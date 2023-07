封面故事／10天全攻略 4城任我行

晚上從萬豪米娜屋酒店的房間陽台看金字塔,如夢似幻。(黃惠玲/攝影)

究竟我們四人團埃及10日遊去了哪些地方?交通怎麼安排,以下是我們的行程供大家參考:

埃及10日自助行:

Day 1 :傍晚抵開羅

Day 2 :金字塔之旅

Day 3 :薩拉丁城堡與清真寺→搭機到赫爾格達

Day 4 :紅海潛水→盧克索

Day 5 :帝王谷之旅

Day 6 :盧克索→阿斯旺

Day 7 :阿布辛貝神廟+娜法爾塔莉廟

Day 8 :菲萊神廟+逛蘇克大街

Day 9 :搭機北返開羅

Day 10 :國家博物館 +文明博物館+哈里里市場

Day 11 :埃及再見!返美

萬豪米娜屋的金字塔倒影。(黃惠玲/攝影)

開羅初體驗 交通大衝擊

Day 1 :

抵達埃及開羅,接機後送至萬豪米娜屋(Marriott Mena House)金字塔飯店 。

有時候網路各種有的沒的旅遊信息,是出門焦慮的製造機。這次抵達開羅機場時,以為會有滿滿人潮,以為很高機率會遇到刁難的海關,結果我們四人分成兩架不同班機,分別在當天傍晚5時、7時左右抵達,機場入境旅客不多,沒有排隊問題。

埃及是採取落地簽國家,下飛機到航站大廈之後,不是先過海關,而是要先買簽證,找到落地簽櫃檯後,直接告訴他要買幾張,每張25美元,交錢換簽,文件都不用拿出來。

把落地簽貼在護照任何一頁空白頁後,再排隊進關即可。

因為抵達的時間比較晚,出關後與我們的司機碰面就直接前往旅館,由機場到位於吉薩的米娜屋飯店大概不到25英里,但因為塞車所以車程大都要一個小時,車子一出機場沒多久就要轉上高速公路,在高速路的交流道前,被隨意穿越公路的行人差點沒嚇死,殊不知後來看到的埃及人、車、騾車、馬車爭道,才知道這裡的人根本就是「勇者的代名詞」。

開羅街道交通就是這麼亂中有序。(黃惠玲/攝影)

離開開羅市區之後,公路兩旁的房子也是蔚為奇觀,因為不論高樓或低矮房屋,幾乎都是爛尾樓,沒有屋頂不說,連窗戶都很稀有,「埃及人生活也太困難了吧」默默地為埃及人的辛苦掉了兩滴同情的眼淚。

隔天趕緊向導遊發問,原來埃及的房子在沒有蓋完前是不需要課稅的,大家為了規避房產稅,索性就不要把房子蓋完,例如原本送交政府的施工計畫是要蓋六層樓的房子,屋主在蓋到五層樓時就已經搬進去住了,然後第六層樓就是「空中閣樓」,永遠不會完工。

導遊解釋說,有些人因為沒有那麼多錢蓋完預計的樓層,所以先蓋一樓就住進去,等以後有錢再慢慢蓋。

開羅到處可見刻意沒有蓋完的爛尾樓。(記者黃惠玲/攝影)

經歷了一個小時的持續高喊「哇…靠過來一點」的「開羅初體驗」,終於抵達旅館,走進房間打開窗簾,看到如夢似幻的金字塔就在眼前,簡直太激動了。

入住米娜屋別忘了一定要去他們的餐廳吃早餐,因為餐廳旁有一座水池,早上的光線剛好完美映照金字塔的倒影,非常美。

另外,米娜屋也是1943年蔣中正出席開羅會議的地點,不過當年發布開羅宣言的花園及元首們住的房間,都位於米娜屋的老區,現在都在整修中,未對外開放。

壯觀金字塔 拍你1000遍

Day 2:

參觀階梯金字塔、紅色與彎曲金字塔、吉薩金字塔、獅身人面。米娜屋就在金字塔旁,理所當然這一天就是「金字塔日」。

本團兩名男團員徐董、周董堪稱學富五車不為過,尤其徐董還買了埃及百科全書深入研讀,所以在金字塔的參觀安排時,早就跟導遊小虎要求「上述三處金字塔全部都要去」。

在小虎安排下,我們從世界上最古老的階梯金字塔開始參觀,這座金字塔有將近5000年歷史,階梯金字塔前的建築則是當時法老會晤埃及40多位省長的地點,據說建築內分隔成一格格的空間,是給省長「一個蘿蔔一個坑」迎接法老王左塞(Zoser)的設計。

接著去全世界第一座完美角度43度仰角的紅色金字塔,明明肉眼看到是土黃色的金字塔,為何卻命名為紅色?小虎介紹,是因為這座金字塔的石灰岩,因為時間久了風化露出紅銹色而得名。

彎曲金字塔就在紅色金字塔後面,這座金字塔直到2019年才對外開放,訪客可以進入塔內,基本上紅色與彎曲金字塔的遊客人數,遠遠不及胡夫金字塔,但是去了這幾座金字塔,會對金字塔如何造成有更清楚的概念,所以推薦大家列入行程。

彎曲金字塔內樓梯狹小,接近頂端時必須狗爬式入內。(周董/攝影)

至於要不要進入彎曲金字塔參觀?根據當天自告奮勇入內的團員周董的親身經歷,裡面空間狹小,攻頂的一小段還得學狗爬式才能抵達,而且進去就是得爬完全程,只能說「累死不償命」,此番血淚體驗,讓原本計畫要進入胡夫金字塔的我們一致打退堂鼓。當然自認年輕力壯者絕對可以嘗試一下,雖然當不成法老,也算過了乾癮。

埃及最著名的金字塔,為吉薩區的胡夫金字塔,胡夫旁還有兩座比較小的卡夫拉金字塔及孟卡拉金字塔,人面獅身也在此園區。

胡夫真的非常壯觀,簡直可以拍1000張照片。雖然幾年前在撒哈拉沙漠騎駱駝騎到屁股痛了好幾天,但這次為了實現騎駱駝與金字塔合照的夢想也是拚了,駱駝一站起來比你想像的高很多,如果有懼高症的可能要嚴肅考慮一下。牽駱駝的人也就是你的兼職攝影師,拍攝技術落差很大,拍出來也未盡如人意,一聲長嘆。

本來當晚想去看吉薩金字塔燈光秀,後來才發現日期搞錯,燈光秀不是每天都有,遺憾。

Day 3:

早上到薩拉丁城堡與清真寺參觀,這兩處地點很美很值得去,而且有平台可以遠眺開羅市,天氣晴朗時視野非常棒,不過,開羅緊鄰沙漠,幾乎很多時候天空都是灰灰黃黃的。

開羅薩拉丁城堡。(特派員黃惠玲/攝影)

下午搭埃及航空到紅海赫爾格達,接機至Marriott Beach Resort。赫爾格達位置較南,天氣也比較熱,但是海的顏色的確漂亮。為了徐董明天的潛水,今天大家就在旅館耍廢。

紅海一帶的旅館都有提供包早餐、晚餐的選項,本來沒有期待,沒想到竟然有烤小螃蟹的驚喜,好好吃啊,我跟好友Lili一人吞了有10隻,完全吃到扶牆而出的境界。

紅海潛水驚豔 盧克索探秘

Day 4:

紅海是世界上最受歡迎的潛水目的地之一,如果從旅行團或旅行社預定的話,通常價格都比較高,但其實當地每家旅館都有提供潛水服務,價格低了兩、三成,想要潛水的朋友,不妨比較比較。

紅海豐富的珊瑚與魚群。(徐董/攝影)

由於前往盧克索的路程中,有多個路檢,因此小虎(這兩天沒有參觀行程,因此導遊沒有一起跟來紅海)雖然幫我們安排了廂型旅行車,但需要提供交通公司護照辦理旅客許可證。

赫爾格達到盧克索的路非常像台灣「月世界」,沿路場景感覺可以拍星際大戰,車程大約四小時,中間有下來休息站上個廁所,這一天天氣熱爆了,在休息站下車的一剎那,我深深懷疑自己走進「大烤箱」,熱氣迎面撲來,整個臉熱到快中暑。

在抵達Hilton Luxor Resort & Spa前,中英文都不通的可愛司機,聽到我們每次看到路邊賣西瓜的就高聲討論,馬上猜出我們的心聲,直接下車幫我們買了一個大西瓜,笑死!後來這顆大西瓜由周董護送,一路跟著我們征戰到阿斯旺,才在阿斯旺的一家餐廳被我們消滅。

Day 5:

上午盧克索帝王谷之旅,包括Tutankhamoun tomb(另外買票) 、Tomb of Seti(另外買票)、Tomb of Rameses V &VI(另外買票)&IX(免費),以及皇后谷的娜法爾塔莉之墓(The tomb of Queen Nefertari,另外購票);下午到卡納克神廟、盧克索神廟。太陽下山前回到酒店看夕陽。

帝王谷當然必看,入園門票可以免費到三個陵墓參觀,但卡納克神廟與盧克索神廟距離很近,也就一次解決。小虎原本建議我們去盧克索神廟看夕陽,但本人堅持要回到酒店,因為訂旅館時就是因為很多人介紹Hilton夕陽非常美才訂的,哈哈。

帝王谷。(黃惠玲/攝影) 盧克索的卡納克神廟,有134個石柱,分16行排列。(黃惠玲/攝影)

小虎跟司機及時把我們送回旅館,沒想到當天的夕陽還不如我家的高樓美,因為空污加上沙漠的灰塵,整個天空霧濛濛,沒有什麼雲彩,只剩一顆孤獨的鹹鴨蛋。

奔波了一天累昏,晚上我們就在旅館訂了尼羅河畔晚餐,菜色一般還可以,不過有個表演節目「土耳其旋轉舞」,轉到出神入化,兩名男舞者沒暈,我直接頭昏想吐了,非常精采。

絕美尼羅河 就在阿斯旺

Day 6:

早上從盧克索搭車出發前往阿斯旺,沿途停留Edfu老鷹荷魯斯神廟、Kom Obamo老鷹及鱷魚神神廟等,這兩座神廟描述著埃及神話與國王、愛妃、親戚間的愛恨情仇,叔叔愛上嫂子、兒子為父報仇、弟弟與姊姊送做堆,讓我懷疑台灣八點檔連續劇的情節是不是抄襲埃及。

尼羅河流經阿斯旺的河道,是整條長河最美的一段。(黃惠玲/攝影)

當天入住「阿斯旺蘇菲特老瀑布傳奇酒店( Aswan Sofitel Legend Old Cataract hotel),這個酒店評價非常高,號稱擁有尼羅河最美景色,起初還想網路多少有點吹噓吧,沒想到真的就是那麼美。

我們的房間有超大陽台,還有對著尼羅河的大浴缸可以泡澡,從陽台外望的景色,真的不騙你完全跟網路照片一模一樣,太美了!

難怪著名小說家、「尼羅河慘案」作者Agatha Christie在這裡住了長達一年,英國前首相邱吉爾也曾二度入駐,這兩位名人的房間都還保存的非常好,也開放預約住宿,每晚房間起價3000到5000元。

Day 7:

阿斯旺的阿布辛貝神廟是埃及遊的重頭戲之一,因為來回車程要八小時,通常旅行團都是安排在清晨4時出發,大約到中午這些旅行團幾乎都離開了神廟。

我們四人團不用趕行程,也不搭郵輪,所以上午8時30分吃完早餐後,才悠悠哉哉的出發前往阿布辛貝神廟。

避開旅行團人潮的自助遊,才能獨享阿布辛貝神廟的壯觀。(黃惠玲/攝影)

阿斯旺到阿布辛貝神廟走高速公路,終於不用經歷一分鐘一個減速帶的痛苦,沿途兩側都是沙漠,太陽大的時候,隨便看出去都是「海市蜃樓」的景象,非常奇特有趣。

我們大約下午1時左右抵達神廟,一如預期偌大的神廟幾乎沒有任何遊客,太好拍了!

帶領埃及成為強盛帝國的法老王拉美西斯二世寵愛皇后娜法爾塔莉眾所皆知,他說過最動人的情話,無非是「只要尼羅河還在流動,太陽仍在照耀,我對她的執著,就永遠不會消失」,所以他在阿布辛貝建造了「拉美西斯二世廟」同時,也在旁邊蓋了「娜法爾塔莉(Nefertari)廟」。

美麗的娜法爾塔利皇后,讓法老王拉美西斯二世為之瘋狂。 (黃惠玲/攝影)

這兩座神廟建造於西元前1274到1244年間,神殿隨著埃及王朝的衰退曾一度淹沒在沙塵中,直到1813年才被重新發現。1960年,埃及建造阿斯旺高水壩以控制尼羅河氾濫,然而水壩完成後,整個阿布辛貝廟都被淹沒在水裡,後來在埃及與蘇丹政府請求下,聯合國教科文組織(UNESCO)從1964年開始協助將整個古蹟 從水中遷移到現在的地點,耗時四年完成。非常壯觀,非常值得一遊。

精力充沛、年輕力壯的小虎,晚上熱心帶著我們搭船去「爬沙」,位於尼羅河另一端的小沙島,實際爬起來比看起來困難非常多,爬到一半已經欲振乏力,小虎只好屈就我們就在半山看夜景,景色很美但差點沒累死我們四個老人家。

親睹黃金面具 讚嘆埃及盛世

Day 8:

上午出發參觀菲萊神廟(Temple of Philae),這座位於尼羅河中菲萊島的神廟,要搭乘小船才能抵達,19世紀末,菲萊神廟也同樣受到阿斯旺修建水壩影響被逐漸淹沒,1972年才由埃及與 UNESCO攜手進行搬遷。

下午小虎帶我們到逛蘇克大街閒逛,然後在非常local的咖啡 店喝飲料、抽水煙。蘇克大街說實在很像台灣早期的市場,哈哈,一言難盡,我們四人毫無斬獲空手而回,晚上搭乘埃及航空回到開羅。

Day 9:

埃及的飛機據說晚點不是新聞,果然就被我們碰到了,班機延遲了一兩個小時,飛行時間不長,但抵達開羅時已經晚間11時許,司機接了我們到位於新開羅的Nile Ritz-Carlton Hotel,到飯店都已經過了午夜,唉,累昏。

有趣的是埃及人真的很喜歡夜生活,從機場到酒店的沿路燈紅酒綠,很多地方都仍是人山人海,聽說他們都凌晨2、3點才睡覺。

Day 10:

埃及最新的大博物館預計今年11月開幕,但我們去的時候(5月)已經有部份開放,不過小虎說,開放的部分只有大廳跟幾座雕像,等全面開放比較值得去,所以我們還是去參觀埃及國家博物館。

導遊說,我們住的酒店距離博物館很近,到時我們直接先去,他再來跟我們會合。研究了一下地圖真的不遠,但覺得地圖有點不太清楚,吃早餐時順便問了旅館工作人員,他順手一指,「我的老天爺,原來博物館就在旅館旁」,從酒店後門直接過去就行了,完全不用到大街上,這旅館訂得簡直有如天助。

埃及博物館跟我們一般去的國家博物館最大的不同就是「沒有冷氣,文物沒有秩序與組織,每項展品也常常找不到說明」,就是在沒有導遊或導覽的情況下,可以說就是在逛「舊貨市場」,太混亂了。

不知道是否因為正在把大量文物遷往新的大博物館,館內不但不少文物根本沒有說明,也幾乎沒有防護或圍起來,搞笑的是連「油漆未乾」都沒有標註,害得我們的lili一屁股坐在剛漆完紅油漆的木架,褲子屁股上印上兩個大紅印,衣服直接完蛋不得不衝回酒店換衣服(再次證明這家酒店選得太對了),雖然很同情,但等她飛奔回酒店,我們早就憋不住狂笑。

當然所以成為國家博物館,絕對有驚人的曠世文物,其中最出名的就是18歲就去世圖坦卡蒙國王木乃伊臉上的純金面具,這個存放金面具以及其他陵墓內飾品、文物、鍍金棺材的區域,算是博物館戒備最森嚴的地方,實際見到面具實物,只能說「不枉此生來埃及」。

圖坦卡蒙(埃及博物館中展出的純金面具就是他的)陵墓,是63座陵墓中唯一沒有被竊盜之墓,壁上的狒狒,代表快樂的意思。(黃惠玲/攝影) 埃及國家博物館內的圖坦卡蒙黃金面具。(黃惠玲/攝影)

因為埃及博物館內的木乃伊都已經搬到「文明博物館」,為了瞻仰帶領埃及盛世、活到90歲的拉美西斯二世遺容,我們又去了文明博物館,該館在2021年4月3日推出「法老黃金遊行」,將22名古埃及法老木乃伊,包括18名法老和4名王后,全部由埃及博物館運到埃及文明博物館。

安置了22具木乃伊的展間,讓你一個接一個目睹這些死去好幾千年,有的毛髮、面容都仍然完好的古人,後來都感覺有點起雞皮疙瘩,愈走愈陰森了。

埃及最終站就是著名的哈里里市場,幾條小巷弄卻擠滿了各種紀念品、埃及名產的攤商,滿好逛的,據說市場的東西很多都是來自中國義烏,原本我們也沒有想要特別買什麼,所以都隨便跟攤商大砍價格,沒想到也有多件成交,沒有空手而回,挺有成就感的。

Day 11:

清晨搭機回美,埃及再見!等大博物館開放後,我們會再回來的。