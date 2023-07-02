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養生／超級加工食物 吃多易罹癌

周靜芝
密西根大學的資料顯示美國人對加工的垃圾食物成癮，參與調查的50歲至80歲的成年人中，有44%的人至少對一種加工食物上癮。（Getty Images）
密西根大學的資料顯示美國人對加工的垃圾食物成癮，參與調查的50歲至80歲的成年人中，有44%的人至少對一種加工食物上癮。（Getty Images）

加工食物不僅對我們的腰圍有害，它們還會對健康造成嚴重影響。倫敦帝國學院一項的新研究表明，超級加工食品(ultra-processed foods)與罹患癌症的風險增加有關。

研究人員將超級加工食物定義為碳酸飲料、穀物、大量生產的麵包以及包裝好的即食料理等產品。研究指出，此類食品通常不是家中廚房烹飪時使用的原料，而是由高果糖玉米糖漿或修飾澱粉(modified starch或譯改性澱粉)的萃取成分所製成。

他們在十年間對20萬名中年參與者進行研究後發現，那些食用方便食品的人罹危及性命癌症的潛在風險更高。

這項發表在eClinicalMedicine的英國研究得出的結論是，食用這些食物的人更容易罹患卵巢癌和腦癌，而卵巢癌和乳癌更容易對他們造成致命的影響。

研究人員發現，當參與者所吃的垃圾食物增加10%時，罹患癌症的風險會增加2%，這項數據同時考量包括吸菸、飲食和運動等生活方式，以及社會經濟階層和身體質量指數(BMI)。

研究作者瓦茂絲(Eszter Vamous)博士在聲明中說，雖然他們的研究無法證明因果關係，但其他現有證據顯示，減少飲食中的超級加工食物可對健康帶來極大好處，該研究「增加了越來越多的證據」說明加工食物會對健康造成的負面影響。

該研究發布的同時，密西根大學的資料顯示美國人對加工的垃圾食物成癮。資料顯示，參與調查的50歲至80歲的成年人中，有44%的人至少對一種加工食物上癮。

報告稱，最常見的症狀是強烈的渴望、無法限制對加工食物的消費，儘管很想要戒掉這個習慣。調查人員還指出，八分之一的受訪者表示，這種習慣每周會有兩到三次「給他們帶來不少苦惱」。

先前的研究顯示，加工食物與健康危害之間有關。垃圾食物和欺騙餐(cheat meals)不僅會讓體重增加，它們也會影響消費者的心理健康，甚至可能成為自體免疫性疾病的罪魁禍首。

事實上，或許有一個科學的原因讓人難以放下Oreos餅乾或大份薯條：垃圾食物「挾持」了大腦，讓人更難捨棄好吃的東西。

長期以來，專家一直鼓吹，這類加工食物需要在包裝正面貼上明顯的警告標誌。帝國學院研究人員也同意這一點。Kiara Chang博士說，我們需要為超級加工食物提供明確的警語，以幫助消費者做出選擇，糖稅應該擴大到涵蓋超級加工的軟性飲料、含水果、牛奶的飲料以及其他超級加工食物。

她表示，低收入家庭特別容易受到這些廉價且不健康的超級加工食物的影響，低限度加工和新鮮烹煮的餐食應該獲得補貼，以確保每個人都能負擔得起健康、營養的食物。

超級加工食物的定義為碳酸飲料、穀物、大量生產的麵包以及包裝好的即食料理等產品。（...
超級加工食物的定義為碳酸飲料、穀物、大量生產的麵包以及包裝好的即食料理等產品。（Getty Images）

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