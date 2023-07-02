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料理功夫／梅乾菜蒸肉

林幸玉
梅乾菜蒸肉
梅乾菜蒸肉

材料：

梅乾菜8盎司、豬絞肉10盎司、蒜頭5瓣（切碎）、紅辣椒2根（切碎）。

醬料 ：

生抽3大匙、糖1/4杯、紹興米酒（料酒）1/2杯、雞粉2小匙、太白粉2大匙加水4大匙拌勻、麻油3大匙。

工具：

具有深度的盤子1個，備用。

梅乾菜蒸肉材料
梅乾菜蒸肉材料

作法：

1.梅乾菜洗淨，因為可能有沙子，建議至少清洗5次，把水分擠乾後，切碎備用。

2.把絞肉放入盤子內，加入切碎的梅乾菜攪拌，續放蒜末、紅辣椒、雞粉、麻油、生抽、料酒攪拌均勻，再加入拌好的太白粉水；最後加入麻油再次攪拌均勻。

3.用大鍋水滾後，放入蒸架蒸35分鐘就可以了。

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