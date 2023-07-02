料理功夫／料理助攻手 風味醬料3碟
一種好的醬料，所需用料不一定多，只需憑藉自己偏好的風味，加上一點巧思，甚至隨興地就地取材，往往便能讓食物的風味加乘，成為煮婦、煮夫的最佳助攻手。
紫蘇梅醬
材料：
紫蘇梅5顆、薑1小塊、水2大匙、醬油膏3大匙、糖2茶匙。
作法：
1.紫蘇梅去籽，然後將紫蘇梅肉切細碎，盛入一小碟內；薑去皮磨成1大匙的泥狀或切細末，也盛入小碟內。
2.將水、醬油膏和糖也加入小碟內，同已在碟內的紫蘇梅肉和薑泥拌勻即成酸甜滋味的紫蘇梅醬。
小叮嚀：
1.蜜餞不限於紫蘇梅，其他風味的梅子亦可。
2.有些牌子的醬油膏比較鹹，請嘗過後斟酌調整水或醬油膏的用量。
蔬菜沾醬
材料：
檸檬1/3顆、美乃滋5大匙、番茄醬2又1/2大匙。
作法：
將檸檬擠汁，和美乃滋及番茄醬調勻即可。
小叮嚀：
搭配水煮蔬菜，例如水煮2分鐘的花椰菜、生西芹、烤洋芋等等，輕輕鬆鬆就搞定一道口味平衡和諧的美味蔬菜。
燙青菜醬
材料：
蒜4瓣、生抽4大匙、麻油2.5大匙、糖2茶匙、鰹魚粉少許。
作法：
1.將蒜瓣去皮，用菜刀拍扁後切末或磨成泥狀，置入一小碟內。
2.將生抽、麻油、糖和鰹魚粉加入小碟內和蒜末調勻即成。
小叮嚀：淋在燙過的蘿蔓生菜、小白菜、娃娃菜等等葉菜上調拌佐食，風味迷人。
★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈
歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：
1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。
2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。
3.投稿請至email：[email protected]
4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。
5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。
6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。
上一則
料理功夫／梅乾菜蒸肉
下一則
FB留言