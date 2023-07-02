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移民專頁／持有OPT期間 申請新F-1有風險

鄭毅律師主答

讀者問：

我的F-1過期，用OPT上班中，我可以回國續簽F-1嗎？之前因為疫情，我很久沒有回過國。想問下回國續F-1簽證好過嗎？

答：

1、當你正在進行Optional Practical Training（OPT）的時候，你仍然處於F-1學生身分，因此，如果你需要在出國旅行時，仍然可以申請新的F-1簽證。許多學生在他們的OPT或STEM OPT期間成功地更新了他們的簽證。

2、申請簽證時，除了典型的文件外，還需要攜帶以下額外的文件：雇傭證明（來自你現在的雇主的工作邀請信或就業證明信）、附有現在的工作信息和不超過6個月的旅行簽名的I-20、當前有效的EAD卡。

3. 然而，在OPT期間申請新的F-1簽證還是有一定風險。領事官員可能會對你在OPT結束後返回本國的意願產生疑慮，因為你已經完成了學業。F-1簽證是非移民簽證，申請者需要證明他們無意永久移民美國。因此，當你參加簽證面試時，你應該準備好提供強有力的證據來證明你與本國的聯繫，以表明你在美國的目標與學生簽證一致，你的目標最終是學術性質的，並且你在完成學術目標後仍打算返回本國。

學生簽證 OPT 移民

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