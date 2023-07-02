寫出來／揭開隱蔽的創痛 自我療癒

《隱蔽的創痛》一書於2023年6月在美國出版，中英雙語，書稿來自全球。（作者提供）

說出來是走出憂鬱的第一步。

———英國作家約翰·羅默（John Romer）

她沒有經歷過戰爭，卻把三年的疫情 看得比戰爭還要可怕，好像機關槍掃射一樣，無處可躲，無地可逃，一個接一個的災難，血流成河。

老媽染疫 她陷恐懼深淵

2020年4月美國最早發現一例新冠病毒感染，在華盛頓州的大城市西雅圖 。她的心一陣抽搐、因為媽媽、妹妹、兒子都住在西雅圖。她住在華盛頓州的東部，開車過去五、六個小時，雖然當天能到，但是，也不是說走就能走的。家裡有菜園、雞鴨，還有一個全身是病的丈夫。

西雅圖好像扔下了一顆新冠原子彈，頓時煙霧瀰漫，四處擴散。人們像蒙面大盜一樣，戴上了口罩；接觸的距離被拉開，至少相隔六英尺；醫院人滿為患，住家隔離就像進了監獄一樣，飲食送到臥室門口，親人不得相見；不能有身體的接觸，用手機代替說話。有一天，她看到新聞報導說，有家老人院在醫院隔壁，醫院的病毒跑到老人院去，很多老人沒救活，走了。她立刻想到自己的媽媽，90出頭，且有糖尿病，每天要打胰島素。

一旦被病毒盯上……。想到這裡，她好像觸電了一樣，手腳發麻，坐立不安。那些日子裡，她最怕的是電話鈴響。平時沒什麼電話，靠網路聯繫，媽媽不會用手機，耳背，很少打電話，沒有電話就是平安。她把手機的電話鈴聲換成了美妙的樂曲，一旦有電話進來，她還是嚇一跳，生怕媽媽出事情。

最不願意發生的事情，終於發生了。護士在電話那邊說，你媽媽感染了，你們家屬希望在哪個火葬場火化？她幾乎要從椅子上跳起來，大聲說，媽媽還活著呀。她握著電話，從客廳走向臥室，一邊說，我馬上趕過來。她準備拿幾件替換的衣服就出發。對方說，很抱歉，現在不能探望，也不能送終。

她的手頓時失去了知覺，電話掉到地上。她彎下身去撿電話時，嘩嘩的眼淚像雨水一樣掉在地上。她泣不成聲，斷斷續續地說，請給我們一些火葬場的信息，讓我們兄弟姊妹商量以後馬上告訴你們。

她覺得很委屈。記得陪先生看病時，醫生曾經拿出一張表格，讓他選擇病重時，要不要搶救？可以選擇搶救，也可以選擇不搶救。媽媽也拿到過這樣的表格，她知道，媽媽的選擇是要搶救的。也許因為這個選擇，媽媽熬過來了。那年的小年夜，是媽媽91歲生日，子女們都想看看媽媽，請護士幫忙，連上視頻，在屏幕上祝媽媽生日快樂。

老公倒下 奔波醫院折磨

海嘯般的病毒從西雅圖翻山越嶺，草木皆兵。日常的秩序亂成一團，餐飲店和娛樂場所關門，供應日常生活用品的超市因為物資短缺而排列長隊。如有員工被感染，立刻關門消毒，這家開了那家關閉。網購突然紅遍天下，卻因為物資和運輸人員的短缺，拖拖拉拉。人們自覺地在家隔離，在家上學和工作，縱橫交錯的大小公路不見人煙，諾大的城市好像死掉了一樣。

幸虧他們退休了，幸虧新建的房子坐落在郊區，幸虧宅地大，有菜園，還養了幾隻母雞，蔬菜和蛋白質都不缺，他們一次都沒有去搶購。

趁著這段時間沒有人來客往，他們買了一個透明的暖房，自己動手組建拼裝。美國的西北角，蔬菜生長期從解凍到下霜，5月初到9月底，只有五個月。有了暖房，就能延長生長期。12X10英尺的小房子，僅僅碎石就運來了兩大卡車，重24噸，水泥大磚每塊重10幾磅，買了300多塊，靠手工和小推車，搬運到坡地，平整地基，幹了整整一個夏天。

人們在生存中掙扎求生，他們在後花園幹起了壯年人的重活，鍛煉身體，被傳為美談。老公正巧在疫情的前一年做了換右膝蓋的手術，很順利，在醫院住了一晚就回去了。修好了身體的零件，這位6.1英尺高大的美國老人活力四射，大展宏圖。

第二年的春天（2021年），秧苗與瓜藤綠油油遍布暖房每一個角落。他爬上金屬梯，在暖房的屋頂上橫吊下一長條竹竿，垂下條條麻繩，準備給西瓜黃瓜和豆角爬藤。幹完活，他心滿意足地下梯，快接近地面時，不小心踩了空，跌倒在地。

新換的膝蓋倒是沒事，後背的脊椎傷得不輕。馬上去醫院，輪到檢查，結果要開刀，裝金屬釘子。他以為很快就會得到解決，比換膝蓋還要簡單。誰知道，醫生們都去了第一線，全力以赴地搶救急診送進來的新冠病人，只要沒有生命危險，都要等待，各科的病房都住滿了新冠病人。

等待，等待，每天躬著背，連睡覺都不能平躺。教友送來的電動躺椅可以調節靠背的角度，總算能睡上幾個小時。疼痛與失眠，無止境的等待，抹去了他的笑容，奪走了他的食慾。這種傷害，看上去不很明顯，其實是雙向的破壞，體質和心理的兩面夾攻，好像魔鬼的重錘狠狠敲打，直到把你的靈魂敲扁，束手待斃。

手術感染 死亡擦肩而過

三個月後，終於有一個進手術房的名額，但是家屬被擋在門外。手術室發生了什麼事情？疲憊不堪的醫生，人手短缺的病房，護士如何照顧病人？一概不知。四天以後，太太接老公回家，也沒有發現什麼異常。只是說話甚少，整天躺在電動躺椅上，不停地吃藥，敷冰，一日三餐都在躺椅上吃，除了拄著拐杖上廁所。也許每晚的讀經禱告帶來了上帝的亮光，老公一直支撐著，直到大便發黑，腿上佈滿了紅疹。

他害怕去醫院，說那裡是病毒集中營。太太說，不能再拖延了，約不到家庭醫生，任何一個有空檔的醫生都可以。我們必須進醫院。他們終於見了家庭醫生，家庭醫生說，立刻急診。急診醫生說，立刻住院。住院醫生說，立刻開刀，嚴重的細菌感染。

這是一個醫療事故，出於手術室內消毒不周。細菌MRSA已經感染到全身各個部位。他在醫院住了九天八夜，四上手術台，不僅打開後背，已經換上的新膝蓋也要打開，挖去所有感染的膿血。另外做了兩次微創手術，全身麻醉，檢查心臟，腸胃和肺部。太太打電話進去，他經常不接，因為麻醉沒有醒來。護士的答覆總是正面的，報告好消息，心臟沒有感染，肺部稍有炎症…… 。

醫院竭盡一切可能進行搶救，這個過程如果太太在旁陪伴，說不定要嚇得半死。出院以後，每周一次去醫院做抗菌素輸液，每次一個小時，總共吊了八次，達兩個月之久。他很少談起那驚心動魄的九天八夜，不堪回首。倒是在與死神搏鬥的輸液室，看到很多癌症化療的病人，奄奄一息，連一張病床都沒有；每次帶著口罩輸液，從進去到出來，起碼兩個小時，疲憊不堪，但是比較周圍的癌症病人，自己還是幸運的，死亡擦肩而過。

生活劇變 苦難緊追不放

幾個月後，血液檢查，細菌消失了，但是醫生說，血檢正常並不等於細菌被消滅了，需要按時抽查。太太聽說，MRSA是消滅不了的，只能控制，驚訝得幾天晚上睡不好。她不知道是否需要分開吃飯，分床睡覺，是不是要像病毒一樣，過隔離的生活。她突然覺得很悲傷，她和老公年紀差不多，本來都是生龍活虎的，退休開始屬於自己的新生活，可是現在除了外面防病毒，家裡還要防MRSA細菌，難道一直隔離到死嗎？

鬱悶了好幾天，老公告訴她，MRSA是通過開刀的傷口血液傳染的。如果她沒有流血的傷口，就不會被傳染。應該鬆一口氣了吧，但是苦難沒有放過他們。兩次開刀並沒有改善老公背後的疼痛，而是愈開愈壞。他們換了一個醫生。經醫生檢查，發現第一次開刀並沒有開好，需要重新再開一刀。太太嚇壞了。如果再開不好，會不會癱瘓？老公說，我們有什麼選擇嗎？交給上帝吧！於是兩人天天為此事禱告。

終於排到了開刀的日期，又是一波三折，手術被推遲。靠止痛片度日的老先生，整天愁眉苦臉，一直等到2021年1月31日。家屬也允許陪伴，每天只給一個名額。這一天是中國年的除夕日，美國沒有這樣的假期，包括她老公從來不把春節放在心上。可是太太好像抓住了一根無形的稻草，來安慰自己。

先生換上了病人的衣服，被推走了。太太帶著口罩，孤零零地坐在等候室裡。她回憶小時候在上海過年，媽媽做蛋餃煎熏魚，小孩子一起動手包湯圓。整整等了六個小時，她才見到先生被推出來。六個多小時！

回到家，她倒在沙發上，一天沒吃沒喝，好像癱瘓了一樣。時針跳入虎年第一天時，她起來，為自己煮了一碗黑芝麻湯圓，這是老家大年初一的傳統，希望新的一年圓圓滿滿，事事如意。

懷疑罹癌 枉手術傷元氣

老公的背部連開三刀，細菌MRSA永遠留在體內，只能控制，實在是比新冠病毒還要張牙舞爪。這三刀摧毀了他的健康，白天靠止痛藥，晚上靠安眠藥，坐下了就不願意站起來。電動躺椅被坐垮，再去買一個新的。接著，太太膽囊發炎住進了醫院，痛得全身發抖。醫生切除了她的膽囊，麻醉剛醒，聽見護士對老公說，趕快帶你太太去做化療。

太太想，只有癌症才做化療啊。他們是不是發現了什麼壞東西？老公點點頭。一周以後，醫生約見，馬上再動一次手術，因為在切除膽囊時，發現了膽管上有一點增生。雖然抽檢結果是陰性，並不等於沒抽查到的地方都沒有問題，愈早切除愈好。

他們來不及弄懂是怎麼回事，來不及聽聽其他專家的意見，先生等待開刀等了三個月的陰影仍舊籠罩著，恐怕錯過了開刀的機會，鑄成大錯。這一刀開了五個半小時，太太的膽管、胰腺和胃都被切除了一部分。這個被認為很成功的大手術，經過化驗檢查，竟然一個癌細胞也沒有發現。醫生有他的解釋，病人聽天由命。

她在醫院裡躺了七天，起先不能吃喝，全靠輸液，後來一喝就吐，一吃就拉，生不如死。一把一把的頭髮往下掉，她不願意看一眼鏡子裡的自己，生命好像到了盡頭。這兩年，歲月好像一匹沒有韁繩的野馬，衝著懸崖奔跑，狂風一樣地飛奔，自己只剩下最後一口氣，只要一鬆懈，就跌入深淵，粉身碎骨。但是，病房裡一次又一次地收到朋友送給她的美麗鮮花，每天下午，夕陽照在鮮花上，好像跳躍的小精靈，無聲地安慰她。花瓣在她的淚水中化成一團團彩雲，讓她吸進希望的芬芳氣息。她問自己，愛，圍繞著你，你捨得放手嗎？

對抗憂鬱 收集疫情故事

太太要求提前出院，實在不放心老公一人在家，萬一有急事，懶得起身的他怎麼應付？她從自己懶洋洋的狀態中明白，那不是懶惰而是憂鬱症。

回家後，她繼續嘔吐，吃飯吐，吃藥也吐。吐了再吃，不論吐多少次，繼續吃，一直吃到體重不再下降，才覺得自己有救了。這段經歷幫助她理解為什麼憂鬱症患者在病情嚴重時想自殺？幫助她原諒曾經有過的很多負面情緒，也幫助她直面人生的最後階段，如何度過有限的歲月？

她是個作家，住院時，想把所經歷的寫出來，可惜體力不支。突然閃過一個念頭：讓那些有體力和能力的人來寫吧。她不是創辦了一個文學團體嗎？於是，她當主編，在美國的西北角收集了50多篇，近20萬字記錄疫情的真實故事，得到很多會員的支持和幫助。數以萬計的編輯工作，她是躺在床上做的。她發現，做一些有益的事情，是減輕憂鬱的有效途徑。

2022年新書出版了，書名《抹不去的痛—見證2020-2021 》。4月開了新書發布會；5月，老先生開著車，風塵僕僕地與太太一起出訪十天，走了六、七個城市，與華人文學團體和圖書館合作宣傳。這本書的出版，挽救了這對夫妻，也把一個文學團體搞活了，同時，解除了很多文學愛好者的精神困境。馬不停蹄，用文字記錄心頭之痛，驅逐疫情壓抑，抒發感恩情懷，第二本書《隱蔽的創痛》也於2023年6月在美國出版，中英雙語，書稿來自全世界。