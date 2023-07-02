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養生／巧用加濕器 保護皮膚、氣管

周靜芝
加濕器可緩解鼻腔充血症狀，還能改善打鼾問題，讓晚上睡得更好。（Getty Images）
加濕器可緩解鼻腔充血症狀，還能改善打鼾問題，讓晚上睡得更好。（Getty Images）

美國多數地區屬於乾燥氣候，皮膚與氣管都容易感到不舒服。好管家(Good Housekeeping)網站建議，最好將室內濕度保持在30%至50%之間，如果家中空氣太乾燥或者患有呼吸系統疾病者，最好準備一台加濕器。不但可有助緩解鼻腔充血症狀，還能改善打鼾問題，讓晚上睡得更好。

好管家的測試小組分析了市售加濕器的性能、效率和噪音，對於安裝、控制和清潔的方便性進行評分，同時還評估了水箱容量以及濕度水準，選出最佳的加濕器為Levoit Classic 300S智慧超聲波冷霧加濕器。它最大的賣點是，水箱開口大，比多數其他加濕器更容易補充水分，並迅速加濕空氣，運轉時時聲音不大。它還能與亞馬遜Alexa和谷歌智能助理相容。

1.經典300S智能超聲波冷霧加濕器

這款Levoit冷霧加濕器(Classic 300S Smart Ultrasonic Cool Mist Humidifier)在設置為最低水霧的狀態下使用長達60小時，且十分安靜，可以整夜運轉，還內建可選式夜燈。該裝置可連接到應用程式或與亞馬遜語音助理Alexa和谷歌智能助理相容，進行遠端操作。透明水箱可以透過頂部的大開口輕鬆補充水分。另外，喜愛芳香療法的人，這款加濕器還有一個精油托盤。

2.Mistaire 超聲波冷霧加濕器

Mistaire Ultrasonic Cool Mist Humidifier簡潔的外型設計和超靜音的運作模式，會讓人忘記正在使用加濕器；這就是為什麼低水位與水箱未對準時，自動關閉功能便可派上用場的原因——以防你真的忘記了。一鍵式操作讓這款加濕器使用起來非常簡單，其背部光源的設計使它在黑暗中也很容易被看到。雖然不大的水箱口，讓它不是很容易清潔，但這款加濕器配有清潔刷，有助於降低清潔維護的難度。

3.超聲波加濕器

Levoit這款容量更大的超聲波加濕器 (Ultrasonic Humidifier) 1.5加侖的水箱，意味著有更大的空間（高達753平方英尺），或不必經常加水（在最低水霧狀態下可使用60小時）。它以超聲波暖霧和冷霧交互進行，可以獲得兩者的好處。便利的濕度顯示裝置，隨時可輕鬆瞭解房間狀態，同時可選擇使用面板的觸控模式或以遙控器來操作。更棒的是，它有一個自動模式，可在沒人操作的情況下選擇霧度。

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