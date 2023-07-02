娛樂／元素方城市 水火相容

「元素方城市」劇照。（取材自IMDb）

觀眾永遠可以期待相信皮克斯的想像力和創造力，繼「可可夜總會」（Coco，又譯「尋夢環遊記」）、「靈魂急轉彎」（Soul，又譯「心靈奇旅」）的「靈魂」世界後，迪士尼皮克斯動畫工作室又帶來了更超前、有趣的世界——元素城。

「元素方城市」（Elementa）講述在四大元素風、火、水、土共同生活又涇渭分明的世界裡，來自水元素的男生「水弟」（Wade Ripple）和來自火元素的女孩「小炎」（Ember Lumen）巧遇邂逅並暗生情愫，但面對「水火不相容」的客觀事實和各大元素之間涇渭分明的悠久傳統，兩位主角面臨重重考驗，一連串妙趣橫生又感人肺腑的故事由此展開。

在皮克斯這次架設的水、火、風、土四大元素共存的奇趣多元城市中，所有居住在這所城市的元素都被賦予了技能，風元素像雲朵一樣身體可自由變大變小，土元素像行走的植物園花草都長在身上，水元素像水一樣愛哭還能發水波球，火元素能點燃熱氣球燒玻璃甚至燒開水……。

「元素方城市」海報。（取材自IMDb）

不僅實現了原創世界觀和視效上的震撼，「元素方城市」也把觀眾帶入了水與火之間的愛情花園。水弟與小炎從「水火不容」到「水火亦相融」，彷彿元素城版的「羅密歐與茱麗葉」。

與水族男孩水弟的相遇，讓火族少女小炎對人生有了新的感悟，最終衝破約定俗成的刻板界限，在水弟「這是你的人生，你不試試怎麼知道」的鼓勵下，小炎的心中也結出了一朵時光花。

導演「異族婚姻」融入故事

「元素方城市」由曾經參與製作「超人特攻隊」（The Incredibles）、「料理鼠王」（Ratatouille）的彼得孫（Peter Sohn）執導，莉亞李維斯（Leah Lewis）和馬蒙杜亞（Mamoudou Athie）分別為小炎與水弟配音。彼得孫稱這部電影的靈感源自個人背景和親身經歷的文化衝突：韓裔家庭出身的他，從小被家人叮嚀結婚對象最好是韓國人，連祖母過世前也表明，希望他娶韓國出身的對象，後來他和擁有一半義大利 血統的白人妻子結婚，雙方從背著父母交往、後來獲得家人認可，同時父母也從同為移民 的親家身上發現許多共同點。彼得孫將自己的感情經歷，融入本作的主角「小炎」與「水弟」的關係設定，還邀請超過100位任職於皮克斯的第一代、第二代美國移民共同分享自己的經歷，作為電影製作的一部分。

左起「元素方城市」導演彼得孫、製片丹妮絲里姆（Denise Ream）、「水弟」配音馬蒙杜亞與「小炎」配音莉亞李維斯。（取材自IMDb）

「元素方城市」與高分動畫「靈魂急轉彎」、「可可夜總會」來自同一群皮克斯黃金製作班底。「可可夜總會」中，小男孩米格爾（ Miguel）即使被全家阻攔仍追尋音樂的夢想；「靈魂急轉彎」中，年過30歲的鋼琴師喬伊（Joe）追尋著自己爵士演奏家的夢想；而「元素方城市」的主角小炎則被夾在家庭與夢想間不斷搖擺。

皮克斯一貫擅長通過細膩而幽默的方式引發觀眾深思考，「元素方城市」也不例外，影片沒有給人沉重說教之感，卻又讓大家跟隨小炎完成了一次自我和解的心靈對話。首映現場歡笑不斷，結局又令人感動落淚。

（取材自澎湃新聞）