娛樂／「蜘蛛人：穿越新宇宙」7英雄譜

「蜘蛛人：穿越新宇宙」新一代主角邁爾斯摩拉斯。（取材自IMDb）

動畫電影「蜘蛛人 ：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse，又譯「蜘蛛俠：縱橫宇宙」）的主創曾經表示，「在動畫裡一切皆有可能，能想到就能做到」。而對於曾經看過蜘蛛人漫畫、電影，甚至玩過遊戲的粉絲們來說，這部新作絕對堪稱盛宴：不計其數的精英蜘蛛人穿越宇宙集合後帶來的視效和心理震撼，一波未平一波又起，加上「百蛛」追逐這類燃爆大銀幕的戲分不時助攻，所謂的「蜘蛛人」定義也早已突破天際線。

除了「蜘蛛人」，還有蜘蛛馬、蜘蛛貓、蜘蛛狼人、蜘蛛豬......可以說，本片主打的就是「多」，多宇宙、多蜘蛛人、多燃點，也多彩蛋，這部電影究竟有多少個蜘蛛人，據主創團隊透露，電影中有超過280個蜘蛛人角色登場，其中能叫出姓名的蜘蛛人就高達95位。以下是主要七位「蜘蛛人」英雄譜：

新生代蜘蛛人－邁爾斯

配音：沙梅克摩爾（Shameik Moore）

在彼得帕克（Peter Parker）去世後，高中生邁爾斯摩拉斯（Miles Morales）擔任了漫威終極世界的第二任蜘蛛人，他的能力與彼得帕克相似。故事發生在上一集「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse，又譯「蜘蛛俠：平行宇宙」）結束的幾個月後，邁爾斯還沒適應過來，同時又經歷了一次迅猛的青春發育期，讓他又有「藉口」用上酷炫的角色技能和服裝。現在的他，正在努力弄清楚如何做好超級英雄這個危險的「職業」。

當超級英雄，談何容易？在經歷過第一年當學生兼超級英雄的挑戰之後，現在的他更成熟，更明智，也更有能力了。作為一名青少年，他需要擔任一個好朋友、好家人、好學生，還要學會如何利用自己的超能力幫助大家甚至除暴安良，並在這一切中取得平衡，這對還是一位青少年的他來說，確實是個很大的挑戰，某種程度上所有人都能與他產生共鳴。

活力女蜘蛛人－關

配音：海莉史菲爾德（Hailee Steinfeld）

關史黛西在「蜘蛛人：穿越新宇宙」中扮演重要角色。（取材自IMDb）

關史黛西（Gwen Stacy）是65號宇宙的蜘蛛人，擁有過人的力量、速度、敏捷以及蜘蛛般的靈敏感應，她因為露營時被一隻放射性蜘蛛咬傷，成為蜘蛛人，也因為失誤導致蜘蛛人彼得帕克死在她的懷中，她也意識到「能力越大，責任越大」這個道理，從而成為紐約的義務探警女蜘蛛人。此次，關史黛西面臨著許多新挑戰，不論是作為高中生還是蒙面打擊犯罪的鬥士，她都能夠理解邁爾斯現在所經歷的一切。關與邁爾斯的關係在本片變得相對複雜，關的存在是電影的一大亮點，這位活力十足的蜘蛛女在電影中拓展了故事的可看性。

幽默蜘蛛人2099－米格爾

配音：奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）

「蜘蛛人：穿越新宇宙」中邁爾斯（左）和米格爾（右）亦敵亦友。（取材自IMDb）

邁爾斯開始縱橫多元宇宙之旅時，首先遇到的拉丁裔新角色就是具有領導地位的米格爾奧哈拉（Miguel O'Hara），漫畫中，他是一位頭腦超強的遺傳學家，身體發生變異後成為了蜘蛛人。起初，他和邁爾斯互相看不順眼，在某種程度上，他們似乎更像是對手。

米格爾的一些黑暗面反而令他角色豐滿，他在蜘蛛人世界擁有絕對的領導力。導演凱普鮑爾斯（Kemp Powers）說：「各個多元宇宙不斷出現異常現象，很多人跨越時空帶來混亂，於是米格爾站了出來，在不同維度逮捕各種惡棍，並把他們送回他們自己的世界。他和其他蜘蛛人的性格截然不同，他更加嚴肅、不喜歡說俏皮話，但這次我們從他的嚴肅中引出了很多笑料。 」

孕辣媽蜘蛛女－傑西卡

配音：伊莎蕾（Jo-Issa Rae Diop）

「蜘蛛人：穿越新宇宙」中的蜘蛛女傑西卡德魯。（取材自IMDb）

蜘蛛女傑西卡德魯（Jessica Drew）來自332號宇宙，製片Christina Steinberg表示，傑西卡是迄今為止遇到過的最強悍、最了不起的蜘蛛女，她從不手軟，從不說廢話，衣著打扮時髦且又實用，並且她還能駕駛一台非常酷的摩托車。

她初次登場，是在博物館騎車壓制住強勁對手，同時她還懷有身孕，她想確保自己能把孩子帶到安全的世界，因此盡一切努力阻止邪惡在世界滋生。

樂天印度蜘蛛人－帕維特

配音：卡蘭索尼（Karan Soni）

「蜘蛛人：穿越新宇宙」中的印度蜘蛛人。（取材自IMDb）

這位穿長袍的印度版蜘蛛人帕維特普拉哈卡（Pavitr Prabhakar），於2005年1月的漫畫「蜘蛛人：印度」中首次登場。關和邁爾斯在多元宇宙中追捕對手時，遇到了帕維特，他住在50101號宇宙的孟哈頓（由曼哈頓和孟買碰撞而成的狂野未來主義混合體）。帕維特的能力是魔法，來自於一位神祕的薩滿巫師，而不是來自於變異蜘蛛的叮咬。

和許多其他蜘蛛人一樣，他也不得不痛失至親，然而他卻是這部電影裡最樂觀的角色，是只會看到事物美好一面的樂天派，他比邁爾斯還要年輕幾歲，過於快樂積極的性格甚至讓邁爾斯感到有些不適應。

迷人龐克蜘蛛人－霍比

配音：丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

「蜘蛛人：穿越新宇宙」中的龐克蜘蛛。（取材自IMDb）

霍比布朗（Hobart Brown）原本是個無家可歸的少年，某天被藏於一堆有毒廢料中的輻射蜘蛛咬傷後，便獲得了蜘蛛般的超能力。他參加過很酷的樂團，會速彈電吉他，最受關史黛西喜愛。龐克蜘蛛人來自由1970年代的倫敦和現代紐約混合而成的怪誕世界。

邁爾斯看到關對他沉迷樣子時，並不是很高興。導演表示，霍比是蜘蛛人宇宙中鮮為人知的迷人角色，揮舞搖滾吉他把聲波當武器，行為處事像個酷男孩，大部分女孩子很容易就會迷戀上他，讓男主角有點嫉妒。

可愛蜘蛛寶寶－梅黛

配音：伊麗莎白柏金斯（Elizabeth Perkins）

彼得帕克（上）的女兒梅黛（下）遺傳到爸爸的超能力。（取材自IMDb）

梅黛帕克（Mayday Parker）是彼得帕克和瑪麗在未來平行宇宙中的第一個孩子，她具有一半蜘蛛血統，可以做到彼得能做的所有瘋狂事，同時她也像小寶寶一樣衝動，每次出現都會帶著瘋狂的味道，她擁有蜘蛛感應、超人的技巧和反應，充滿混沌和可愛的力量。

可愛的梅黛寶寶角色讓創意團隊玩得非常開心，並讓大家看到彼得成為多麼了不起的爸爸。導演解釋：「第一部電影，彼得正要回到瑪麗身邊，他意識到自己想當爸爸。所以這次我們會撞見他陷入新手爸爸的瘋狂，大家可以欣賞彼得有多全心全意投入到當爸爸中，也會理解他有多疲憊。」

（取材自新京報）