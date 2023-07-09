娛樂／「命運之輪」主持薩加克 明年退休

薩加克（右）主持「命運之輪」已40年。（取材自臉書）

全美電視圈最熟悉的面孔之一、人氣遊戲節目「命運之輪」（Wheel of Fortune）主持人帕特薩加克（Pat Sajak）6月12日宣布，在主持該節目40多年後，「時機已成熟」，預告明年退休。

76歲的薩加克在推特（Twitter）上寫道，「時間到了，9月開始的第41季，會是我主持的最終季。」

超長壽節目 熱播近半世紀

「命運之輪」是由梅夫格里芬（Merv Griffin）打造的電視遊戲節目，1975年來播出至今，堪稱美國最「常青」的電視遊戲節目之一，參賽者透過巨大的嘉年華轉輪，猜測方格拼字遊戲的詞彙或句子，贏取獎金與獎品。索尼影視電視公司（Sony Pictures Television）表示，「命運之輪」首播以來，已經吸引超過一萬人報名參加，至今發出超過2億5000萬元獎金。

格里芬1981年欽點薩加克接掌「命運之輪」主持棒，接替當年原本的節目主持人查克伍勒里（Chuck Woolery）。1980年代，「命運之輪」是最多人觀看的熱門電視節目之一，每天吸引超過4000萬人次欣賞。時至今日，「命運之輪」的每日收視率仍突破900萬人次，排名第二，僅次於「美國廣播公司」（abc）的益智節目「危險邊緣」（Jeopardy!）。

「危險邊緣」自1964年開播以來，採益智對答、提問的方式進行，內容主題包羅萬象，囊括地理、歷史、文化、科學、科技、流行文化與體育等，數十年來獲獎無數。與其他益智節目不同，「危險邊緣」採取一種獨特的問答形式，參賽者必須基於答案提供的各式線索，以問題的形式作出正確回答。

「命運之輪」是1980年代流行文化的指標，節目流行語「我能買個母音嗎？」（Can I buy a vowel?）風靡一時。該遊戲節目規定，如果參賽者陷入僵局，苦思不得其解，可用先前累積的獎金購買一個母音提示。

除此之外，這個在「美國廣播公司」子頻道播出的節目也販售許多周邊商品，帶動消費性商品的買氣，諸如棋盤桌遊、玩具、服飾等，衍生節目明星版本的「名人命運之輪」（Celebrity Wheel of Fortune）隨之出現。

薩加克分別在1993年、1998年和2011年三度獲得日間時段艾美獎 最佳遊戲節目主持人，以及日間時段艾美獎的終身成就獎；1994年，好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）授予薩加克一顆星星榮譽徽章。

薩加克2011年獲得日間時段艾美獎。（Getty Images）

薩加克打算在最後一季節目播畢後，繼續轉做幕後工作，擔任「命運之輪」節目顧問約三年時間，選秀節目「美國偶像」（American Idol）主持人瑞恩西克雷斯特（Ryan Seacrest）將接掌薩加克的主持棒。

長期與薩加克搭檔的共同主持人維娜懷特（Vanna White）1982年加入「命運之輪」，她在薩加克推文預告退休後，也在推特上發文感嘆：「誰能想像，我們在經歷41季之後，依然如故？能與你同台主持這麼多年，而且還有一年，真的很開心。」

2019年，薩加克因為腸道阻塞緊急住院動手術；當時，懷特短暫接替薩加克的職務擔任主持人，而薩加克的女兒梅姬薩加克（Maggie Sajak）接替懷特原先負責的猜謎拼字工作。薩加克的妻子萊斯力布朗薩加克（Lesly Brown Sajak）則在該節目中負責社群聯繫的工作，協助發布數位內容。

然而，薩加克多年來遭受節目粉絲批評，有時候對參賽者不公平。2022年，薩加克與喬治亞州共和黨籍國會眾議員瑪喬莉格林（Marjorie Taylor Green）的合照在網路上流傳，招致撻伐；格林的政治立場屬於極右派，她經常在政壇引發爭議。

「命運之輪」節目2007年歡慶開播25周年。（Getty Images）

曾任天氣預報員

薩加克加入「命運之輪」之前，長期在洛杉磯 工作，曾任國家廣播公司（NBC）旗下電視台KNBC的天氣預報員。薩加克曾表示，「在洛杉磯當地電視台工作的好處，是議員每個晚上都看著你。」

薩加克1946年10月26日出生於芝加哥，高中畢業後就讀於芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago），並前往當地一家廣播電台工作，負責從午夜到早晨6時的深夜節目。

1968年，薩加克加入陸軍並派駐越南 ，在越南的武裝部隊電台（Armed Forces Radio）工作。退伍返美後，在田納西州納許維爾（Nashville）一家電視台工作了五年，期間擔任天氣預報員，以及脫口秀主持人。在那之後，薩加克遷居洛杉磯，並在KNBC擔任天氣預報員，以及周日脫口秀節目的主持人。

1988年，薩加克受訪時曾描述自己在KNBC的經歷。他說：「那是一個奇怪的節目，你要去鱒魚養殖場訪問那些和水產養殖產業無關的人，或被派到波蘭香腸節（Polish kielbasa festiva），讓立場相對的人們就槍枝管控議題辯論。現在回想起來，這是很好的訓練。」

「命運之輪」節目主持人薩加克與搭檔維娜懷特參加好萊塢星光大道活動。（美聯社）

1989年，薩加克短暫試著跨足深夜電視節目，推動「薩加克秀」（The Pat Sajak Show），選定強尼卡森（Johnny Carson）與大衛賴特曼（David Letterman）共同主持，但這個節目的好景不長，1990年停播。賴特曼後來成為著名的脫口秀主持人、喜劇演員和電視節目製作人，卡森則曾主持NBC深夜時段著名脫口秀節目「今夜秀」（Tonight Show）。

除了「命運之輪」的主持工作之外，薩加克也曾在多部電視節目和電影中客串演出，例如1982年科幻喜劇「空前絕後滿天飛2：瞞天過海飛飛飛」(Airplane II: The Sequel)，以及2021年短劇「布公仔幽靈公館」(Muppets Haunted Mansion)等。