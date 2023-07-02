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養生／打高球、下圍棋 運動健腦遠離3高

修瑞瑩
打高爾夫不算激烈卻可長時間步行，是不錯的運動。（圖：蔡良敏提供)
打高爾夫不算激烈卻可長時間步行，是不錯的運動。（圖：蔡良敏提供)

台灣台南市立醫院院長蔡良敏是心臟內科醫師，很重視三高問題。平常喜歡打小白球、下圍棋，讓他不僅身體動、頭腦也動，保持活力是他的養生祕訣，更能避免三高上身。

蔡良敏表示，現代人到了一定的年紀，常會有心血管疾病，特別是三高問題，運動是最好的保健方法，但許多人因為工作、時間限制等因素，不一定能積極運動。

從年輕時就喜歡運動的他，近180公分的健壯體格，各式球類運動都在行，但年紀愈大、打的球愈小，現在常與醫師好友相約打高爾夫，不算激烈卻可長時間步行，是不錯的運動。平常在醫院裡，他會盡量爬樓梯、巡房，多走路，「還是要讓自己能有運動的機會」，把運動融入生活裡，能動就動。

下圍棋是他喜歡的休閒活動，「動動腦可以紓壓」，由於工作忙碌，不好找棋伴，閒暇時就上網找人廝殺，他喜歡下快棋，一來一往間，可讓一整天的疲勞歸零，保持思緒清晰。

「平常不會熬夜，即使工作再忙，時間到了該睡就睡，重要的事情會留到一早睡醒再做。」蔡良敏說，大腦在睡醒之後，就像很混淆的水變澄清，做起事來事半功倍，敏銳又有效，像重要的演講、工作上的規畫等，他都習慣一早來做，效率特別好。

三高 心血管疾病

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