」兩部作品對DC品牌構成的打擊，甚至已經可以和過去熱賣的「蝙蝠俠：黑暗騎士」（The Dark Knight，2008）、「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame，2019）、「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse，2018）等超級英雄電影平起平坐。

如今回頭再看，很難不讓人懷疑當初那些「閃電俠」吹捧文章，背後存在某些耐人尋味的部分。電影上映後，「爛番茄」平台上收錄的影評文章數量從原本的50多篇激增至近300篇，而其評分也已由當初的75%新鮮度，快速下滑到如今的66%。

「閃電俠」在爛番茄網站上的新鮮度66。（網站截圖）
「閃電俠」在爛番茄網站上的新鮮度66。（網站截圖）

事實上，儘管以最高75%新鮮度來看，雖然優於「黑亞當」的38%、「沙贊2」的49%，但也遠低於2016年上映的「自殺突擊隊」（Suicide Squad，又譯「自殺小隊」）和2019年上映「沙贊」第一集所達到的90%。此前已有好萊塢媒體分析，「閃電俠」的前期好評，恐怕都要歸功於華納宣傳部門的背後發力才對。

避主角醜聞 不打明星牌

「閃電俠」由今年30歲的伊薩米勒一人分飾兩角，演技確實頗具挑戰，也因此贏得了不少好評。不過，銀幕底下的米勒卻深陷各種醜聞，不斷爆出醉酒鬧事、傷害、被捕入獄的負面消息，也因此被華納冷凍了將近兩年，「閃電俠」宣傳期始終不曾露面，直到在洛杉磯中國戲院的全美首映式上，才首度出現在媒體面前，但也僅表示感謝華納、感謝導演的場面話，華納並未允許媒體採訪。

「閃電俠」男主角伊薩米勒睽違近兩年才公開露面。（取材自IMDb）
「閃電俠」男主角伊薩米勒睽違近兩年才公開露面。（取材自IMDb）

伊薩米勒（左）在「閃電俠」中一人分飾兩角，演技受考驗。（取材自IMDb）
伊薩米勒（左）在「閃電俠」中一人分飾兩角，演技受考驗。（取材自IMDb）

甚至，因為擔心可能會被問到米勒的相關問題，該片的其餘幾位主演，也沒積極參與該片的宣傳活動。整體而言，雖然華納這次在「閃電俠」宣傳所投入的費用依然可觀，但大多用於各種預告片的投放上，主打的是電影牌，而非明星牌。或許也正是因此，才會出現4月以來一波波的「尬吹」熱潮，一方面可以彌補主演神隱所造成的尷尬，另一方面也能轉移外界的注意，讓媒體少談米勒的負面新聞。

就是在這樣的背景下，原本業內普遍預計「閃電俠」首映票房至少能達到7000萬美元，超過「黑亞當」的6700萬美元，如今卻只開出5510萬美元成績，輸給「黑亞當」1000多萬美元。

「閃電俠」恐怕也注定難逃虧本的厄運，該片同步在全球共78個國家和地區上映，只拿到7500萬美元的海外首映票房，同樣低於預期，分列前五的市場分別是中國、墨西哥、英國、南韓和巴西。

「閃電俠」主演包括榮利文史東（Ron Livingston，最左）、班艾佛列克（...
「閃電俠」主演包括榮利文史東（Ron Livingston，最左）、班艾佛列克（Ben Affleck，左二）、導演安迪馬希提（Andy Muschietti，左三）、伊薩米勒（中）和「超少女」薩莎卡勒（Sasha Calle，最右）出席電影首映活動。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）

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