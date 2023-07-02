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生活／收到陪審團傳喚單 3方法回應

記者金維多
美國法律規定公民有義務擔任陪審團成員。（Getty Images）
美國法律規定公民有義務擔任陪審團成員。（Getty Images）

美國公民都可能收到法院甄選陪審團員的通知信件，有可能被選中成為陪審團員。美國法律規定公民有義務擔任陪審團成員，如何正確處理法院信函很重要。

傳票通知中會明確寫明時間，要求收信人到指定法院，完成問卷調查後，面試審核來確定是否有資格擔任陪審員。傳票有附上一份陪審員資格問卷（Juror Qualification Questionaire），民眾需要填寫一些個人信息和問題，通過三種方法完成：

1、直接填寫問卷後寄回法院

2、打電話給法院完成

3、在網頁進行線上填寫。

問卷上會根據規定審核陪審員是否符合資格，如身分為美國公民，必須能聽懂讀懂基礎的英文，年滿18歲，在法律轄區居住滿一年，以及目前沒有涉及重罪指控或涉及重罪紀錄等。

現役軍人、消防員和警察以及一些聯邦及地方公職人員等將被豁免擔任陪審員。

因此最直接豁免陪審團義務的原因是非美國公民，但這並不意味著你可以忽視傳票，法院規定要求民眾在收到信五天內完成，不理睬可能被視為藐視法庭，在洛縣最高可處以1500元的罰款。律師劉龍珠表示，如果無視陪審團信件，理論上會構成輕罪，有機率被刑事檢控甚至拘留。

如果符合資格的候選人在時間上有衝突，或者因為身體原因等申請豁免或者延期履行陪審義務，傳票中有如何申請的具體信息，但是否批准將由法院裁決。劉龍珠表示，很多人通常以不會英文為由申請豁免，但這並不一定成為理由，因為如果你不會英文是如何考取美國公民，所以最後的決定權還是會交給法院。

被通知參加陪審員遴選的公民，進人法庭後還要接受法官和檢察官及辯方律師的提問，以確定他們是否適合擔任陪審員，這一過程稱為預先審查（Voir Dire）。

預先審查的目的是將那些可能無法公平裁決案件的人排除，通常一些與案件相關的人會被排除在外。劉龍珠表示，假設法官認為你的觀點非常偏激，也會排除作為陪審團的資格。

如果被選中擔任陪審員，就會出庭完成陪審義務，在加州會獲得每天15元報酬，並依法享有在陪審日獲得員工休假。一旦義務完成，將在很長一段時間不會被再次傳喚擔任陪審員。

美國公民 傳票 警察

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