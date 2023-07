移民專頁／疫期靈活政策 3．23起終止

讀者問:

我2021年遞交了I-485綠卡 申請。中間移民局 要求補充材料,但最近卻收到移民局拒絕信,說我補材料遞交的遲了。請問我應該怎麼辦?

答:

1、不清楚你什麼時候收到的補件通知。美國移民局在2020年3月份宣布靈活措施,即因為新冠疫情 ,申請人收到移民局的補件等通知後,在規定的截至日期外,還有額外的60天的時間採取行動,包括遞交補件,申請開案,上訴等。

這個靈活的規定,適用於以下移民局通知:請求補件通知 (Requests for Evidence);意圖拒絕通知 (Notices of Intent to Deny);意圖撤銷通知(Notices of Intent to Revoke);上訴或開案動議(Form I-290B, Notice of Appeal or Motion);要求就入籍程序的決定舉行聽證會(Form N-336, Request for a Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings)。

2、需要注意,移民局今年3月宣布,自3月23日期,新冠疫情當中的靈活政策結束。因此如果2023年3月23日之後移民局發出的通知,必須嚴格按照通知上規定的日期補充材料或提出上訴或動議,不再有額外的60天時間。

3、如果移民局補材料的通知是今年3月23日之前發出的,你在允許的額外60天內遞交了補件材料, 應該是某些移民官不清楚新冠期間的這樣靈活政策而錯誤拒絕的。在這種情況下,你可以遞交I-290B,請求移民局開案或重新考慮。