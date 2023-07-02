移民專頁／疫期靈活政策 3．23起終止

讀者問：

我2021年遞交了I-485綠卡 申請。中間移民局 要求補充材料，但最近卻收到移民局拒絕信，說我補材料遞交的遲了。請問我應該怎麼辦？

答：

1、不清楚你什麼時候收到的補件通知。美國移民局在2020年3月份宣布靈活措施，即因為新冠疫情 ，申請人收到移民局的補件等通知後，在規定的截至日期外，還有額外的60天的時間採取行動，包括遞交補件，申請開案，上訴等。

這個靈活的規定，適用於以下移民局通知：請求補件通知 （Requests for Evidence）；意圖拒絕通知 （Notices of Intent to Deny）；意圖撤銷通知（Notices of Intent to Revoke）；上訴或開案動議（Form I-290B, Notice of Appeal or Motion）；要求就入籍程序的決定舉行聽證會（Form N-336, Request for a Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings）。

2、需要注意，移民局今年3月宣布，自3月23日期，新冠疫情當中的靈活政策結束。因此如果2023年3月23日之後移民局發出的通知，必須嚴格按照通知上規定的日期補充材料或提出上訴或動議，不再有額外的60天時間。

3、如果移民局補材料的通知是今年3月23日之前發出的，你在允許的額外60天內遞交了補件材料， 應該是某些移民官不清楚新冠期間的這樣靈活政策而錯誤拒絕的。在這種情況下，你可以遞交I-290B，請求移民局開案或重新考慮。