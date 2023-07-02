醫藥／迷重訓下腹痛 小心提肛肌筋膜炎

長期做重訓、背槓深蹲，恐導致提肛肌發炎。（Getty Images）

一名27歲女子下腹部常感覺疼痛，一咳嗽就輕微尿失禁，初次診斷為應力性尿失禁，但她未生過小孩，也沒有動過骨盆腔手術，醫師懷疑罹病原因不單純，內診才發現竟是難診斷的「提肛肌筋膜炎」。進一步問診才知原來她著迷重訓，特別是背槓深蹲，身高155公分的她，常背60公斤的重量深蹲，長時間下來，導致提肛肌發炎而不自知。

健身 盛行 筋膜炎患者加

台北醫學 大學附設醫院婦科主任金宏諺表示，隨著健身風氣愈來愈興盛，近幾年罹患提肛肌筋膜炎的人也增加，由於症狀表現常以骨盆腔疼痛為主，易被誤診是子宮、卵巢病變等問題，若服用一個月的抗生素或是超音波檢查沒有問題，就得懷疑可能是患有提肛肌筋膜炎。

金宏諺指出，提肛肌筋膜炎又被稱為「骨盆底肌肉 筋膜炎」，與其他部位的筋膜炎相同，舉凡有肌肉的地方都可能發生筋膜炎，最常見發生部位在足底、肩頸等處。

金宏諺表示，從腹部來看，恥骨正上方的位置是子宮及卵巢，而腹股溝下方的位置則是提肛肌。當提肛肌肌肉疼痛時，病人主要的臨床症狀就是下腹部或骨盆區域疼痛，這種疼痛會輻射到大腿股骨、大腿內側、外陰部、後背尾椎等區域。

影響排尿 恐頻尿、殘尿感

也因為提肛肌對於排尿功能具有一定的影響，可能會出現頻尿、殘尿感、下墜感、尿道痠痛感、脹尿時下腹痠痛等狀況，有些女性則會發生尿失禁的情況。因此，許多患者初期會奔走於骨科、復健科、感染科、婦女泌尿專科等科別看診，一開始大多會被誤以為是骨盆腔發炎，或是尿道發炎。

金宏諺指出，如果長時間服用抗生素治療，症狀仍舊沒有改善，可能就要懷疑是提肛肌筋膜炎問題。過去醫界顯少提及提肛肌筋膜炎，也讓患者可能長時間被誤診。根據統計，超過半年以上的疼痛或泌尿道的症狀，易引起病人身心問題。

症狀嚴重 可採溫熱水坐浴

提肛肌筋膜炎的治療方式，金宏諺表示，主要是給予肌肉鬆弛劑以及止痛藥，較為嚴重時，可採取溫熱水坐浴，由於情緒會增加提肛肌筋膜炎的嚴重度，生活作息也需要一併調整。有些患者長時間因為提肛肌筋膜炎的疼痛所苦，無法好好入睡，會與身心科醫師會診，開立安眠藥等協助舒緩症狀。

發作原因 與過度用力有關

金宏諺指出，提肛肌筋膜炎會反覆發作，調整作息與習慣是非常重要的治療環節。