大仁說財經／6月暫停升息 有哪些影響

聯準會6月結束了連續10次升息。圖為路人行經紐約證券交易所旁。（Getty Images）

美國勞動市場在5月回暖，再次打破經濟放緩的預期。但Fed官員6月決定暫停升息 ，整體趨勢顯示今年稍後經濟將會疲軟。

關於暫停升息或再次升息的爭論依然激烈，5月強勁的就業報告無疑讓解讀經濟狀況變得更加困難，但似乎仍有足夠理由讓Fed官員為6月會議暫停或「跳過」升息提出辯解。

Fed結束連續10次升息，將Fed基準貸款利率 維持在5-5.25%的區間，這也是15年來的最高水平。

評估衝擊 檢視相關政策

Fed官員表示，暫停升息可有更多空間來評估1980年代以來最快升息周期的衝擊，部分官員也對其他更可能拖累經濟成長的因素戒慎恐懼，像是更嚴苛的借貸標準和其他收緊貨幣政策的落後效應。包括Fed在內，許多經濟學家仍然預計今年稍後會出現衰退。

這基本上是暫停升息的理由。拜登總統(Joe Biden)提名的Fed副主席傑佛遜(Philip Jefferson)也表達同樣的看法，但他警告，這並不意味著Fed在需要時不能再度升息，「維持政策利率不變的決定，不應被解釋為已經達到本周期的最高利率。」「事實上，不升息反可讓委員會能夠在決定進一步收緊政策的程度之前看到更多數據。」

費城Fed行長哈克也回應了傑佛遜的觀點，由於已經影響經濟的因素，6月暫停升息是合適的，「我相信我們已經接近可以維持利率不變並讓貨幣政策及時將通膨率帶回目標的地步。」「就升息而言，我們應該讓其中一些問題自行解決，至少在可以解決的範圍內，然後再考慮是否再升息一次。」

5月就業報告主要顯示勞動市場保持堅挺。勞工統計局6月2日報告，雖然失業率從3.4%攀升至3.7%，為2020年4月以來的最大單月增幅，但雇主新增33.9萬個工作崗位。4月職位空缺在連降3個月後增加至1010萬個。

勞動市場影響 已縮小

Fed自2022年3月以來已連續10次升息，但就業市場仍然保持穩健，即使其他經濟領域如房市出現下滑。這對美國勞工來說是個好消息，但這對通貨膨脹 是好是壞尚無定論。資深經濟學家認為，強勁的勞動市場對通貨膨脹的影響雖然在增加，但影響很小。

UKG勞動經濟學家吉爾伯特森(Dave Gilbertson)說，「如果與企業CEO交談過，就會知道他們基本上同意大約一年前存在嚴重的通貨膨脹問題；但過去一年雖然勞動市場仍然非常緊張，但這種情況確實有所緩和。」「這代表勞動市場對通膨的影響幾乎沒有2年前的供應鏈中斷那麼大。」

由於占CPI核心指標40%以上的住房成本放緩，通膨進一步降溫。

Palisades Group投資長麥道威爾(Jack Macdowell)指出：「其中一些數據肯定會在接下來的一兩個月內開始產生影響。」「看看業主的等值租金會對通膨產生什麼樣的影響，這將非常有趣，因為這絕對是一種落後效應。」

鷹派反對 籲保持警惕

但是Fed偏愛的通膨指標最新讀數上升。截至4月的12個月，個人消費支出(PCE)物價指數上漲4.4%，高於3月的4.2%，當月消費者支出也增加了0.8%。

鷹派Fed官員仍然認為工作尚未完成。聖路易斯Fed行長布拉德是聯邦公開市場委員會(FOMC)最鷹派的代表之一，他主張再升息兩次。但他最近也鬆口，對未來通膨的下降抱持更加平衡的態度，「持續通貨緊縮的前景很好，但並不能保證，需要繼續保持警惕。」

如果5月CPI讀數顯示當月通膨加速或停滯，那可能只會讓天平向FOMC的鷹派更加傾斜。但Fed主席鮑爾的確表示，「將通膨率回落至2%的過程還有很長的路要走，而且可能會充滿坎坷。」

抗通膨 正處關鍵時刻

Fed正處於當前對抗通膨戰爭的關鍵時刻，這意味著部分FOMC成員可能會有意見。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家雪佛德森(Ian Shepherdson)表示，「當來到轉折點時，總會有人不想接受它；所以沒錯，我認為有不同聲音是Fed在觀點轉變時的特徵，所以我認為這很有可能。」

Fed成員們可以持不同意見，包括暫停或繼續升息。經濟學家表示，在這一點上，Fed的決定並不像去年夏天通貨膨脹明顯熾熱時那麼容易或明確。

不過，這並不意味著他們並沒有與同行辯論過。但若未能達成一致決定，可能會影響Fed的信譽。