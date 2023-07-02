美國現象／ 「自由母親」共和黨新勢力

保守派「母親力挺自由」組織陣容龐大，今年7月贈予佛州州長德桑提斯(左二)「自由之劍」，換得其支持該團體的學區委員參選人。（美聯社）

以性別、種族等議題抨擊學校而迅速崛起的「自由母親」(Moms for Liberty)，如今在共和黨 政治版圖已占有一席之地。

美聯社報導，對於「自由母親」成員來說，自認屬於「快樂戰士」(joyful warriors)草根運動，行動主旨就是絕不讓政府插手如何教養子女。對於反仇恨的研究人員來說，「自由母親」則是組織綿密的極端主義團體，專門攻擊學校倡導的多元包容。

對於角逐共和黨總統初選的候選人來說，「自由母親」爭取2024年共和黨提名的潛在重要夥伴。

2020年總統大選時，「自由母親」仍不存在，但這個總部位於佛羅里達州、倡導要在教育制度裡捍衛家長權(parental rights)的非營利團體，透過共和黨黨機器、政治人物以及金主的拉抬，如今已經在2024年大選成為關鍵角色。

保守派運動近年來頻頻抗議含有種族、性別認同內容的書籍，並且在全國各地推派右派候選人參加學校董事會選舉，「自由母親」都站在第一線。

「自由母親」6月在費城舉行的年度高峰論壇，至少有四名共和黨總統初選候選人到場發表演說，包括前總統川普、佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前美國駐聯合國大使海理( Nikki Haley)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

「自由母親」說，目前還在接洽其他初選候選人參加論壇，例如共和黨籍南卡羅來納州 聯邦參議員史考特(Tim Scott)，以及支持反疫苗陰謀論、宣布角逐民主黨總統初選的小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)。

美聯社報導分析，這場活動受到各界高度矚目，不但凸顯了性別、種族就是共和黨選民關切的核心議題，更反映出共和黨員迫切希望擁抱公然倡議反對男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)、勇於把含有多元包容內容書籍從圖書館及教室裡剔除的團體。

「自由母親」是在2021年由三名現任或前任佛州學校董事會成員賈斯提斯(Tiffany Justice)、狄斯寇維克(Tina Descovich)、賽格勒(Bridget Ziegler)創立。三人在疫情期間都對學生必須戴口罩上課以及遵守防疫隔離政策感到不滿。