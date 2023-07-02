稅務漫談／88年了 社安金徵稅門檻應提高

國會或許應該考慮大幅提高社安金徵稅的「門檻」。(美聯社)

根據國會預算署提供的統計數字，社安金 平均「月供」額在過去40年內增長了近三倍。舉例來說，1984年單身每月收到的支票 額平均為314元，2023年的平均支票額為914元。1984年家庭夫婦收到的支票額為472元，2023年的平均支票額上升到1371元。

與此相對應，上稅的社安金部分也是逐年扶搖直上，1999年交稅的社安金比率僅為7.4%，但2023年已上升到33%，國會預算署預測到2046年社安金上稅比率將上升到50%，也就是說平均一半的社安金將會被徵稅，這讓拿社安金的人聽了可能會大吃一驚。

現掌握1萬3000億資產的的社安署（Social Security Administration）創建於1935年，羅斯福（Franklin Roosevelt）總統創建的初衷是盼此以調節中低收入階層退休後的「養家糊口」費用，其基本要素有三。

1、每一位工作人士（18歲以上，65歲以下）每年可掙（Earn）四個工作計點（Social Security Point），2023年每一工作計點需要6560元收入。超過6560元一律按四個工作計點計算，不夠四個點的收入也可以轉至下一年。

收入16萬元 社安稅上限

同樣，2023年計算社安金的工資（Social Security Wage）上限（Cap）為16萬200元。也就是說你的工資或收入一旦超過16萬200元，便不再交社安稅（12.4%）。

因為如前所述，社安金只是在一定範圍內調節工作族群的最低收入。舉例來說，2023年最高社安金月供額為3627元（全年4萬3524元），最低月供額為1033.50元（假定滿35年計點）。

2、計算社安金的基本年限為35年（140個計點），最低要求10年（40個計點），如果你退休時未掙夠40個計點，將無法獲得社安補助金。

舉例來說，約翰22歲大學畢業，工作至66歲退休，有45年的工作計點，社安署將選擇他45年中最高的35年薪資收入來計算他的社安金。假定約翰表現出色，從1988年起薪資已達4萬5000元（徵社安金的上限），2022年薪資已超14萬7000元「上限」，則約翰2023年退休時每月可拿到3627元的最高額。

3、假定約翰選擇推遲退休（通貨膨脹使社安金「縮水」），到70歲（2027年）再開始領社安金，他將可領到每月4555元（全年5萬4680元）。但注意他66歲後的薪資（假定不夠35年）不會再提高他的社安金「月供」額。

再假定約翰由於身體原因，決定於62歲提前退休，他只能領到每月2572元（全年3萬0864元），所以62歲提前退休（領取70%的正常社安金）與70歲延遲退休（125%的正常社安金）相差55%（2萬3816元）。

薪資已增加 門檻已過時

老羅斯福總統當初設計社安金系統時，雖然設定了社安金的「稅率」（最多85%需要交稅，如果單身年收入超過2萬5000元，或夫妻年收入超過3萬2000元），這顯然是當時工薪階層遙不可及的巔峰，但時過境遷，88年之後，這兩道「門檻」已經輕易地被工薪階層跨過，造成愈來愈多的社安金收入被徵稅。

試舉一例，麥可劉年屆70延遲退休，2023年社安金預計可拿近4萬元，太太可拿麥可退休金 的一半2萬元，麥可2023年同時屆滿70.5歲但不準備等到72歲再開始「強制提取退休金」（Required Minimum Distribution簡稱RMD）約3萬8000元（注意IRA如轉為Roth便不受年齡限制，避免RMD），所以僅RMD一項，麥可劉夫婦的收入（AGI）已超出社安金徵稅的「門檻」（3萬2000元），因此他（她）們2023年6萬元社安金收入的85%（5萬1000元）將被徵稅（稅率約為22%）。

國會或許應該考慮大幅提高社安金徵稅的「門檻」，否則工薪階層辛辛苦苦一輩子的「積蓄」日益「縮水」，所剩無幾了。

（作者為註冊會計師）