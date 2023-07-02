美國現象／下架異書 反性別認同

佛羅里達州州長德桑提斯於2022年7月15日在坦帕舉行的「自由母親」全國峰會上致詞。 （美聯社）

愈來愈多保守州要求學校圖書館內「下架」某些書籍，包括含有性內容、攻擊性語言，以及性別認同LGBTQ+(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)等類書籍，其中以佛州 、密蘇里州、南卡羅來納州 、猶他州以及德州最為普遍。

佛州州長德桑提斯近期簽署法案，要求學區對教材進行評估，並發布一份可搜索到的書籍清單，對這些書籍提出質疑，許多書籍因此被要求下架或覆蓋封面。

維吉尼亞海灘市公校 系統去年曾下架Alice Sebold的「Lucky」和Ellen Hopkins的「Triangles」兩書，因公校委員會主張這兩本書不適合學齡兒童閱讀；威廉王子郡公校系統也收到相似的投訴。

「王子與騎士」(Prince & Knight)一書涉及同性關係，該書描繪王子愛上一名騎士的故事；部分家長認為給孩子帶來不良影響，也可能誤導兒童對性別的認識和認同，因此投訴要求下架。

維州最大的費郡公校系統(FCPS)也曾接到關於高中圖書「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)和「草坪男孩」(Lawn Boy)的投訴，有家長稱這兩本書的「露骨」(sexually explicit)內容不適合青少年閱讀，但公校在審閱後，決定將兩本書重新上架，原因是書中內容呈現多元內容，可讓學生們找到共鳴。