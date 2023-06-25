醫藥／高血壓者慎防便祕 解便太用力小心腦出血

高血壓患者應慎防便祕，避免過度用力造成血壓升高，並要養成早晚量測血壓的習慣。（本報資料照片）

一名52歲男性因腹肚就醫，醫師發現他血壓偏高，且出現意識模糊、叫不醒情況，後來查出他因便祕 ，大便時太過用力導致腦出血，經緊急執行內視鏡腦出血手術 ，才及時搶救，讓他和死神擦身而過。

台灣台中長安醫院神經外科主任朱彥澤說，家屬說患者已經便祕好幾天，平時罹有高血壓 ，因此研判是因為便袐問題，需要用很大的力氣排便，導致腹壓和血壓上升，造成腦出血。又因出血位置接近腦室，所以血塊跑進腦室，引發阻塞性水腦症，導致病人的意識變差，若不即時處理有可能腦幹受損甚至有生命危險。

朱彥澤說，大腦有一個叫腦室的構造，裡面儲藏腦脊髓液，有緩衝保護和代謝循環等功能，它就像一個池子，當被倒進大量的血塊後，造成腦脊髓液無法正常流動，甚至受到阻塞，就會演變成水腦症，以致於患者由清醒變得嗜睡、叫不醒。

他說，傳統的腦出血手術必須用特殊器械勾腦來增加手術視野清除血塊，血塊越深破壞的正常腦細胞就越多。近年內視鏡手術進步，此次利用高清內視鏡進入腦室，反覆抽吸清除血塊，並用單極電燒方式對出血部位止血，順利把大部分的血塊都清掉了，對於更深層的血水則透過引流管的方式慢慢引流出來，損傷大幅減少。

朱彥澤說，內視鏡手術屬微創手術，優點是傷口小、失血量少，對腦傷害較小，能提供患者更安全的治療方式。他提醒，高血壓患者應慎防便祕，避免過度用力造成血壓升高，並一定要養成早晚量測血壓的習慣。