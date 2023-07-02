大仁說財經／服務業受寵 但製造業收縮

德國經濟衰退程度在歐洲各國是最嚴重的。（路透）

隨著經濟前景黯淡，全球各地的製造業都在面對需求疲軟的問題。

數據公司「史坦普全球」最近發布的商業調查顯示，美國和整個歐元區的工廠在處理積壓的訂單時，5月的製成品新訂單出現下降。目前還不清楚這些在疫情 初期激增的積壓訂單，會在全球製造業內維持多久。

「史坦普全球」數據顯示，美國製造業在5月陷入收縮區域。供應管理協會(ISM)發布的調查顯示，製造業在5月連續第7個月收縮，收縮速度快於上月。

美國政府數據還顯示，經濟持續放緩可能只是開始。商務部報告指出，不包括波動較大的運輸類別，工廠訂單在4月連續第3個月下降。不包括國防，工廠訂單在截至4月的過去6個月中有4個月下降。

「史坦普全球」數據顯示，歐元區製造商的生產、新訂單和積壓訂單在5月全面下降，因為該行業在5月以更快的速度收縮。這個20國貨幣區的工業生產在3月大幅下滑，主要是由於愛爾蘭的暴跌。工業生產衡量製造商、礦工和公用事業公司的產出。

中國的情況也好不到哪兒去。根據財新製造業採購經理人(PMI)指數，中國經營狀況在5月有所改善，這讓擔心這個全球第二大經濟體成長停滯的投資人暫時鬆了一口氣；但最新數據顯示，由於進口進一步收縮，中國5月出口同比下降7.5%，為1月以來最大降幅。

中國不穩定的貿易數據反映出對中國商品的需求疲軟，這是中國面臨的其他經濟問題的首要問題，例如失業率上升和房產業的深度下滑。

根據摩根大通全球PMI，全球製造商的樂觀情緒降至去年12月以來的最低水平。（註：Purchasing Managers'Index, PMI 採購經理人指數，為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。）

是什麼導致製造業弱化？

受疫情影響，全球消費者在2020年被迫削減服務支出，導致商品購買熱潮。這也迅速增加了製造商的積壓訂單。

自全球各國取消疫情限制之後，消費者已將支出重新轉向服務。在美國和歐洲，酒店業都在為破紀錄的夏季旅行做好準備。經濟學家表示，持續轉向服務支出，加上央行 升息導致金融環境收緊，給商品生產商帶來麻煩。

根據國際貨幣基金(IMF)的預測，在經歷了多年嚴格的疫情限制措施後，中國最近重新開放有望為全球經濟提供「全新動力」。但該國的反彈乏善可陳，中國重振全球經濟成長的可能性正在下降。

RBC Wealth Management US 高級投資組合策略師加瑞特森(Tom Garretson)說，「由於從商品轉向服務的速度加快，現在已經出現全球對商品的需求不足，這就是為什麼服務業PMI回升。」「人們對中國的重新開放抱有很多期待，但顯然這一切都沒有實現。」

耐久財消費通常是預支的

央行們正在繼續對抗通貨膨脹。利率 上升通過冷卻需求來抑制通膨，最終促使銀行收緊貸款標準。美國情況就是如此，尤其是過去幾個月三家區域性銀行倒閉之後。歐元區的信貸狀況也一直在收緊，在瑞士銀行瑞士信貸和瑞銀被迫合併之後更是如此。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)連續十次將利率調升至「足夠嚴苛」的水平。歐洲央行也大幅提高利率以對抗歐元區的通脹，但尚未表示可能暫時停止。

耐久財是指至少可以使用三年的產品，像是汽車和電器，通常是刷卡採購的，因此收緊信貸條件無可避免地會給製造商帶來壓力。如果對商品的需求繼續減弱並且積壓訂單進一步減少，這最終可能導致全球製造商裁員。

經濟動能放緩

衰退被定義為全面經濟衰退，包括消費疲軟。可自由支配的商品是消費者在緊縮開支時最先削減的支出之一，因此全面的經濟疲軟跡象對製造商來說不是好兆頭。

Fed經濟學家重申了對今年稍後美國溫和衰退的預測，即使勞動市場一直保持穩定。修訂後的數據顯示，歐元區已在今年初陷入衰退。繼第四季下降0.1%後，該集團第一季國內生產總值(GDP)較前一季下降0.1%；如使更廣泛的歐盟經濟產出在今年第一季小幅成長0.1%。

歐洲最大經濟體德國在年初經歷了比歐元區更嚴重的經濟產出下滑，同步陷入衰退。經濟繼第四季收縮0.5%後，第一季較上季收縮0.3%。

利率上升和高通膨給這兩個經濟體的消費者和企業帶來壓力，雖然物價上漲在過去幾個月有所緩和。

與此同時，中國經濟第一季較上季成長2.2%，這主要是由於中國消費者在重新開放後再度外出就餐和再次出遊。與去年同期相比，今年第一季中國GDP強勁成長4.5%。所有人目光都將集中在衡量中國經濟表現的5月數據上。