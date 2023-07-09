娛樂／重啟人生 幽默面對死亡

「重啟人生」以幽默方式處理死後世界。（取材自豆瓣電影）

日本 有「一期一會」、「一生懸命」的說法，日劇 「重啟人生」（BRUSH UP LIFE）看似打破了這種日式觀念，「這輩子」可以重來好幾次，就像打電動可以死而復生一樣，但最終主角總共活了200多年，帶給觀眾最深的體悟，仍是「活在當下」的反思。

「重啟人生」由日本「個性派女演員」安藤櫻主演，描述她飾演的「近藤麻美」在33歲意外身亡後，不甘心下輩子投胎成為一隻食蟻獸，展開「重活一次」的歷程，且要時刻謹記「積陰德」，下輩子才能再度投胎成為人類。一開始麻美的目標就是積陰德、投胎為人，但在幾輪的人生下來，漸漸發現這不是最重要的。

想要「重啟人生」，也有許多規範，劇中設定，能重活幾次是由第一輪人生所積的陰德決定；每一次都要從0歲嬰兒開始，沒辦法像遊戲一樣「存檔」；父母與原生家庭是無法改變的，不過你可以選擇嘗試不一樣的職業、交友圈，當然也可以重走一遍一模一樣的生活。

麻美有一輪人生選擇成為電視劇製作人，並以自己的故事當題材拍成戲劇，電視台主管認為，可以重活一次，應該要有「拯救世界」這種轟轟烈烈的大規模事件，才有戲劇張力，且主角應該要是很有能力的「救世主」等級。當下在麻美看來，自己平凡的生活根本不會發生這些事情，但最終，竟默默地都發生了。

「廢台詞」反粹人生滋味

「重啟人生」用淺淺淡淡的敘事手法描述主角特殊的經歷，有許多看似「碎碎念」的台詞或不重要的生活瑣事畫面，但其實細細品嘗這些劇情，就會發現都是不可或缺的部分。而且這些碎碎念的「廢台詞」，其實都相當寫實，讓觀眾看了會心一笑。

例如麻美與好友們聚餐後到KTV唱歌，遇見打工的昔日同窗「小福」，面對同學招待的一大籃薯條，碎念著吃不下、抱怨小福應該招待飲料等等，蹧蹋了別人的心意，或許是「缺德、扣陰德分」的表現，麻美第四輪人生用功讀書、沒有去KTV，最終就能投胎成人了。

還有第一集麻美與好友們慶生的場面，會在固定餐廳、用蛋糕上插仙女棒的相同方式祝賀，其中一名好友不喜歡這個場面，沒有準備這個橋段還要特別解釋；到了最後一集麻美慶生時，她尷尬錯認好友的袋子是送給自己的禮物。這些「尬點」在好友面前可以大方展露，但有幾輪人生麻美與她們沒有成為好友時，就會客氣地說不出口，也是麻美與好友們交情好壞與否的展現方式。

「重啟人生」海報。（取材自豆瓣電影）

「重啟人生」開場用較幽默的方式面對死亡，但卻蘊涵了許多深意。發生在麻美自己身上時，她反而較無感，只是震驚、有遺憾，以及不想面對「下輩子」的身分；直到後期，面臨了好友的逝去，活著的人比離開的人感觸更深，她才漸漸發覺自己內心對「重啟人生」的目標。

「一期一會」源自日本茶道用語，指一輩子只有一次的相會；「一生懸命」則是日本的職人精神，一輩子只做好一件事、專精一項技術。在看「重啟人生」時，時常想起這兩個熟悉的日本用詞。

雖然麻美可以重啟多次人生，對每件事、每個人似乎都能「一期多會」，但其實每一次的感受都會有所不同，也會隨著「蝴蝶效應」有所改變，例如她的初戀男友，若是與她交往就會一事無成，但若從未相遇，竟是年收10億的有為青年，雖然很「黑色幽默」，但也讓人無限感慨。

雖然麻美每次都選擇了不同的職業，似乎沒有什麼「職人」精神，但「一生懸命」也不一定要用在職業上，而是對某件事的執念，一開始麻美重啟人生的執念就是為了投胎為人。而麻美的好友真理同樣也重啟人生多次，她的執念就是要拯救另外兩位好友，後來也將這個執念帶給了麻美，她們雖然度過了很多輪人生，但最終都為了一個目標努力著。

總歸「重啟人生」帶來的反思，麻美的每一次死亡，都來得非常突然，警惕著（可能）沒有「重啟人生」機會的我們：「意外說來就來，更應珍惜當下」；為了「積陰德」，麻美開始關心、幫助身旁的親朋好友，這也提醒了我們，埋首個人生活、前程的同時，也應該多看看周圍的人們。

第四輪人生之後，麻美原本可以投胎為人，但她卻放棄了這個機會，選擇再活一次這輩子，因為帶著沒能拯救好友的遺憾，即使下輩子還能為人，似乎也沒什麼意義，「不是為了下輩子，而是要讓這輩子過得更好。」無論是否真的有「重啟人生」機制，都應抱著這樣的心態努力生活。