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料理功夫／料理助攻手 風味醬料3碟

劉若華
紫蘇梅醬
紫蘇梅醬

一種好的醬料，所需用料不一定多，只需憑藉自己偏好的風味，加上一點巧思，甚至隨興地就地取材，往往便能讓食物的風味加乘，成為煮婦、煮夫的最佳助攻手。

紫蘇梅醬

材料：

紫蘇梅5顆、薑1小塊、水2大匙、醬油膏3大匙、糖2茶匙。

作法：

1.紫蘇梅去籽，然後將紫蘇梅肉切細碎，盛入一小碟內；薑去皮磨成1大匙的泥狀或切細末，也盛入小碟內。

2.將水、醬油膏和糖也加入小碟內，同已在碟內的紫蘇梅肉和薑泥拌勻即成酸甜滋味的紫蘇梅醬。

小叮嚀：

1.蜜餞不限於紫蘇梅，其他風味的梅子亦可。

2.有些牌子的醬油膏比較鹹，請嘗過後斟酌調整水或醬油膏的用量。

蔬菜沾醬
蔬菜沾醬

蔬菜沾醬

材料：

檸檬1/3顆、美乃滋5大匙、番茄醬2又1/2大匙。

作法：

將檸檬擠汁，和美乃滋及番茄醬調勻即可。

蔬菜沾醬
蔬菜沾醬

小叮嚀：

搭配水煮蔬菜，例如水煮2分鐘的花椰菜、生西芹、烤洋芋等等，輕輕鬆鬆就搞定一道口味平衡和諧的美味蔬菜。

燙青菜醬
燙青菜醬

燙青菜醬

材料：

蒜4瓣、生抽4大匙、麻油2.5大匙、糖2茶匙、鰹魚粉少許。

燙青菜醬
燙青菜醬

作法：

1.將蒜瓣去皮，用菜刀拍扁後切末或磨成泥狀，置入一小碟內。

2.將生抽、麻油、糖和鰹魚粉加入小碟內和蒜末調勻即成。

小叮嚀：淋在燙過的蘿蔓生菜、小白菜、娃娃菜等等葉菜上調拌佐食，風味迷人。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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