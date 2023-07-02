娛樂／波蘭大師奇士勞斯基名作「藍白紅三部曲」30周年

「藍白紅三部曲」海報，三部電影片名正好對應法國國旗藍白紅三色。（取材自IMDb）

今年正值已故波蘭導演奇士勞斯基（Krzysztof Kieślowski）的電影作品「藍白紅三部曲」（Three Colours）上映30周年紀念。經過重新修復，這三部電影在世界各地影院上映，多地也舉辦奇士勞斯基作品回顧展。

奇士勞斯基已於1996年在心臟病的手術過程中離世，但和他合作過這些電影的創作者依然難忘當初一起拍攝時的點滴。早前，為迎接「藍白紅三部曲」在英國的重映，「衛報」採訪曾與奇士勞斯基合作的編劇皮耶謝維奇（Krzysztof Piesiewicz）與演員伊蓮雅各（Irène Jacob），邀請他們回顧了「紅色情深」（Red）的拍攝經歷。

編劇：現今看意義更大

柏林牆倒塌之後，自由曙光乍現波蘭，皮耶謝維奇也了奇士勞斯基，提出想要拍攝一套電影三部曲，主題就是法國大革命的三種理想價值：自由、平等、博愛。法國國旗的三色，也恰好代表著這三種理念。在這裡面，三部曲的最後一部「紅色情深」的主題——博愛，其實也是一個相當複雜的話題。

已故波蘭導演奇士勞斯基。（取材自IMDb）

寫劇本的時候，皮耶謝維奇有意把自己崇拜的幾位偶像的相關內容也給編了進去，包括法國作家阿爾貝卡繆（Albert Camus），其長篇「墮落」是他生平最愛的小說之一，「紅色情深」裡面的退休法官約瑟夫，部分靈感就來源於「墮落」裡的那位年輕法官。

皮耶謝維奇說，片中竊聽鄰居電話的情節，源於奇士勞斯基從日本帶回一款當時最新款的無線電話，大家試著把那電話聯通了，「但不知怎麼搞的，裡面傳來了一樓鄰居家的電話聲音。」

為找到能演女主角范倫婷（Valentine）的女演員，劇組花了很長時間，最終還是覺得之前合作過「雙面薇若妮卡」（The Double Life of Véronique，又譯「兩生花」）的伊蓮雅各最合適。在日內瓦拍攝期間，皮耶謝維奇已經有種預感，覺得這片子會很了不起，但其實還是到了剪輯階段，奇士勞斯基才真正將其變成一部傑作。

「雙面薇若妮卡」電影海報。（取材自IMDb）

在皮耶謝維奇看來，30年後的今天，「藍白紅三部曲」的意義不減反增。「我覺得歐盟這個大家庭的創立，是一件很美好的事情，所以英國脫歐讓我覺得非常遺憾。未來幾十年，歐盟還會面對各種挑戰，如何平衡好自由和公平的關係，想必會成為重中之重，而此刻的我們，正處在一個轉折點上。」

「作為一件藝術作品，我不認為光憑這麼一套電影，就能直接影響現實政治。但我相信，觀眾看完影片之後，確實也會有所觸動，如果我們想要傳達的東西能夠讓足夠多的觀眾有所觸動，那說不定就能實現從量到質的變化了。」

伊蓮雅各：鏡頭語言關鍵

伊蓮雅各表示，拍攝「雙面薇若妮卡」時，奇士勞斯基就喜歡在拍攝空檔向她提各種問題，希望對她多些了解。其中一個問題就是：「什麼事情會讓妳生氣？」這也正是「紅色情深」的題眼所在：生活中你總會碰到這樣的人，其言行讓你覺得很不舒服——就像是影片中喜歡偷聽鄰居電話的法官——但可以勇敢地直面他。「紅色情深」說的就是內心希望和實際體驗之間的衝突，說的就是兩個看似截然不同的個體，也可以在更深層次上獲得共鳴。

作為演員，伊蓮雅各表示「導演要求我的就是要去弄明白，明明對方的行為讓范倫婷如此義憤填膺，她為什麼還是會回過去找他。」奇士勞斯基拍電影的時候，常常鼓勵大家集思廣益，所以這一次她也提了一些建議，例如范倫婷的人生背景，包括她男友長期都在海外，包括她弟弟有著吸毒的問題等等，這都讓整個人物變得立體了起來。

1991年伊蓮雅各（左）和導演奇士勞斯基（右）在「雙面薇若妮卡」拍攝片場。（取材自IMDb）

奇士勞斯基平時喜歡叫伊蓮雅各「小袋鼠」，和契訶夫那些戲劇裡一樣，波蘭人平時生活中有自己的暱稱、綽號，伊蓮雅各回憶：「應該說的是我的欠缺經驗吧，可能我平時總是大大地睜著雙眼。他還問過我小時候喜歡過哪個名字，我說小時候希望自己可以名叫范倫婷，結果就成了『紅色情深』女主角的名字。」

該片是在日內瓦拍攝的，正是伊蓮雅各的家鄉，「我在那演出時，更容易找到天真未泯的孩子的感覺。」她說，拍攝前三周，一直在拍法官家裡的那些戲，男主角尚-路易特蘭蒂尼昂（Jean-Louis Trintignant）原本不想接「紅色情深」，因為他當時行動不便，有些身心疲憊。「演出時他一直拄著拐杖，那並非劇情要求，而是他當時確實需要。如果有注意到我們之間的對手戲，不管是坐著還是站著，我們始終都不曾處在同一個水平面上，不是他高我低就是我高他低。這都是導演有意為之，而我們也為此反覆彩排兩人之間的站位。拍攝時，奇士勞斯基會單腿跪在攝影機旁邊，就像是觀看一場乒乓球比賽那樣注視著我們，傾聽我們這兩個人物之間的言辭交鋒、你來我往。」

「紅色情深」劇照。（取材自IMDb）

和攝影師皮奧特爾索博辛斯基（Piotr Sobociński）一起，奇士勞斯基希望能夠找到一種用鏡頭來傳遞情緒的新方法。「紅色情深」開場後的第一個鏡頭，是一個吊臂鏡頭，緩緩升起，然後穿過窗戶進入室內，拍到女主角正在接電話的樣子，立即便製造出一種侵入感。他們也用了類似傳統油畫的明暗對比法，各種室內明暗對比，本身就顯得非常突出，存在感很強烈，就像是一個具有生命的人物一樣。在最後演職員表裡面，索博辛斯基除了攝影之外，還兼任劇本顧問一職，足以說明鏡頭語言對於「紅色情深」的重要性。

伊蓮雅各說，拍攝時奇士勞斯基完全沒提過「紅色情深」會是他的最後一部電影，但整部電影一拍完，他就表示對他來說這就結束了，以後不會再導演別的電影了。那幾年裡，他一口氣連續拍了這三部曲，在拍「紅色情深」時，還要一邊剪輯白色情迷（White）和藍色情挑（Blue），每天都生活在極大的壓力之下。

此前，奇士勞斯基還開始了「神曲三部曲」的編劇工作，同樣是和皮耶謝維奇合作，當時他想著這三部劇本完成之後，或許可以交給別人去執導。但問題在於，當初寫系列劇「十誡」（The Decalogue，1988）時，他原本也是那麼打算的，結果卻是全部十集都由他一手包辦。伊蓮雅各說，「如果不是兩年後他在心臟手術過程中去世的話，或許他也會自己執導『天堂』、『地獄』、『煉獄』三部曲吧。」

（取材自澎湃新聞）