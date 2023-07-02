料理功夫／開胃涼菜 洛神醬蘿蔔

洛神醬蘿蔔

現在蘿蔔很容易取得，甚至因為冷藏跟溫室栽種，幾乎一年四季都吃得到，因此用蘿蔔料理很方便。自製洛神果醬吃不完可以分小罐，放入冰庫保存著，想要用的時候直接拿出來退冰即可食用，快速方便，平常拿來配饅頭或是搭配蔬菜 、捲個壽司等，別具風味。

洛神醬蘿蔔是一道顏色漂亮，而且讓人特別有食欲的涼菜，步驟簡單易學，讓百搭蘿蔔變成餐桌上的迷人主角。

材料：

蘿蔔1條（約600克）、洛神醬60毫升、檸檬1顆（可用白醋替代）、糖適量、鹽巴適量。

材料

作法：

1.蘿蔔洗乾淨去皮，用刨刀刨成絲或用刀切細絲狀。

2.刨好的蘿蔔絲加適量的鹽醃漬 ，約30分鐘後濾乾水分，去青。

蘿蔔絲去青後，加入檸檬汁、糖、洛神醬。

3.擠乾蘿蔔絲放在盤子上，擠點檸檬汁、放些糖，把洛神醬加入，用筷子攪拌均勻，因為是絲狀很容易入味，迅速就能盛盤上桌。

小叮嚀：

如果喜歡食辣者，也可以加些辣椒。

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