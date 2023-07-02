憶往／把自己活成一道光

「把自己活成一道光，因為妳不知道，誰會藉著妳的光，走出了黑暗。」(Getty Images)

每當我告訴加州的美國朋友，我來美的第一站是阿拉巴馬，他們就會好奇地問我對那裡的印象如何。在很多美國人的心中，那是固守傳統、閉鎖落後的地方，而在我心中，它卻代表著一段溫暖的回憶。

1994年11月，我以學生家屬的身分來到了阿拉巴馬的塔城和先生相會。塔城是阿拉巴馬州 立大學所在地，有200多位來自中國的學生和學者。那個時時，感恩節和聖誕節 接踵而至，周圍的幾個教會都有學習英文的課，每天有車來接。英文老師們教我們英文，也談論節日和文化。我在那裡結識了些新朋友。

受到塔城人慷慨幫助

美國的南方被成為福音帶，宗教氣氛很濃郁。在第一浸信會的教堂有一個中文的查經班。杭頓夫人是教會的主日學老師，每個星期天我們都會去她那裡學習聖經。她都會給學生們準備她自己做的點心。她的兩個兒子不在身邊，有一位是宣教士。她常常請留學生到她的家去，她做的牛肉滋味很好。她常常坐在一邊，聽我們聊天，她眼鏡後面一雙善良的眼睛閃著快樂的光芒。

我們的兒子出生後，她做了蛋糕來看我們，還送了一本兒童版的聖經故事。畢業後，我們要去洛杉磯，她找出她從前學生的電話給我，好讓我聯繫他們。每年的聖誕節 ，都會收到她手寫的聖誕卡，告訴我們她的近況，最後一張聖誕卡上，天使在吹號，宣布耶穌降生的消息。後來，朋友們告訴我們，杭頓夫人去了天家。

當時，塔城的華人查經班還有一個姊妹的禱告會，每周都有聚會，大家一起分享生活，彼此禱告。其中有位來自香港的小麥姊妹，是傳道人，她常常舉辦一些專題講座，關於如何認識自己、認識他人、認識神。她還專門拜訪了我幾次，都是聊一些生活的話題，末了，再傳福音。然後解釋說：「我可是傳道人啊」。

知道我喜歡寫作，她就帶來作家杏林子的書，並鼓勵我寫作。我寫的文章寄到國內的刊物上發表，幫助家人和朋友了解我在美國的生活，對我自己而言，是記錄、梳理內心世界的一種方式，讓我在這片新大陸慢慢尋找自己的人生方向。

在美要獨立面臨3難

來美國之前，我做好了讀書的打算。先生也支持我讀書，而不是去打工。他希望我能在這裡獲得獨立，找到快樂。可是要在美國獨立，我面臨的困難有三個，第一是英文，第二是申請資助，第三是找工作。

我在國內已經考了托福，到了美國才知道非考GRE才能申請研究所。因為我希望秋季入學，3月需要遞交所有的材料。只能在2月考試，而且是網上考試，因為網上考試馬上就可以看到成績。可是當時，我既沒有複習GRE的書，也不知道網上考試的題型。

那時，我每天去學校的圖書館，借用GRE的全真題複習。考試前一天，我和先生玩飛盤，一下子踩在一塊木頭上，腳脖子一下子就腫了，第二天一位弟兄開車載我們去一小時之外的伯明翰考場，我是一步一步挪進考場的。

在電腦屏幕前奮戰四個小時之後，我看到了我的成績，我知道，憑著我自己的實力，是考不出這樣的成績的。這是我經歷到的第一個神蹟。當我坐在伯明翰的山頭，等待接我們回塔城的車，我望著天邊的雲彩，第一次感受的那個造天地的神跟我個人有了聯繫。

我面臨的第二個難關是申請資助。那時候我的情緒很低落，我感覺到自己像是一棵樹，被連根拔起，移植到了美國。我所有的朋友，所有的親人都在國內，我什麽都沒有，沒有工作，連身分都是學生配偶。那時，我常常去找學校的教授，尋找我可以做的課題。

有一次我跟系主任說我有集成電路工藝的經驗，他一聽就讓我去找蘇珊教授，說她有科研經費。蘇珊教授的課題方向是硅片清洗，她說可以給我全獎。我一聽樂不可支，這間直就是我的「獨立宣言」。我申請的電子工程系是一個熱門專業，中國留學生 不少，比我實力強的太多了。全額獎學金竟然給了我，這實在太神奇。這是我遇到的第二個神蹟。

但我覺得有些美中不足，因為我並不怎麼喜歡半導體工藝這個方向，也不知工作前景怎樣。後來了解到蘇珊教授的背景，她非常熱心幫助理工科的女生，因為這個行業大多是男生，女生寥寥無幾。在我什麼都不懂的情況下，她耐心指導我做實驗、查資料、分析數據，我的論文是她一字一句修改出來的。畢業後，我順利地找到一個集成電路設計的工作。當我申請工作簽證和綠卡時，蘇珊教授為我寫了強有力的推薦信。

在塔城的三年，是我初來美國的美好歲月，我從遠在異鄉為異客的茫然漂泊中，找到未來的人生方向；在教會中，我結識了一群熱心腸的基督徒，獲得了一個溫暖的家；在求學過程中，我得到了教授們的關照，讓我終身受益。

當中文老師反饋同胞

十多年後，我轉行做了中文老師，並擔任教師培訓項目的導師，接觸到不少來自中國的留學生和他們的家長，我可以用自己求學、求職、轉行、育兒的人生經驗與同胞們分享，如同當年塔城人的慷慨贈予。

有一個主日，有位新人來教會，她自我介紹之後，回頭看一眼會眾，我認出她是我學生的母親。聚會結束時，我去跟她打招呼，她驚喜地給我一個緊緊的擁抱，說：「我在教會單張上看到妳的名字，我才知道妳在這個教會。妳知道為什麼我回頭嗎？我在找妳。感謝妳對我女兒的關照，對我的幫助。」

她的眼裏閃著淚光。這位母親的丈夫是海歸，她獨自帶著兩個青少年在這異國他鄉求學。我在課堂上，常常和學生有很多的討論，幫助孩子們認識他們自己，了解中西文化教育的異同，找到他們人生的方向。在和孩子們的對話中，認識了他們的家庭，不知不覺中，就成為他們的幫助。

泰戈爾在「用生命影響生命」的詩中說：「把自己活成一道光，因為妳不知道，誰會藉著妳的光，走出了黑暗。」