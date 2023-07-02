我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

每周一書／《早安，窗邊上的玫瑰》

紐約世界書局
《早安，窗邊上的玫瑰》。
《早安，窗邊上的玫瑰》。

世上千萬朵玫瑰中，小王子唯獨鍾情屬他的那朵；而在廖玉蕙心中，亦獨獨珍愛每天晨起問候、種在心中的獨特玫瑰──寫作。

《早安，窗邊上的玫瑰》一書作者廖玉蕙，以明亮曉暢的風格，書寫生命感懷與諧趣日常。以寫作向世界晨起問候，廖玉蕙溫柔刻畫生途所遇，將親友情意、惆悵往事、諧趣日常化作玫瑰，點綴人生風景。

廖玉蕙在自序中提到：

書名源自於最喜歡的兩位電影大師的作品：小津安二郎《早安》和阿莫多瓦《窗邊上的玫瑰》的名稱組合。

小津的《早安》幽默地用很會放屁的長輩備受兒童的崇仰、模仿，暗喻寒暄猶如放屁，都是生途必要，寒暄之能潤澤人際一如放屁是開刀後病患轉危為安的關鍵，電影顛覆了寒暄是「無心意的贅語」成見，非常幽默有趣。小津電影中，不時呈現從狹小屋宇間的縫隙仰望天空的鏡頭，凸顯井底看天的人生難免的局限，我完全能憬悟這份虛心。

阿莫多瓦一逕聚焦「女人心事」。《窗邊上的玫瑰》的主角人物莉歐，是個「花系列」言情小說的暢銷作家。她婚姻出現危機，寫作面臨浪漫和寫實的抉擇，市場機制與心之所向交戰，讓她失落縈心，感覺諸事不順；最後回歸生長的土地，在母土上接受鄉親、沃土的撫慰，毅然拋開猶疑困擾，展現窗邊上玫瑰般帶刺的強韌生命力，傾力回應內心的召喚，由是隨心所欲地誠實寫作。

全書分為五輯：

斷捨離之難，緣於諸物繫連的回憶。家中塵封的衣物與影帶，銘刻了走過的歲月與感動，共構美好此刻。趕高鐵英勇負傷，與文壇友人的迷糊較量，偶有波瀾插曲卻總獲及時援手，不得不嘆句「人生如是美好」。與浪跡江湖的小哥親愛又為難的半生相處，和讀者、友人生命軌跡的交織，皆化作「悠悠生途的祝福」。善感的心靈向世界開放，在搖曳的芒果樹、家人的「出走」時光、寄語母女情感的一張桌巾間，諦聽世間萬有「葉葉如欲吐語」。年歲漸長，識見漸寬，面對身邊親友的遠行，如偶遇「下著微雨的日子」，雖有失落悵惘，卻終能寧靜以對。同時，也不忘調整己身的高度，用孫女們的視角再次認識世界，「希望能做一樣的夢」。在嬤孫易位的師生扮演與彷彿益智遊戲的問答中不忘童趣，以開放的心胸擁抱改變，也積極和當代社會價值對話。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

上一則

大仁說財經／服務業受寵 但製造業收縮

下一則

理財百科／存入逾萬元 要注意哪些事

延伸閱讀

玫瑰之名

玫瑰之名
南加華人作協換屆 嚴筱意掌舵

南加華人作協換屆 嚴筱意掌舵
玫瑰花茶

玫瑰花茶
玫瑰控秒瘋狂 迪奧推玫瑰沐浴3步驟 飄出迷人花香

玫瑰控秒瘋狂 迪奧推玫瑰沐浴3步驟 飄出迷人花香

熱門新聞

自動支付帳單實在非常方便且節省時間，最少有5種帳戶不宜使用自動轉帳。（Image by rostichep from Pixabay ）

理財百科／5種帳單 不要自動支付以免後悔

2023-06-25 16:08
傑洛尼莫修道院(Jeronimos Monastery)1983年登入世界遺產。（圖皆為作者許惠敏提供）

封面故事／葡萄牙10天自由行 里斯本初體驗 吃蛋塔看城堡

2023-06-25 02:30
「小美人魚」劇照。（取材自IMDb）

左派轟「小美人魚」：刻意淡化黑奴歷史

2023-06-25 12:03
南葡的城鎮不只濱海、還有岩洞區和古城遺跡。

封面故事／南葡海岸絕美 看見福爾摩沙

2023-06-25 02:28
波爾多是葡國第二大城，和里斯本同樣是港口，也有河川貫穿，不同的是，波爾多是500多公里長的多羅河(Douro)出海口。

封面故事／訪酒鄉波爾多 見美麗與哀愁

2023-06-25 02:26
17世紀聖方濟修士建立的人骨禮拜堂，五千具骷髏頭和人骨來自城區墓地，集中在此「撫慰亡靈」。

封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量

2023-06-25 02:29

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材