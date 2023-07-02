我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

旅遊／3道水閘 穿越巴拿馬運河

無大圓
台灣贈送給哥斯大黎加的郵輪專用碼頭。(圖皆為作者提供)
台灣贈送給哥斯大黎加的郵輪專用碼頭。(圖皆為作者提供)

這趟船遊重頭戲是走巴拿馬運河。由洛杉磯出發，沿墨西哥、中美洲的太平洋海岸線南行到巴拿馬，由南朝北穿越巴拿馬運河，進入大西洋後再縱走加勒比海回佛羅里達下船，全程4600海里。從洛杉磯到巴拿馬這一段就走了10天3000多海里，期間停靠遊覽了三個港。

搭乘的這條船2007年下水，2019年大翻修過，載客容量3000人。此行船上旅客有2600人，居然一個小孩都沒有，年輕人也沒見幾個，都是我們這些銀髮耆英族群。老人時間充裕，趕場無心也無力，最適合海上「慢」遊。

碰到幾對夫妻和我們一樣，都正處在人生的黃金旅遊期：退休5、6年、船遊5、6次、孫輩5、6歲，最重要的還是身體狀況仍佳，都能來去自如。

太平洋這頭的舊水閘。(圖皆為作者提供)
太平洋這頭的舊水閘。(圖皆為作者提供)

太平洋這頭的新水閘。(圖皆為作者提供)
太平洋這頭的新水閘。(圖皆為作者提供)

風和日麗 海鳥伴行

洛杉磯出航當天高溫華氏61度，愈往南行，天氣愈熱，到巴拿馬市已高達華氏90度。不靠岸的日子，頂層甲板擠滿了曬太陽的人，個個手不離酒。各式泳裝出場，人滿為患，服務員還不時地加碼長躺椅。

行船第七天，船頭上方出現一群海鳥，起初以為只是海上巧遇，不料這群鳥跟著我們的船飛了一整天，到天黑才不見蹤影。正納悶這些鳥那來的體力，能飛這麼久？才悟到這些鳥也真聰明。郵輪向前駛時，氣流隨著船身往後走，鳥群在船頭上方附近飛，靠著往上走的氣流，像衝浪一樣，借力使力，輕鬆滑翔前進。

海鳥伴我行。(圖皆為作者提供)
海鳥伴我行。(圖皆為作者提供)

因為通貨膨脹飆升厲害，船上的網路、小費、飲料都一漲再漲，伙食也大打折扣。餐廳裡太座點了一道蛤蜊義大利麵，端上來一瞧，麵條是不少，只在正中央放了一顆蛤蜊。有點像叫碗牛肉麵，端上來的是陽春麵，中間點綴了一塊牛肉。還是到頂層的自助餐廳吃得愜意，魚蝦蛤蚌隨便拿、儘管吃。不過幾個正式晚宴(formal night)的菜還是上選珍品。

蓬塔雷納斯港 嘗咖啡

蓬塔雷納斯(Puntarenas)是哥斯大黎加太平洋邊的一個港口。岸遊是到山上的一個咖啡園參觀了整個咖啡成長、採集、製造和沖泡過程，也品嘗了現泡的咖啡。示範者說，喝咖啡要趁熱小口「呼」的一聲吸入口中，打轉幾圈，品味後再吞下，正宗喝法是不能加糖加奶，一加就露了餡，認出是外行人。200年來，咖啡一直是哥國最重要的出口農產品。哥國很像台灣，地方不大，兩邊是海，中間上脈縱走，雨水足，望眼一片青翠。只是高山上他們種咖啡，台灣種茶。這次郵輪停靠的專用碼頭是在1998年由台灣政府出資捐贈建造的，站在上面，頗感親切。

導遊介紹說，哥國沒有軍隊，所以不會有軍人奪權、槍桿執政的問題。有人問要是有別國找麻煩怎麼辦？導遊笑笑說，打電話給美國老大哥就好了。他又說，因為沒有軍備支出，國家把大量的經費用在教育上，哥斯大黎加是中南美洲各國中教育最普及、水準最高的國家。

導遊也介紹了一句哥國人民見面最常用的話：普拉維達(Pura Vida)，早晚請安，各種場合見面打招呼都可以用這句子。真正的意思是淡泊無爭的生命，有點像「禪定」，很能正確地表達出哥國人民過日子的心態：天天無憂少愁，就算有事，也認為會很快就過去，不須太計較。

維多利亞皇后號。(圖皆為作者提供)
維多利亞皇后號。(圖皆為作者提供)

新舊船閘道 緊鄰並行

巴拿馬運河長80公里，1914年通航，連接太平洋和大西洋，是世界海運極重要的孔道之一。運河中段是個高於海平面25公尺的人造湖，兩頭出海處各有個閘道，每個閘道上有三段水閘，可以把船提升到人造湖或下降到海平面。緊鄰這舊閘道，巴國又開闢一條新閘道，2016年完工啟用，可供吃水深、噸位大的船隻使用。舊的閘道仍繼續操作，讓小噸位的船走。郵輪上請了一位旅遊達人，在每處岸遊前做專題演講，介紹當地風土人情和岸遊重點。在穿越運河時，更是坐在駕駛室裡，全程實況解說。

到巴拿馬第一天是岸遊，我們坐小船參觀舊船閘，舊閘道有雙水道，110呎寬，每個閘1000呎長。小船徐徐開入水閘，後面兩面閘門像兩扇窗戶一樣慢慢拉上，大約有兩分鐘才關上。前面閘的水往下放，船位隨著水位漸漸上升，小船緊靠閘牆，百年老牆觸手可及。大概八分鐘，前後兩閘水位拉平，中間閘門就被拉開，小船慢慢移到前面一個閘，船後的閘門再度關上，如此反覆兩次，小船就升到湖面上。在這舊閘道裡，大船幾乎都是貼牆而行，所以要熄火，靠八支電騾、前後左右各兩支，順著閘道邊上的鐵道，拖著過水閘。

第二天是搭郵輪穿越巴拿馬運河。一大早5點半，天不亮就開船了，一直到下午4點半才走完全程。這艘郵輪橫寬120呎，只能走新閘道。新閘道是單水道，180呎寬，每個船閘1400呎長，採用拉門式閘門。船隻也不再用電騾拖拉，靠本身的動力前進，郵輪前後各有一艘拖船幫忙控制方向。新閘道也是三段水閘，把船提升送到湖上，在湖上郵輪慢速行駛五個多小時才到達大西洋那頭的閘道，三段水閘，逐步而下，降回海平面。

過閘小拖船。(圖皆為作者提供)
過閘小拖船。(圖皆為作者提供)

大小船通過 得付買路錢

在湖上行船時，迎面來了一艘「維多利亞皇后」號郵輪。也許是大洋滄滄，郵輪千艘，能擦肩而過的機會卻非常小，兩艘船長還興奮地互相拉笛招呼致意。

大小船過運河都得付買路錢，錢都要確認入帳後，才能領取過河號碼，依號順序行動。郵輪有優先權，可以插隊。貨輪是按載重計費，郵輪則按客房數目計費，我們這條船這趟要付費49萬3000元。當然羊毛出在羊身上，船公司在報名時，早已每人另收規費400元。

一出運河在加勒比海上遇上低氣團，風強浪高，一整夜船都搖晃得厲害，連樓梯把手上都吊上了嘔吐袋。第二天早上因港灣入口狹窄，船長當機立斷取消停靠哥倫比亞的卡塔赫納港(Cartagena)，打道回府，轉北直駛佛羅里達的勞德岱堡，悻悻地和這16世紀殖民時代歐洲強權必爭之地錯失交臂，只能下回再見。

大西洋這頭的新水閘。(圖皆為作者提供)
大西洋這頭的新水閘。(圖皆為作者提供)

郵輪 咖啡 洛杉磯

上一則

新聞眼／墜機哥國童 在躲武裝分子

下一則

旅遊／2天快閃 抓緊馬德里景點

延伸閱讀

味道很鹹…女驚覺咖啡被加精液 狼醫辯：打手槍忘洗手

味道很鹹…女驚覺咖啡被加精液 狼醫辯：打手槍忘洗手
中國產郵輪「魔都號」下水 拉萬億產業 明年正式營業

中國產郵輪「魔都號」下水 拉萬億產業 明年正式營業
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

熱門新聞

自動支付帳單實在非常方便且節省時間，最少有5種帳戶不宜使用自動轉帳。（Image by rostichep from Pixabay ）

理財百科／5種帳單 不要自動支付以免後悔

2023-06-25 16:08
傑洛尼莫修道院(Jeronimos Monastery)1983年登入世界遺產。（圖皆為作者許惠敏提供）

封面故事／葡萄牙10天自由行 里斯本初體驗 吃蛋塔看城堡

2023-06-25 02:30
「小美人魚」劇照。（取材自IMDb）

左派轟「小美人魚」：刻意淡化黑奴歷史

2023-06-25 12:03
南葡的城鎮不只濱海、還有岩洞區和古城遺跡。

封面故事／南葡海岸絕美 看見福爾摩沙

2023-06-25 02:28
波爾多是葡國第二大城，和里斯本同樣是港口，也有河川貫穿，不同的是，波爾多是500多公里長的多羅河(Douro)出海口。

封面故事／訪酒鄉波爾多 見美麗與哀愁

2023-06-25 02:26
17世紀聖方濟修士建立的人骨禮拜堂，五千具骷髏頭和人骨來自城區墓地，集中在此「撫慰亡靈」。

封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量

2023-06-25 02:29

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材