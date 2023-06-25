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封面故事／最終站辛特拉 佩納宮遇故知

特約記者許惠敏
旅程最後一站，在佩納宮竟然和加州紐約朋友「他鄉遇故知」，快閃一曲三部阿卡貝拉「望春風」，贏來不少人圍觀和讚賞。
旅程最後一站，在佩納宮竟然和加州紐約朋友「他鄉遇故知」，快閃一曲三部阿卡貝拉「望春風」，贏來不少人圍觀和讚賞。

「來葡萄牙可以不到里斯本，但千萬別錯過波爾多」，是我初來乍到里斯本的一日粗淺印象。我錯了！旅程回到里斯本的最後一天半後，趕緊更新結論 :「來葡萄牙，萬萬不可不到里斯本；到里斯本，萬萬不可不訪辛特拉；到辛特拉，萬萬得把腳力精力留給佩納宮。」

第八天從波爾多往南開三個多小時，回到里斯本，玩了Tagus河南岸山上守護里斯本的巨大耶穌像、國家磁藝公園和貝倫塔，就把車子還了。

夢幻佩納宮 如入萬花筒

看過歐洲德、法、奧地利不少世界聞名皇宮，沒有一個像佩納宮給我的強烈震撼。多元、混搭、包容、明豔、大器，宛如進入萬花筒裡，轉一個彎、登一個塔、換一個廳堂，就是又一個繽紛！

佩納宮(Palácio Nacional da Pena)盤踞UNESCO世界遺產辛特拉山丘的最高點，我們四人從里斯本的Rossio火車站搭上午9點01分的火車(一個小時一班)，9點40分抵達辛特拉山下車站，換乘Uber卻只能載到佩納宮85公頃的佩納宮皇家花園入口，氣喘吁吁地直衝上山，沒空欣賞路旁綻放的山杜鵑，終於趕上預訂的10點半入宮時間。

佩納宮盤踞在世界遺產辛特拉山丘的最高點。
佩納宮盤踞在世界遺產辛特拉山丘的最高點。

和歐洲其他天主教古國類似，宮廷和天主教會的關係錯綜複雜，葡萄牙又多了穆斯林教摩爾人統治的幾百年，讓佩納宮和辛特拉國王皇宮、摩爾人城堡等辛特拉三大文化遺址一樣，呈現和其他古堡、皇宮、教會完全兩樣的建築美學和藝術趣味。這和佩納宮的費迪南二世(Don Ferdinand II)本人是水彩畫家，及皇后瑪麗亞二世過世後續絃妻廣納百川的藝術品味有極大關係。

佩納宮分舊宮殿和新宮殿兩部分，舊宮中世紀是座聖母禮拜堂，曼努埃爾一世於16世紀修建成修道院(Hieronymite monastery of Our Lady of Pena)，1834年葡萄牙王國刻意貶抑天主教會的權力，修道院閒置荒廢，直到被費迪南二世相中買下，花了數十年和德國建築師邊建邊改，直到1860年落成啟用，成為集新哥德、曼紐埃爾式、文藝復興、摩爾式花紋門柱及天花板、洛可可浪漫風和新葡萄牙zulejos(青花瓷藝)於一體的夢幻宮殿。

費迪南退位後仍和他第二任妻子以佩納宮為家，直到1885年去世。沒多久，1910年葡萄牙民主共和國成立，這裡就變成博物館和屬於葡萄牙全國人共有的文化遺產。

這對西班牙來的戀人，實在太閃，記者本性難移，趕緊搶拍。
這對西班牙來的戀人，實在太閃，記者本性難移，趕緊搶拍。

加州紐約朋友 三重唱

葡萄牙和台灣一樣，經濟、文化、飲食、民風、藝術，方方面面都深受海洋的影響。

不同的是，萄萄牙從曾是叱吒數百年的海洋帝國，在15至16世纪的大航海時代，資源有限的葡萄牙在歷任國王的支持下，向西向南拓展海權，印度的香料、茶葉，中國的瓷器、絲綢，甚至果樹苗都從殖民地遠渡重洋帶來回葡萄牙。

此行處處可見香甜多汁的柑橘、滿樹金黃果的枇杷，還有Pinhoa盛放的百香果花，甚至在文化古城Coimbra巧遇的一大片竹林，都讓旅程充滿「他鄉遇故知」的驚喜。

這趟旅程的最後一站，在佩納宮竟然也能和加州紐約朋友「他鄉遇故知」，我、Celia和Frank在宮廷園林中快閃一曲三部阿卡貝拉「望春風」，贏來不少人圍觀和讚賞，只是忘了拿頂帽子討賞。

摩爾人城堡 似萬里長城

唱完歌，我們四人攻頂摩爾人城堡(Castelo dos Mouros)。這是8到9世紀，阿拉伯人攻占伊比利半島時期，由摩爾人建的戰地碉堡。Google一下Moors，發現摩爾人並不是指單一種族，而是指伊比利亞半島的伊斯蘭征服者，他們由衣索比亞人、撒哈拉人、阿拉伯人和柏柏爾人組成。12世紀葡萄牙軍隊奪回里斯本之後，摩爾人城堡的守軍向基督教軍隊投降。這個猛然一看以為是「萬里長城」的摩爾人城堡，也是在1910年成立共和國時成為國家保護的文化遺產。

摩爾人城堡列入國家保護的文化遺產。
摩爾人城堡列入國家保護的文化遺產。

下了城堡再迂迴下山，約莫1800公尺，抵達最後一站辛特拉國家王宮。它是葡萄牙保存最完好的中世紀皇家宮殿，從15世紀初到19世紀後期都有王室成員居住。

走完這一整天的路，讓四個平均年齡超過60的我們體力耗盡，球鞋走到開口苦笑，打道回府是上策。下了火車，決定好好犒賞自己這燒卡過量的一天，隨便挑了Rossio火車站旁下榻民宿隔壁的一家葡式海鮮飯專賣店，旁邊一桌是七個台灣輕熟女自助遊一個月的首站第一頓晚餐。桌上兩大鍋，讓這群輕熟女瞬間變成歐巴桑。

這是此行四個人遊葡的第三鍋Cataplana，也是用料最足的一鍋，滿滿蟹黃的蟹肉、香甜肥美的帶頭蝦、大西洋有名的刀蛤、青口。經理說，沒放任何香料，只有番茄和洋蔥，我不信。

後來才知道，這家被我們不小心經過，只賣這種葡國國民美食的Uma Marisqueira，很有名氣，而且還得先訂位。

如果還有下次，我會留兩天給辛特拉國家公園區(Sintra)。不久前和姊姊姊夫小聚兩日，一聊才發現辛特拉附近的Cabo Da Roca、Quinta da Regaleira還有可愛的濱海古城Azenhas do Mar都錯過了。

每個旅程必有遺珠，尤其像我這樣隨遇而安的旅人。遺憾，正好給了自己再訪的理由。

辛特拉小鎮的店家和民宅挨著山坡蓋，最高處就是摩爾人城堡。
辛特拉小鎮的店家和民宅挨著山坡蓋，最高處就是摩爾人城堡。

加州 皇家 比利

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