每周一書／《早安，窗邊上的玫瑰》

《早安，窗邊上的玫瑰》。

世上千萬朵玫瑰中，小王子唯獨鍾情屬他的那朵；而在廖玉蕙心中，亦獨獨珍愛每天晨起問候、種在心中的獨特玫瑰──寫作。

《早安，窗邊上的玫瑰》一書作者廖玉蕙，以明亮曉暢的風格，書寫生命感懷與諧趣日常。以寫作向世界晨起問候，廖玉蕙溫柔刻畫生途所遇，將親友情意、惆悵往事、諧趣日常化作玫瑰，點綴人生風景。

廖玉蕙在自序中提到：

書名源自於最喜歡的兩位電影大師的作品：小津安二郎《早安》和阿莫多瓦《窗邊上的玫瑰》的名稱組合。

小津的《早安》幽默地用很會放屁的長輩備受兒童的崇仰、模仿，暗喻寒暄猶如放屁，都是生途必要，寒暄之能潤澤人際一如放屁是開刀後病患轉危為安的關鍵，電影顛覆了寒暄是「無心意的贅語」成見，非常幽默有趣。小津電影中，不時呈現從狹小屋宇間的縫隙仰望天空的鏡頭，凸顯井底看天的人生難免的局限，我完全能憬悟這份虛心。

阿莫多瓦一逕聚焦「女人心事」。《窗邊上的玫瑰》的主角人物莉歐，是個「花系列」言情小說的暢銷作家。她婚姻出現危機，寫作面臨浪漫和寫實的抉擇，市場機制與心之所向交戰，讓她失落縈心，感覺諸事不順；最後回歸生長的土地，在母土上接受鄉親、沃土的撫慰，毅然拋開猶疑困擾，展現窗邊上玫瑰般帶刺的強韌生命力，傾力回應內心的召喚，由是隨心所欲地誠實寫作。

全書分為五輯：

斷捨離之難，緣於諸物繫連的回憶。家中塵封的衣物與影帶，銘刻了走過的歲月與感動，共構美好此刻。趕高鐵英勇負傷，與文壇友人的迷糊較量，偶有波瀾插曲卻總獲及時援手，不得不嘆句「人生如是美好」。與浪跡江湖的小哥親愛又為難的半生相處，和讀者、友人生命軌跡的交織，皆化作「悠悠生途的祝福」。善感的心靈向世界開放，在搖曳的芒果樹、家人的「出走」時光、寄語母女情感的一張桌巾間，諦聽世間萬有「葉葉如欲吐語」。年歲漸長，識見漸寬，面對身邊親友的遠行，如偶遇「下著微雨的日子」，雖有失落悵惘，卻終能寧靜以對。同時，也不忘調整己身的高度，用孫女們的視角再次認識世界，「希望能做一樣的夢」。在嬤孫易位的師生扮演與彷彿益智遊戲的問答中不忘童趣，以開放的心胸擁抱改變，也積極和當代社會價值對話。

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