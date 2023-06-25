醫藥／放任骨質疏鬆 多處骨折併發症恐要命

老年人罹有骨質疏鬆症，未積極治療，容易造成多處同時骨折。（本報資料照片）

一名77歲獨居男性因跌倒造成左、右側髖關節、右側鎖骨和右側肱骨等多處骨折，醫師發現，會造成多處同時骨折，和他罹有骨質疏鬆症且未積極治療有關，甚至還引起肺炎等嚴重併發症 ，不得不慎。

台灣台中大里仁愛醫院骨科 醫師黃贊文說，人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少。女性停經後因為荷爾蒙減少，骨質流失速度會加快。 如果流失過多，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，使骨骼變脆、變弱，就是所謂的「骨質疏鬆症」。

他說，骨質疏鬆症本身並沒有任何病徵，若感到痛楚，一般都是由於骨折所致。最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。患者或因輕微碰撞，或因跌倒而股骨骨折，脊椎骨即使沒有任何碰撞也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦會出現背痛的情況。

骨質疏鬆症是老年人的常見疾病，黃贊文說，藥物治療骨質疏鬆症可減少骨質流失、增加骨質密度，並可以減低骨折的發生率。統計上，服藥的規律性對骨骼健康也是相當重要。相較於持續用藥的病患，自行中斷藥物治療的病患有較高的比率依然發生骨折。

黃贊文建議，在藥物治療以外，也應同時加強飲食中鈣質與維生素D的攝取，且養成規律運動的習慣。每天15分鐘的日曬可由皮膚合成足夠之維生素D。運動可以促進肌肉 力量、提升身體的柔軟度及協調性。