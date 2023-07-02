我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

料理功夫／開胃涼菜 洛神醬蘿蔔

朵澐
洛神醬蘿蔔
洛神醬蘿蔔

現在蘿蔔很容易取得，甚至因為冷藏跟溫室栽種，幾乎一年四季都吃得到，因此用蘿蔔料理很方便。自製洛神果醬吃不完可以分小罐，放入冰庫保存著，想要用的時候直接拿出來退冰即可食用，快速方便，平常拿來配饅頭或是搭配蔬菜、捲個壽司等，別具風味。

洛神醬蘿蔔是一道顏色漂亮，而且讓人特別有食欲的涼菜，步驟簡單易學，讓百搭蘿蔔變成餐桌上的迷人主角。

材料：

蘿蔔1條（約600克）、洛神醬60毫升、檸檬1顆（可用白醋替代）、糖適量、鹽巴適量。

材料
材料

作法：

1.蘿蔔洗乾淨去皮，用刨刀刨成絲或用刀切細絲狀。

2.刨好的蘿蔔絲加適量的鹽醃漬，約30分鐘後濾乾水分，去青。

蘿蔔絲去青後，加入檸檬汁、糖、洛神醬。
蘿蔔絲去青後，加入檸檬汁、糖、洛神醬。

3.擠乾蘿蔔絲放在盤子上，擠點檸檬汁、放些糖，把洛神醬加入，用筷子攪拌均勻，因為是絲狀很容易入味，迅速就能盛盤上桌。

小叮嚀：

如果喜歡食辣者，也可以加些辣椒。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

醃漬 蔬菜

上一則

料理功夫／梅乾菜蒸肉

下一則

移民專頁／返鄉忘帶回美紙 可用B簽來美嗎

延伸閱讀

差10歲也OK… Angelababy同框宋威龍 互喊角色名超有愛

差10歲也OK… Angelababy同框宋威龍 互喊角色名超有愛
首屆非洲少林「考功大賽」尚比亞登場 22國弟子相切磋

首屆非洲少林「考功大賽」尚比亞登場 22國弟子相切磋
料理功夫／解饞好選擇 自製燕麥棒

料理功夫／解饞好選擇 自製燕麥棒
料理功夫／肉末炒馬鈴薯

料理功夫／肉末炒馬鈴薯

熱門新聞

自動支付帳單實在非常方便且節省時間，最少有5種帳戶不宜使用自動轉帳。（Image by rostichep from Pixabay ）

理財百科／5種帳單 不要自動支付以免後悔

2023-06-25 16:08
傑洛尼莫修道院(Jeronimos Monastery)1983年登入世界遺產。（圖皆為作者許惠敏提供）

封面故事／葡萄牙10天自由行 里斯本初體驗 吃蛋塔看城堡

2023-06-25 02:30
「小美人魚」劇照。（取材自IMDb）

左派轟「小美人魚」：刻意淡化黑奴歷史

2023-06-25 12:03
南葡的城鎮不只濱海、還有岩洞區和古城遺跡。

封面故事／南葡海岸絕美 看見福爾摩沙

2023-06-25 02:28
波爾多是葡國第二大城，和里斯本同樣是港口，也有河川貫穿，不同的是，波爾多是500多公里長的多羅河(Douro)出海口。

封面故事／訪酒鄉波爾多 見美麗與哀愁

2023-06-25 02:26
17世紀聖方濟修士建立的人骨禮拜堂，五千具骷髏頭和人骨來自城區墓地，集中在此「撫慰亡靈」。

封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量

2023-06-25 02:29

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘