美國現象／文化戰爭 攻進學委會

保守派「母親力挺自由」組織陣容龐大，今年7月贈予佛州州長德桑提斯(左二)「自由之劍」，換得其支持該團體的學區委員參選人。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)去年10月曾報導，保守派把文化戰爭的命題，帶到學校委員會的選舉角逐；自由派家長們才驚覺保守派的攻勢凌厲。

自由派團體在全國層面的有「紅、紫紅及藍」(Red, Wine & Blue)；地方等級有佛州 兩位母親籌組「佛州自由閱讀專案」(Florida Freedom to Read Project)以對抗查禁書籍的行動；紐約州兩名媽媽看到基督教民族主義者鎖定校委會，深感不安於是創辦「捍衛民主」(Defense of Democracy)，訓練家長們勇於說出口，力挺多元施政、包容跨性別人士、談論種族衝突的書籍，以及LGBTQ課題。

保守派父母組成的團體，很快就取得共和黨 重量級政治人物、智庫及電視名嘴的支持；相形起來，左傾的父母很少收到全國級的政治支持。保守派團體「自由母親」(Moms for Liberty)陣容龐大，獲得佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的支持；大牌民主黨 人及進步派組織，多避開日益火熱的學校種族、性別辯論。

民主黨策士阿曼達‧利特曼(Amanda Litman)曾形容民主黨及進步派在做的，相形共和黨跟保守派在做的，相差好幾級，「簡直像蘋果籽跟蘋果比」。